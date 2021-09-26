「張亞中沒輸」　邱毅點出朱立倫包袱、狠撕洪秀柱瘡疤

▲朱立倫、張亞中。（合成圖／ETtoday資料照）



記者黃巈禾／台北報導

國民黨主席選舉25日落幕，孫文學校總校長張亞中在選舉最後關頭緊咬前主席朱立倫，最後以6萬632票輸給8萬5163票的朱立倫。前立委邱毅認為張亞中沒輸，朱立倫才是輸家，張亞中的得票數遠高於2017年黨主席選舉洪秀柱的得票數；此外，他也點出朱立倫的包袱，「他能否有效領導國民黨，我認為極不樂觀」。

邱毅深夜在臉書表示，晚上和張亞中通了微信，都認為美好的一戰已經打過，不能言輸，也真沒有輸，張亞中的得票數超過6萬，得票率突破3成，已遠高於2017年黨主席選舉，洪秀柱的得票率與得票數，要說張亞中已成為藍營裡新領袖人物，沒人會有所質疑。

邱毅指出，這場選戰，張亞中沒有輸，反而成為贏家，反之，朱立倫雖贏，但被政治素人打得焦頭爛額，成了典型的輸家，朱立倫的得票數和得票率都遠低於吳敦義，再加上為求勝選，答應地方派系和既得利益者不少條件，這都將成為未來的重大包袱，「他能否有效領導國民黨，我認為極不樂觀」。

邱毅認為，這場選戰如同照妖鏡，把許多似人似鬼的檯面人物都現形，張亞中指出兩岸間目前有三種處理態度：民進黨是「鬥」，採親美抗中，最後結果只有逼迫大陸採「武統」一途；國民黨主流是「拖」，號稱親美和中、維持現狀，但親美為實，和中為虛，趙少康與朱立倫在情急下都洩了底，就是一個字「騙」，最後還是要迫使大陸失去耐心，採用非和平手段；而張亞中強調「談」，以談促和，由和達統，是大陸政府首選的統一方式，但張亞中敗選，只能是國民黨非主流，或自立門戶，創立有論述和執行力的統派政黨。

邱毅還說，這場選戰後，兩岸間的問題解決，走上非和平統一的可能性大大提高，大陸也不可能再對國民黨寄予期待，「未來的歷史將書寫下這場選戰的過程和結果，台灣地區曾有最後一次和平統一的機會，但被台灣人民和國民黨拋棄了！」

▲邱毅。（資料照／記者林敬旻攝）



2017年國民黨主席選舉，投票率58.05%，洪秀柱爭取國民黨主席連任，對手包括吳敦義、郝龍斌、韓國瑜、詹啟賢以及潘維剛，最後由吳敦義14萬4408票、得票率52.24%當選；洪秀柱5萬3063票、得票率19.2%；郝龍斌4萬4301票、得票率16.3%；韓國瑜1萬6141票、得票率5.84%；詹啟賢1萬2332票，得票率4.46%；潘維剛2437票，得票率0.88%。

2121年國民黨主席選舉，投票率50.71%，朱立倫以8萬5164票成功回鍋國民黨當選主席，得票率45.78%，是主席直接選舉以來得票率最低及首次得票率不過半；張亞中6萬632票、得票率32.59%；江啟臣3萬5090票、得票率18.87%；卓伯源5133票、得票率2.76%。

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