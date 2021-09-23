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海關嚴查非洲豬瘟　他三字經+揮拳暴打關員下場出爐

▲桃園市某報關行徐姓男子不滿陳姓海關關員嚴格稽查導致貨物通關緩慢，竟當場辱罵三字經，還動手揮拳拉扯。（資料照／記者沈繼昌攝）

▲桃園市某報關行徐男不滿陳姓海關關員嚴格稽查，貨物通關緩慢，竟當場辱罵三字經，還動手揮拳拉扯。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市某貨運公司徐姓男子今年7月間在財政部台北關報關驗貨時，不滿陳姓關員嚴格稽查，貨物通過速度緩慢，耐不住性子竟當場怒飆三字經，還對陳姓關員揮拳、拉扯，案經陳員通報後經台北關內部調查屬實後移送桃檢偵辦，桃檢接案後僅9天就依妨害公務罪嫌將徐男提起公訴，桃檢強調，任何破壞或挑戰邊境執法公權力的犯罪行為，都會從嚴從速偵辦。

桃檢指出，46歲的徐姓男子在桃園市某貨運公司擔任報關工作 ，今年7月29日上午10時許在桃園機場大園區永儲公司3樓驗貨室對一批國外進口貨物進行通關查驗手續，徐男疑不滿財政部台北關陳姓海關關對貨物嚴格稽查，通關速度緩慢，徐明知陳是依法執行勤務公務員，竟惱怒對陳揮拳攻擊，還動手拉扯。

陳員見狀閃避後也迅速將徐壓制在地，徐竟情緒失控辱罵三字經，現場其他海關人員則上前合力將徐男制伏送辦；台北關據報後進行內部調查，透過現場監視器畫面檢視與訪談在場員工等，本月9月3日向桃檢告發徐男涉嫌妨害公務罪。

桃檢指派檢察官許致維指揮航警局刑大，將徐男通知到案說明，徐大致坦承犯行，而陳姓海關關員與現場海關同事均指證歷歷，證實徐當天確實有出手揮拳與辱罵三字經之事實，海關現場監視器有拍下徐男與陳姓關員肢體拉扯等畫面佐證。檢方認為徐男犯行明確，偵結依妨害公務罪嫌將徐提起公訴。

桃檢襄閱主任檢察官趙燕利強調，政府防堵非洲豬瘟、新冠肺炎疫情之際，邊境執法相當重要，任何破壞或挑戰邊境執法公權力犯罪行為，檢方都會從嚴、從速偵辦，以保障邊境執法人員尊嚴與安全；此外，本月1日台北關陳姓海關關員上班途中遭吳姓報關人員恐嚇、挑釁，當場出拳毆傷陳姓關員，案經航警局移送桃檢偵辦，目前仍由桃檢偵辦中。

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