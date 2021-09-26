不是疫苗！醫曝「台灣永遠會清零」全靠1件事：與病毒共存是錯的

▲新加坡疫苗覆蓋率達8成，但單日確診仍破千。（圖／達志影像／美聯社）

記者曾筠淇／綜合報導

「『與病毒共存』是錯誤的！」昨（25）日本土0確診，衛福部草屯療養院醫師沈政男對此在臉書表示，控制疫情的最大關鍵就在於「疫調」，疫苗雖然有效，但沒有想像中那麼有效，「尤其東亞國家，不應邯鄲學步，步上歐美後塵。」

沈政男在臉書上發文表示，「『與病毒共存』是錯誤的」，東亞地區不應該步上歐美的後塵，雖然大家都說不能鎖國、打完兩劑疫苗就要開放國境，問題是，「你現在敢去新加坡嗎？今天新增持續攀升，而且他們自己預估下週將會衝破三千。」

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「疫苗當然有效，但沒有你想像得那麼有效。」沈政男分析，「我講一個好記的數字：降低感染約三分之二，感染後防止重症再三分之二，等於重症機率為沒打疫苗的九分之一。」即便降到九分之一，但若放鬆管制，突破性感染一多，重症案例也會再增加。

沈政男以新加坡來舉例，當地其實並沒有大幅放鬆管制，像是餐廳只能讓2人同桌且客人必須已經打過疫苗、學童要線上上課等，但為何仍壓不住疫情？最大原因就是「疫調」，新加坡已經沒有進行全面疫調，「抓大放小，殊不知星星之火很快就燎原了。」

▲沈政男認為，「疫苗當然有效，但沒有你想像得那麼有效。」（圖／記者屠惠剛攝）

以新加坡當借鏡，沈政男認為，「疫調匡列與隔離絕對不能放掉」，不論未來要解封還是開放國境，只要社區出現案例，就務必展開疫調匡列和隔離，新加坡現在已經不可能清零了，一旦案例上千就無法疫調，只能與病毒共存，但是台灣「不管案例多少，永遠都可能清零。」

沈政男話鋒一轉，提到外界相信疫苗產量上來以後，就能產生保護力，疫情很快就會結束，但是如果歐美打第三劑，甚至第四、第五劑，「窮國永遠不可能打得到疫苗。」他無奈表示，去年他早就說過只要全球70億人都戴口罩，疫情就可以早點結束，「這是物理免疫」，然而歐美國家就是不肯，所以現在才會變成這樣。

「人類文明進程，不能再讓歐美單獨帶領。」沈政男最後也強調，東亞國家不應該邯鄲學步，日前有一名高中生打疫苗時害怕大叫，「台灣根本沒有疫情，卻又逼自己打疫苗，這是什麼集體情結？兩個字：怕死。」

本文經沈政男醫師授權引用