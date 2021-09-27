機師帶病毒回台？工會盼「導正錯誤訊息」　陳時中喊話：要互相合作



▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者許若茵／台北報導

日前長榮機師染疫才宣布結案，國際機師工會今表示，希望政府可以導正「機師將病毒帶回臺灣」的錯誤訊息，對此，陳時中強調「我們對抗的是病毒，不是人，」相信人跟人之間要互相合作，才能控制好疫情。

今桃園市機師職業工會在臉書指出，「天合聯盟飛行員協會」，針對臺灣機師疫情期間的遭遇與處境，發出信件表達關切。信中提及，疫情期間，機師在台灣「面臨著幾乎是全球最嚴格的居家檢疫」，幾乎必須不間斷處於隔離與檢疫狀態，鮮少能見到家人，還備受散播新冠病毒污名標籤，其配偶和孩子，也經歷同樣的歧視。

「天合聯盟飛行員協會」呼籲政府與相關航空公司管理階層，應嚴正譴責、導正部分媒體進一步強化污名而傳遞「機師將病毒引進台灣」的錯誤訊息，更真心期望臺灣社會對機組員疫情下困境與身心壓力，能有多一分的理解。針對機師長時間完全缺乏正常生活的集體困境與日漸惡化壓力情況，期盼政府與航空公司正視與協助。

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指揮官陳時中今在記者會中回應，表示相信在流行疫情期間「汙名化任何行業或人，都是沒有必要的」，也強調「我們對抗的是病毒，不是人，」喊話社會人跟人之間要互相合作，才能控制好疫情。

▼國際機師工會聲明 。（圖／翻攝自Facebook桃園市機師職業工會）



