　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台「5.2%高致死率」原因曝　名醫：下降未必是好事

（圖／翻攝陳志金臉書）

▲陳志金說，台灣確診人數「衝天炮地上升，跳水式地下降」。（圖／翻攝陳志金臉書）

記者陳俊宏／綜合報導

ICU名醫陳志金表示，台灣的「致死率」5.2%，為什麼居高不下，有沒有想過，「可能是因為我們控制太好、太快把疫情控制下來的關係？」他認為，致死率開始下降，未必是好事，「我們只要繼續守好就好！」

陳志金25日在臉書指出，如果告訴你，台灣Covid-19的致死率將有機會快速下降到2%以下，會是好事嗎？如果英國的致死率一直停在15%，沒有後面巨幅增大的「分母」，英國民眾會罵他們的政府嗎？

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳志金說，台灣累計至9/24，確診人數1萬6176人，死亡841人，致死率是5.2%，台灣從5月份的疫情爆發，很快速在2到3個月的時間，幾乎達到「本土清零」的程度，這實在是很令世界各國稱羡的成果。

陳志金寫道，但仍然有一些人，不斷以台灣的「高致死率」，來批評台灣的防疫政策做不好，而無法好好感受，現在得來不易的「疫情平靜」；台灣的高致死率其實很多人都談過了，初期的感染者是年長、有多重慢性共病者，再加上突然的爆量，醫療能量一度無法調適；當然，也有人提到，台灣對Covid-19相關的死亡，認定比較寬鬆等等。

▼陳志金說，台灣從5月疫情爆發，很快在2到3個月的時間，幾乎達到「本土清零」，這實在是很令世界各國稱羡的成果。（圖／記者李毓康攝）

▲▼全國新冠肺炎疫情維持三級警戒,各級醫院積極加強管控作為,以防止院內感染情形發生,圖為台北市和平醫院急診處篩檢站,醫護人員正在接受定期篩檢,醫療能量,醫院,疫情,防疫,陽性率,篩檢能量,檢疫亭,疫調,熱區,傳播鏈,陰性證明,社區清零,採檢,抗原快篩,核酸檢測PCR,高風險醫療照護單位,專責醫院,第一類醫事人員,屈臣氏,tranQube正壓隔離採檢艙。（圖／記者李毓康攝）

「我在這裡想提的是，我們有沒有想過，這個『高致死率』，可能是因為我們控制太好、太快把疫情控制下來的關係？」陳志金表示，死亡的841人，「我們當然感到非常的難過！那是病毒的錯，但是，我們也不要否定大家對防疫的努力，我們真的控制得很好，如果不是，我們的確診人數，就不只這個數字了。」

陳志金指出，如果台灣疫情失控，確診人數爆增，雖然伴隨著的死亡人數也會增加，但因疫情大量擴散，就會有大量的輕症和無症狀者，如此就會讓致死率下降；這樣的致死率下降，應該不會是我們想要的吧？所以，為什麼要這個時候這麼在乎致死率沒有下降？

陳志金說，可以來看看英國，在早期疫情爆發的時候，致死率高達15.24%，比台灣還高出許多，那英國的致死率，後來是怎麼下降到1.8%的呢；2020年4月25日，英國確診15萬5000人，死亡2萬3600人，致死率15.2%；2021年9月22日，英國確診760萬人，死亡13萬6000人，致死率1.8%。

陳志金認為，看到英國這樣大幅下降的致死率，從15.2%降到1.8%，台灣不會比較欣慰的，因為在這段時間，英國死亡人數增加了11萬多人，但因確診人數增加更多——745萬人。

▼陳志金表示，現在已經9月了，不要再停留在5月的崩潰了！圖為中秋連假墾丁大街人潮。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲▼墾丁大街人潮。（圖／記者陳崑福翻攝）

陳志金提到，如此巨幅的增加分母、分母比分子增加的幅度大上許多，相除之下，自然「致死率」就會下降，但是，這也意味著是疫情的失控，大量傳播的結果；所以，致死率是會下降的，代價就是巨大的「分母」，這並不是我們所樂見的！

陳志金表示，累計至9/24，台灣確診人數1萬6176人，死亡841人，致死率是5.2%，各位可以想像，如果我們和新加坡一樣，每天確診6000人（星國一天確診1500人，台灣的人口數是星國的4倍)，不用兩個星期，台灣的確診人數就可以來到8萬4000人，疫情大幅擴大，年輕人的占比就會增加；此時，台灣的「致死率」就可以下降到1~2%了，雖然可以下降到比較好看的數字，「但是，我想，這並不會是我們所樂見的。」

