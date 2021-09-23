海關嚴查非洲豬瘟　他三字經+揮拳暴打關員下場出爐

▲桃園市某報關行徐男不滿陳姓海關關員嚴格稽查，貨物通關緩慢，竟當場辱罵三字經，還動手揮拳拉扯。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市某貨運公司徐姓男子今年7月間在財政部台北關報關驗貨時，不滿陳姓關員嚴格稽查，貨物通過速度緩慢，耐不住性子竟當場怒飆三字經，還對陳姓關員揮拳、拉扯，案經陳員通報後經台北關內部調查屬實後移送桃檢偵辦，桃檢接案後僅9天就依妨害公務罪嫌將徐男提起公訴，桃檢強調，任何破壞或挑戰邊境執法公權力的犯罪行為，都會從嚴從速偵辦。

桃檢指出，46歲的徐姓男子在桃園市某貨運公司擔任報關工作 ，今年7月29日上午10時許在桃園機場大園區永儲公司3樓驗貨室對一批國外進口貨物進行通關查驗手續，徐男疑不滿財政部台北關陳姓海關關對貨物嚴格稽查，通關速度緩慢，徐明知陳是依法執行勤務公務員，竟惱怒對陳揮拳攻擊，還動手拉扯。

陳員見狀閃避後也迅速將徐壓制在地，徐竟情緒失控辱罵三字經，現場其他海關人員則上前合力將徐男制伏送辦；台北關據報後進行內部調查，透過現場監視器畫面檢視與訪談在場員工等，本月9月3日向桃檢告發徐男涉嫌妨害公務罪。

桃檢指派檢察官許致維指揮航警局刑大，將徐男通知到案說明，徐大致坦承犯行，而陳姓海關關員與現場海關同事均指證歷歷，證實徐當天確實有出手揮拳與辱罵三字經之事實，海關現場監視器有拍下徐男與陳姓關員肢體拉扯等畫面佐證。檢方認為徐男犯行明確，偵結依妨害公務罪嫌將徐提起公訴。

桃檢襄閱主任檢察官趙燕利強調，政府防堵非洲豬瘟、新冠肺炎疫情之際，邊境執法相當重要，任何破壞或挑戰邊境執法公權力犯罪行為，檢方都會從嚴、從速偵辦，以保障邊境執法人員尊嚴與安全；此外，本月1日台北關陳姓海關關員上班途中遭吳姓報關人員恐嚇、挑釁，當場出拳毆傷陳姓關員，案經航警局移送桃檢偵辦，目前仍由桃檢偵辦中。

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