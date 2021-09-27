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KTV禁飲食「不能吃牛肉麵」唱歌意願低！　眾人嘆：分母很尷尬

▲▼KTV包廂、唱歌、歡唱、唱KTV。（示意圖／記者許力方攝）

▲10月5日起有條件開放KTV。（示意圖／記者許力方攝）

記者施怡妏／綜合報導

近期疫情穩定控制，指揮中心指揮官陳時中今表示，10月5日起有條件開放MTV、KTV等部分休閒娛樂場所，並依照防疫管理措施指引辦理，其中一項規定「除飲水外不得飲食，須全程戴口罩」，引起許多人討論，有網友表示，去KTV就是要吃牛肉麵、水餃，但現在不開放飲食，「誰還會想去唱歌嗎？」

有網友在PTT發文，KTV要在10月5日有條件開放，但是全程要配戴口罩，不能夠飲食，只有喝水的時候可以拿下，喝完水之後就要戴回去，但是去KTV就是要吃招牌牛肉麵、水餃，但現在只能純唱歌，不能一邊唱歌一邊享受美食，「你還會想去唱歌嗎？」

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▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

▲網友們認為，不能吃東西就不想去KTV了。（圖／翻攝自PTT）

對此，網友們表示「不會想去」，「去KTV主要就是要吃東西」、「不要唱歌就可以吃了啊，比照餐廳」、「不會，不能吃東西，我在家裡唱就好了」、「不能吃東西要幹嘛」、「不能吃東西，這樣等別人唱的時間會尷尬」。

也有不少網友指出，自己去KTV都只吃東西，不會搶麥克風唱歌，「不能去吃到飽，分母很尷尬耶」、「喝開水看他們唱歌，散場幫付錢」、「分母不能吃東西，就不想當分母了」、「會找不到如我這般的分母」、「都去當分母，還不能吃，超不爽」。

另一名網友則問，「解封的KTV ，沒排到麥的時候要幹嘛？」網友們紛紛回應，「監督朋友防疫有沒有確實啊」、「玩骰子」、「切歌、插播、喝水喝到飽」、「滑手機啊」、「搖鈴鼓阿」、「玩手遊」。

▼10/5起有條件開放部分休閒娛樂場所。（圖／指揮中心提供）

▲▼10/5起有條件開放部分休閒娛樂場所。（圖／指揮中心提供）

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