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日本5度捐疫苗給台灣　日參議員預告「還沒完」：會持續支援

▲▼總統蔡英文昨天在推特（Twitter）以日文發文感謝日本5度捐贈疫苗給台灣，對此，日本參議員佐藤正久在推特寫道：「還沒完」、「還會持續進行必要的疫苗支援」。（圖／翻攝自推特）

▲日本參議員佐藤正久針對日本5度捐贈疫苗給台灣一事，在推特寫道：「還會持續進行必要的疫苗支援」。（圖／翻攝自推特）

文／中央社記者楊明珠東京26日專電

總統蔡英文昨天在推特（Twitter）以日文發文感謝日本5度捐贈疫苗給台灣，對此，日本參議員佐藤正久在推特寫道：「還沒完」、「還會持續進行必要的疫苗支援」。

日本捐贈台灣的第5批疫苗昨天運抵，蔡總統在推特以日文寫道，感謝日本5度捐贈台灣疫苗且支持台灣申請加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）。

日本執政黨自由民主黨外交部會會長、參議員佐藤正久轉推蔡總統的推文並寫道：「還沒完」、「還會持續進行必要的疫苗支援。還有，感謝台灣捐贈COVID-19（2019冠狀病毒疾病）相關的醫療器材給日本。」

佐藤還說：「就如在各項與台灣有關的討論會上所言，台灣要加盟CPTPP今後將拚勝負，為了不讓供應鏈出現空白，台灣加盟的意義重大，雖然是棉薄之力，但我願為此流汗努力。」

有關台灣申請加入CPTPP，佐藤表示，期待美國能勸中南美洲的墨西哥、秘魯支持台灣加入CPTPP。明年新加坡是CPTPP輪值主席國，日本和紐西蘭是輪值副主席國，台灣已與新加坡和紐西蘭簽署自由貿易協定（FTA），從英國的例子來看，台灣加入CPTPP得等到跨年。

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