陳志金指出，台灣的「致死率」為什麼居高不下？這個早期的高致死率，如果要「下降」，就是得靠大量的社區傳播、大量的人被感染、大量的輕症，把分母衝大。

▼指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

▲▼9/14指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

陳志金說，因為台灣的疫情控制太好了，及早框列，減少社區的大量的傳播，疫情太快平息，基數衝得不夠大，造成確診的「分母」沒有機會大幅度擴大；早期死亡的分子不變，分母又沒有大幅增加，當然死亡率就不會下降。

陳志金認為，所以這個高致死率，就是一個「採樣」的誤差，這個誤差是因為「人為」的介入造成的，「我們這種『衝天炮地上升，跳水式地下降』，也就是因為疫情早期快速獲得掌握、有效控制的結果。」

陳志金寫道，不必再去耿耿於懷那個已經過去的「致死率」為什麼還這麼高？其實，很多國家的早期「致死率」都這麼高，只是後來都被「大分母」洗下來了，台灣全民的努力，讓這個「分母」無法肆無忌憚壯大，讓這個「致死率」沒有機會被洗下來！也不是壞事！

陳志金表示，致死率開始下降，未必是好事！我們只要繼續守好就好！現在已經9月了，不要再停留在5月的崩潰了！人是要往前走的！我們繼續為防疫而努力吧！

►終極「美齒」秘訣來了！

ET快訊
小鬼展覽驚見「2大咖男神」！　櫃台低調打工
家長拒繳學費！19歲女大生轟「40萬看清父母」：你們太自私
「爆血屍體」高掛影片曝　塔利班擊斃4名綁匪：這就是下場
熱戀妹吵架跑趴一夜情！試探男友遭回「妳一定很爽」　結局網看傻

