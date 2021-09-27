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環保蟑螂車夜衝埔里！載滿營建垃圾　駕駛拒盤檢推倒女警吃報應

▲聯結車深夜偷運廢棄物，被埔里警方逮獲。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲聯結車深夜偷運廢棄物，被埔里警方逮獲。（圖／記者高堂堯翻攝）

記者高堂堯／南投報導

草屯鎮烏溪鳥嘴潭人工湖工區挖出大量一級致癌物石棉瓦等有害事業廢棄物，引發彰投廣大民眾議論，警方近日也針對砂石、營業貨運聯結車加強稽查；李姓男子日前深夜駕駛營業貨運聯結車、載滿來源不明的營建廢棄物行經埔里鎮，不配合警方盤查，甚至將1名女警推倒在地，遭警方以現行犯逮捕，訊後依違反廢棄物清理法移送法辦。

埔里警分局指出，員警於25日凌晨3時許執行巡邏勤務，行經埔里鎮中山路路段時，發現1部營業貨運聯結車怠速未熄火、停於路邊空地，車上滿載不明貨物，形跡可疑，隨即上前盤查；但該車駕駛李姓男子拒不下車，僅表示車上裝載係營建廢材並無不法，警方進一步詢問相關清運文件時，李男言詞閃爍、支吾其詞。

巡邏員警隨即通報縣政府環保局，待環保局人員到場後，李男終於下車，卻藉口想徒步至3公里外之超商購買物品，警方要求他留在現場配合稽查，李男不但拒絕配合，更與警方發生肢體拉扯，過程中1名女警遭推倒；女警身體擦挫傷、身上制服及裝備毀損，仍與同事奮力將李男壓制，並呼叫警力到場支援，將李男依妨害公務、傷害等罪嫌現行犯逮捕。

▲聯結車子車上滿載來路不明的營建廢棄物。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲▼聯結車上滿載來路不明的營建廢棄物。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲聯結車深夜偷運廢棄物，被埔里警方逮獲。（圖／記者高堂堯翻攝）

警方表示，後經環保局人員稽查發現，李男聯結車上所載運之營建廢棄物，未有產出來源及處理地點等證明文件可供查驗，訊後依違反《廢棄物清理法》規定移送南投地檢署偵辦。

埔里警分局長胡淑淨表示，埔里鎮轄內台21線、台14線等主要交通幹道相通，易遭不法業者載運或棄置廢棄物，警方將持續查緝相關違法案件、打擊任意傾倒廢土及棄置廢棄物之不法惡行，呼籲業者切勿心存僥倖，若民眾發現有疑似載運或棄置廢棄物等情形，可撥打110電話報案或向主管機關環保單位檢舉。
 

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