台「5.2%高致死率」原因曝　名醫：下降未必是好事

▲陳志金說，台灣確診人數「衝天炮地上升，跳水式地下降」。（圖／翻攝陳志金臉書）

記者陳俊宏／綜合報導

ICU名醫陳志金表示，台灣的「致死率」5.2%，為什麼居高不下，有沒有想過，「可能是因為我們控制太好、太快把疫情控制下來的關係？」他認為，致死率開始下降，未必是好事，「我們只要繼續守好就好！」

陳志金25日在臉書指出，如果告訴你，台灣Covid-19的致死率將有機會快速下降到2%以下，會是好事嗎？如果英國的致死率一直停在15%，沒有後面巨幅增大的「分母」，英國民眾會罵他們的政府嗎？

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陳志金說，台灣累計至9/24，確診人數1萬6176人，死亡841人，致死率是5.2%，台灣從5月份的疫情爆發，很快速在2到3個月的時間，幾乎達到「本土清零」的程度，這實在是很令世界各國稱羡的成果。

陳志金寫道，但仍然有一些人，不斷以台灣的「高致死率」，來批評台灣的防疫政策做不好，而無法好好感受，現在得來不易的「疫情平靜」；台灣的高致死率其實很多人都談過了，初期的感染者是年長、有多重慢性共病者，再加上突然的爆量，醫療能量一度無法調適；當然，也有人提到，台灣對Covid-19相關的死亡，認定比較寬鬆等等。

▼陳志金說，台灣從5月疫情爆發，很快在2到3個月的時間，幾乎達到「本土清零」，這實在是很令世界各國稱羡的成果。（圖／記者李毓康攝）

「我在這裡想提的是，我們有沒有想過，這個『高致死率』，可能是因為我們控制太好、太快把疫情控制下來的關係？」陳志金表示，死亡的841人，「我們當然感到非常的難過！那是病毒的錯，但是，我們也不要否定大家對防疫的努力，我們真的控制得很好，如果不是，我們的確診人數，就不只這個數字了。」

陳志金指出，如果台灣疫情失控，確診人數爆增，雖然伴隨著的死亡人數也會增加，但因疫情大量擴散，就會有大量的輕症和無症狀者，如此就會讓致死率下降；這樣的致死率下降，應該不會是我們想要的吧？所以，為什麼要這個時候這麼在乎致死率沒有下降？

陳志金說，可以來看看英國，在早期疫情爆發的時候，致死率高達15.24%，比台灣還高出許多，那英國的致死率，後來是怎麼下降到1.8%的呢；2020年4月25日，英國確診15萬5000人，死亡2萬3600人，致死率15.2%；2021年9月22日，英國確診760萬人，死亡13萬6000人，致死率1.8%。

陳志金認為，看到英國這樣大幅下降的致死率，從15.2%降到1.8%，台灣不會比較欣慰的，因為在這段時間，英國死亡人數增加了11萬多人，但因確診人數增加更多——745萬人。

▼陳志金表示，現在已經9月了，不要再停留在5月的崩潰了！圖為中秋連假墾丁大街人潮。（圖／記者陳崑福翻攝）

陳志金提到，如此巨幅的增加分母、分母比分子增加的幅度大上許多，相除之下，自然「致死率」就會下降，但是，這也意味著是疫情的失控，大量傳播的結果；所以，致死率是會下降的，代價就是巨大的「分母」，這並不是我們所樂見的！

陳志金表示，累計至9/24，台灣確診人數1萬6176人，死亡841人，致死率是5.2%，各位可以想像，如果我們和新加坡一樣，每天確診6000人（星國一天確診1500人，台灣的人口數是星國的4倍)，不用兩個星期，台灣的確診人數就可以來到8萬4000人，疫情大幅擴大，年輕人的占比就會增加；此時，台灣的「致死率」就可以下降到1~2%了，雖然可以下降到比較好看的數字，「但是，我想，這並不會是我們所樂見的。」

陳志金指出，台灣的「致死率」為什麼居高不下？這個早期的高致死率，如果要「下降」，就是得靠大量的社區傳播、大量的人被感染、大量的輕症，把分母衝大。

▼指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）



陳志金說，因為台灣的疫情控制太好了，及早框列，減少社區的大量的傳播，疫情太快平息，基數衝得不夠大，造成確診的「分母」沒有機會大幅度擴大；早期死亡的分子不變，分母又沒有大幅增加，當然死亡率就不會下降。

陳志金認為，所以這個高致死率，就是一個「採樣」的誤差，這個誤差是因為「人為」的介入造成的，「我們這種『衝天炮地上升，跳水式地下降』，也就是因為疫情早期快速獲得掌握、有效控制的結果。」

陳志金寫道，不必再去耿耿於懷那個已經過去的「致死率」為什麼還這麼高？其實，很多國家的早期「致死率」都這麼高，只是後來都被「大分母」洗下來了，台灣全民的努力，讓這個「分母」無法肆無忌憚壯大，讓這個「致死率」沒有機會被洗下來！也不是壞事！

陳志金表示，致死率開始下降，未必是好事！我們只要繼續守好就好！現在已經9月了，不要再停留在5月的崩潰了！人是要往前走的！我們繼續為防疫而努力吧！