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台中神祕宵夜生魚片店　1片10元！百人排隊搶買

台「5.2%高致死率」原因曝　名醫：下降未必是好事

先上下跳再左右搖！今晨全台有感規模5.7地震　氣象局回應了

快訊／06：21花蓮規模5.7地震　最大震度4級

快訊／06：21地牛翻身　台北明顯搖晃

快訊／斯洛伐克贈送16萬劑AZ到了　今晨06：15抵台

蒲公英「開眼了」估今轉強颱　清晨全台最低溫18.2度

顛覆「人性本惡」理論！他揭911災難實況：人們竟然互相禮讓

熱戀妹吵架跑趴一夜情！試探男友遭回「妳一定很爽」…結局網看傻

臉書「彰化人大小事」無預警滅團！管理員傻眼：不知犯了什麼錯

交流道「無視大車」不打燈強切入　三寶下場曝！網喊：沒有讓我失望

悠哉阿伯路中央「慢慢騎車」看風景 後方駕駛撞上傻眼...畫面引網論戰

男超車不爽被叭...惡意逼車擋路　下車「安娜」！騎士女友嚇：別吵架

陳零九、邱鋒澤登「廣播金鐘」表演　《地球上最浪漫的一首歌》電台金曲

修電鋸換墊片250元...阿伯嫌貴　老闆玩笑「吃掉免錢」他秒吞下

月球別跑啊！中秋節模型「罷工」　馬路上失控狂滾...陸2男賣力猛追

屈中恆突冒「在座的各位都是垃圾」　嚇到吳怡霈..他趕緊解釋

邵雨薇穩交吳慷仁曝「20歲時想生棒球隊」　連俞涵「10歲就決定不生」：不會讓步的！

曹格愛女Grace 11歲超正模樣曝！　「招牌包子臉消失」羞笑變少女

報關業遭嚴查2000↑包裹堆成山　業者不滿怒訴：購買人才是破口

台中神祕宵夜生魚片店　1片10元！百人排隊搶買

台「5.2%高致死率」原因曝　名醫：下降未必是好事

先上下跳再左右搖！今晨全台有感規模5.7地震　氣象局回應了

快訊／06：21花蓮規模5.7地震　最大震度4級

快訊／06：21地牛翻身　台北明顯搖晃

快訊／斯洛伐克贈送16萬劑AZ到了　今晨06：15抵台

蒲公英「開眼了」估今轉強颱　清晨全台最低溫18.2度

顛覆「人性本惡」理論！他揭911災難實況：人們竟然互相禮讓

熱戀妹吵架跑趴一夜情！試探男友遭回「妳一定很爽」…結局網看傻

臉書「彰化人大小事」無預警滅團！管理員傻眼：不知犯了什麼錯

台中神祕宵夜生魚片店　1片10元！百人排隊搶買

Nissan Sentra e-Power油電車遠征西藏測試　表定9／29同步現身

星巴克小熊扮幽靈不要糖　萬聖節「南瓜杯」、「魔法小貓杯」太欠收

情侶吵架！她怒丟手機「砸中男友太陽穴」　嚴重腦傷不治亡

NASA發現6個「死亡星系」　110億年前1關鍵氣體被消耗光成死因

初秋限定夢幻風景！台南3處甜根子草花海　看銀白波浪在溪畔擺盪

初診斷卵巢癌好茫然？快上LINE找「攻略」治療溝通不卡關

小鬼展覽驚見「演藝圈2大咖男神」支援收銀！　現身櫃台低調打工

U23世界盃／林昱珉成棒首秀挨轟　中華1比2不敵古巴

男大生鬧區強摸15歲女高中生下體！　辯稱課業壓力大

男子耳朵長蘑菇？崩潰痛又癢　醫生一看驚見「孢子樹海」

生活熱門新聞

快訊／06：21地牛翻身　台北明顯搖晃

快訊／06：21花蓮規模5.7地震　最大震度4級

女友貼心幫叫晚餐！外送員看地址傻眼

正妹跑趴一夜情！男友冷回：妳一定很爽

《與惡》排第二！「最強台劇」網答案超一致

蒲公英「開眼」估今轉強颱　清晨最低溫18.2度

7旬翁新婚「嗨到猝死」！子女一聽告繼母

先上下再左右搖！今晨規模5.7地震　氣象局回應了

報關業被重罰嚴查　海外包裹卡關

嫌老婆2萬月子餐太貴！他偷退訂還怒嗆

建中男選 「高校少女」票數第一　主辦1舉動挨轟

「好市多台中店」停車收費曝光！當地人狂白眼

降一級「外出可免戴口罩」？陳時中秒回：不會

一張圖看紙本五倍券攻略　鐵粉崩潰

更多熱門

相關新聞

美6000萬人符合輝瑞追加劑資格　拜登：我也會打

美6000萬人符合輝瑞追加劑資格　拜登：我也會打

美國總統拜登今天表示，美國現在有約6000萬人符合接種輝瑞/BNT（Pfizer/BioNTech）疫苗追加劑的資格，一旦他自己符合資格就會施打追加劑。

老師教網課從不開鏡頭　某次誤按讓學生嚇呆

老師教網課從不開鏡頭　某次誤按讓學生嚇呆

高雄券3天破63萬人綁定！　天天抽iPhone13

高雄券3天破63萬人綁定！　天天抽iPhone13

日本擬「全面解除」緊急事態+蔓延防止措施！

日本擬「全面解除」緊急事態+蔓延防止措施！

新加坡確診數高　陳時中：單靠疫苗難控

新加坡確診數高　陳時中：單靠疫苗難控

關鍵字：

新冠肺炎台灣防疫陳志金

讀者迴響

熱門新聞

全聯最新中獎發票名單出爐

工程師命喪5星飯店！還原奪命前40分鐘

快訊／06：21地牛翻身　台北明顯搖晃

家長拒繳學費！19歲女大生轟：40萬看清你們

屈中恆頒獎一半...突喊：在座各位都是垃圾　吳怡霈嚇傻

最正農村女教師真面目現形　網怒轟：真美但吐了

快訊／06：21花蓮規模5.7地震　最大震度4級

女友貼心幫叫晚餐！外送員看地址傻眼

17歲高中生當爸　養3年才知不是親生

正妹跑趴一夜情！男友冷回：妳一定很爽

《與惡》排第二！「最強台劇」網答案超一致

女研究生傳遭性侵輕生！校方調查結果逆轉

無套換妻！水果商激戰嫩妹「來不及拔出」下場曝

蒲公英「開眼」估今轉強颱　清晨最低溫18.2度

7旬翁新婚「嗨到猝死」！子女一聽告繼母

更多

最夯影音

更多
交流道「無視大車」不打燈強切入　三寶下場曝！網喊：沒有讓我失望

交流道「無視大車」不打燈強切入　三寶下場曝！網喊：沒有讓我失望
悠哉阿伯路中央「慢慢騎車」看風景 後方駕駛撞上傻眼...畫面引網論戰

悠哉阿伯路中央「慢慢騎車」看風景 後方駕駛撞上傻眼...畫面引網論戰

男超車不爽被叭...惡意逼車擋路　下車「安娜」！騎士女友嚇：別吵架

男超車不爽被叭...惡意逼車擋路　下車「安娜」！騎士女友嚇：別吵架

陳零九、邱鋒澤登「廣播金鐘」表演　《地球上最浪漫的一首歌》電台金曲

陳零九、邱鋒澤登「廣播金鐘」表演　《地球上最浪漫的一首歌》電台金曲

修電鋸換墊片250元...阿伯嫌貴　老闆玩笑「吃掉免錢」他秒吞下

修電鋸換墊片250元...阿伯嫌貴　老闆玩笑「吃掉免錢」他秒吞下

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

秋季線上寵物展開跑囉！

秋季線上寵物展開跑囉！

即日起至9月底，秋季線上寵物展滿千免運 結帳滿$1500再送寵物營養保健品 馬上逛逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面