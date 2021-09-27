「麻將同桌要隔板」陳時中笑了　鄉民白眼：隔著玩神來也嗎？

記者曾筠淇／綜合報導

指揮官稍早宣布，10月5日起桌遊、麻將休閒館營業場所可開放，不過同桌者必須使用隔板。使用隔板如何打麻將？陳時中笑說應該可行，不過自己沒試過；不少網友頓時笑不出來，傻眼表示「4個人隔著隔板玩明星三缺一嗎」、「下載神來也、三缺一」。

▲打麻將。（示意圖／記者陳致平攝）

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台灣本土疫情趨緩，陳時中表示，10月5日起會有條件開放部分休閒娛樂場所，包含電子遊戲場所、資訊休閒場所、錄影節目帶播映場所（MTV）、視聽歌唱場所（自助式KTV及電話亭KTV）、桌遊及麻將休閒館營業場所。

針對「桌遊、麻將休閒館營業場所」，不同桌的顧客必須保持1.5公使以上兼具或獨立包廂、屏風、隔板，同桌者則須使用隔板；而在接觸遊具前後應執行手部衛生並戴手套，飲食也須遵照餐飲相關規範，最後則是使用過的桌面應立即清消，間隔至少15分鐘才能讓下一組客人使用。

▲10月5日起有條件開放部分休閒娛樂場所。（圖／指揮中心提供）

不過同桌有隔板該如何打麻將？陳時中先是露出困惑的表情，接著說應該可以吧？他是沒試過，不過相信應該沒問題，「應該是可行」，他會再請經濟部與相關代表討論。

對此，就有不少網友在PTT上表示，「先宣布開放，然後怎麼打要再討論？神邏輯」、「打線上麻將就好了吧」、「陳時中示範給我看」、「桌子可能要放大兩倍」、「完全沒有配套欸？就嘴巴說開放就好了齁」、「自己宣布的政策自己也懷疑」、「下載神來也就好了」、「明星三缺一沒玩過嗎」。