美國6000萬人符合「輝瑞追加劑」資格　拜登：我也會打

▲美國總統拜登說，他也會打輝瑞疫苗的追加劑。（圖／路透）



中央社華盛頓24日綜合外電報導

美國總統拜登今天表示，美國現在有約6000萬人符合接種輝瑞/BNT（Pfizer/BioNTech）疫苗追加劑的資格，一旦他自己符合資格就會施打追加劑。

美國衛生當局建議3大族群追打第3劑疫苗，包括65歲以上民眾、18至64歲罹患重症高風險群，以及工作時常暴露在病毒中、有較高風險出現嚴重併發症的18至64歲民眾。

上述高風險族群數量龐大，包括教師、雜貨店員工、醫護人員、受刑人和住在遊民收容所的人。

拜登說，共2000萬人至少6個月前就已接種第2劑輝瑞疫苗，符合立即施打追加劑的資格。

他在白宮演說時表示：「去施打追加劑。只要我可以，我會盡快去施打追加劑。」

▲除了輝瑞疫苗，莫德納與嬌生也在研究追加劑。（圖／路透）



拜登說，一旦完成研究後，已接種莫德納（Moderna）或嬌生（Johnson & Johnson）疫苗的人就能施打追加劑。

他預期「在近期內」所有美國人將能符合接種資格。 美國疾病管制暨預防中心（CDC）主任瓦倫斯基（Rochelle Walensky）今天表示，將於「數週內」評估莫德納和嬌生追加劑的數據。

美國部分免疫功能不全患者8月初起就符合接種輝瑞或莫德納疫苗的資格。拜登希望本週為全美民眾大規模接種輝瑞和莫德納追加劑。

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