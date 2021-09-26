朱立倫「求同尊異」重啟認同？　仇長根：兩岸得先化解這件事　

▲朱立倫「求同尊異」論述是否讓大陸和台灣民眾都能接受。（圖／記者李毓康攝）

記者任以芳／北京報導

朱立倫昨以8.5萬票當選國民黨新任黨主席，他也承諾會重啟兩岸交流、溝通平台。朱立倫曾在朱習會上提出的「求同尊異」論述，是否切合兩岸局勢？對此，《東森新媒體ETtoday》訪問知名涉台學者仇長根，他表示，朱立倫擔任黨主席後將延續馬英九時期「九二共識」，但考量台灣民眾認同度，朱立倫「求同尊異」論述對於國民黨多少有緩和作用，彈如何重新與大陸取得和平共識，化解兩岸「分歧」才是關鍵。

華東師大兩岸交流與區域發展研究所所長仇長根受訪指出，2005年的胡連會後，關於兩岸和平發展內容，國民黨有放入黨章黨綱，實際和大陸現在「九二共識」還是有點距離。

仇長根進一步說，大陸講的「九二共識」有三大重點，首先是一個中國，這是雙方認同基礎；第二是追求統一；第三雙方暫時擱置爭議，兩岸交流不以政治為前提條件，事務歸事務、經濟歸經濟。

但針對上述內容，反觀台灣民眾對於「九二共識」的觀感，和馬英九執政時空背景大不相同。大陸把「九二共識」 限縮為「一個中國」，沒有「一中各表」空間，造成國民黨在主流民意被誤解，十分吃虧。

▲國民黨主席朱立倫與中共總書記習近平。（圖／國民黨提供）

2015年北京朱習會，朱立倫當時提出的兩岸政策，強調不能只有「求同存異」更要「求同尊異」相互尊重，促進兩岸和平。如今，朱立倫六年前提出的「求同尊異」是否被大陸方面所接受？仇長根表示，當時習近平以「聚同化異」來回應朱立倫「求同尊異」，但還是希望雙方在「一個中國」原則下進行平等協商，化解分歧。

仇長根也強調，現階段的兩岸如何化解「分歧」真的非常重要。雖然，雙方認知「九二共識」有點差別，出發點都是以台海穩定和平為目標。至於，朱立倫的「求同尊異」是否能讓台灣民眾重新接受，都是後續觀察重點。

仇長根也提醒，朱立倫真的要好好思考，張亞中為何會得到6萬多票，其中有一些兩岸論述真的能參考，像是簽署兩岸和平備忘錄，不只張亞中說過，馬英九也曾經提出建議。

▲ 大陸學者仇長根分析，朱立倫的兩岸論述還需要觀察驗證。（圖／記者任以芳攝）

另外，朱立倫如何統整黨內部分「親美反中」聲音也是一大挑戰。仇長根表示，朱立倫早被貼上親美標籤，要淡化不容易，過度親美也靠不住。比如，近期美國跟伊拉克、歐盟、其他國際盟友的關係讓人產生質疑，台灣更不要幻想美國會支持保護台灣。

恰巧明年正好是「九二共識」30週年，還有停擺已久的國共論壇，或是海峽論壇，是否都是國共交流好時機？仇長根強調，國民黨派特使來，大陸一定都歡迎。考量當前兩岸局勢嚴峻，加上國際複雜背景，國民黨必須認真改革。如果朱立倫還是走老路子，說一套做一套，對國民黨不會帶來新希望，兩岸更看不到曙光。