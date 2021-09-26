　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

朱立倫「求同尊異」重啟認同？　仇長根：兩岸得先化解這件事　

▲▼國民黨主席選舉開票,朱立倫當選新任國民黨黨主席,晚間抵達中央黨部發表談話。（圖／記者李毓康攝）

▲朱立倫「求同尊異」論述是否讓大陸和台灣民眾都能接受。（圖／記者李毓康攝）

記者任以芳／北京報導

朱立倫昨以8.5萬票當選國民黨新任黨主席，他也承諾會重啟兩岸交流、溝通平台。朱立倫曾在朱習會上提出的「求同尊異」論述，是否切合兩岸局勢？對此，《東森新媒體ETtoday》訪問知名涉台學者仇長根，他表示，朱立倫擔任黨主席後將延續馬英九時期「九二共識」，但考量台灣民眾認同度，朱立倫「求同尊異」論述對於國民黨多少有緩和作用，彈如何重新與大陸取得和平共識，化解兩岸「分歧」才是關鍵。

華東師大兩岸交流與區域發展研究所所長仇長根受訪指出，2005年的胡連會後，關於兩岸和平發展內容，國民黨有放入黨章黨綱，實際和大陸現在「九二共識」還是有點距離。

仇長根進一步說，大陸講的「九二共識」有三大重點，首先是一個中國，這是雙方認同基礎；第二是追求統一；第三雙方暫時擱置爭議，兩岸交流不以政治為前提條件，事務歸事務、經濟歸經濟。

但針對上述內容，反觀台灣民眾對於「九二共識」的觀感，和馬英九執政時空背景大不相同。大陸把「九二共識」 限縮為「一個中國」，沒有「一中各表」空間，造成國民黨在主流民意被誤解，十分吃虧。

▲▼國民黨主席朱立倫與中共總書記習近平。（圖／國民黨提供）朱習會2015

▲國民黨主席朱立倫與中共總書記習近平。（圖／國民黨提供）

2015年北京朱習會，朱立倫當時提出的兩岸政策，強調不能只有「求同存異」更要「求同尊異」相互尊重，促進兩岸和平。如今，朱立倫六年前提出的「求同尊異」是否被大陸方面所接受？仇長根表示，當時習近平以「聚同化異」來回應朱立倫「求同尊異」，但還是希望雙方在「一個中國」原則下進行平等協商，化解分歧。

仇長根也強調，現階段的兩岸如何化解「分歧」真的非常重要。雖然，雙方認知「九二共識」有點差別，出發點都是以台海穩定和平為目標。至於，朱立倫的「求同尊異」是否能讓台灣民眾重新接受，都是後續觀察重點。

仇長根也提醒，朱立倫真的要好好思考，張亞中為何會得到6萬多票，其中有一些兩岸論述真的能參考，像是簽署兩岸和平備忘錄，不只張亞中說過，馬英九也曾經提出建議。

▲▼ 華東師大兩岸交流與區域發展研究所所長仇長根 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 大陸學者仇長根分析，朱立倫的兩岸論述還需要觀察驗證。（圖／記者任以芳攝）

另外，朱立倫如何統整黨內部分「親美反中」聲音也是一大挑戰。仇長根表示，朱立倫早被貼上親美標籤，要淡化不容易，過度親美也靠不住。比如，近期美國跟伊拉克、歐盟、其他國際盟友的關係讓人產生質疑，台灣更不要幻想美國會支持保護台灣。

恰巧明年正好是「九二共識」30週年，還有停擺已久的國共論壇，或是海峽論壇，是否都是國共交流好時機？仇長根強調，國民黨派特使來，大陸一定都歡迎。考量當前兩岸局勢嚴峻，加上國際複雜背景，國民黨必須認真改革。如果朱立倫還是走老路子，說一套做一套，對國民黨不會帶來新希望，兩岸更看不到曙光。

►終極「美齒」秘訣來了！

ET快訊
快訊／斯洛伐克贈送16萬劑AZ到了　今晨06：15抵台
快訊／06：21花蓮規模5.7地震　最大震度4級
快訊／06：21地牛翻身　台北明顯搖晃

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

朱立倫「求同尊異」重啟認同？　仇長根：兩岸得先化解這件事　

文化興市，藝術建城　2021上海城市空間藝術季開幕

12歲女童偷偷撿回收賣錢！員警聽「背後原因」鼻酸：媽媽騙了她

朱立倫承諾「國民黨不會變小綠」　大陸學者：可惜沒強調這4個字

快訊／孟晚舟包機抵達深圳　現場揮國旗、紅地毯、紅布條接機

女研究生傳遭性侵輕生！校方一查「曝驚人真相」：剛入學不久

孟晚舟獲釋今晚抵深圳　陸外交部再批美：針對中國公民政治迫害

We愛短片大賽台灣動畫《河豚》奪金！導演黃秉安：這是一趟療癒之旅

情書　用真誠的愛跨越言語和文字的鴻溝

第五屆We愛兩岸青年短片大賽台灣導演奪金！王令麟期許兩岸因「We愛」更美好

交流道「無視大車」不打燈強切入　三寶下場曝！網喊：沒有讓我失望

悠哉阿伯路中央「慢慢騎車」看風景 後方駕駛撞上傻眼...畫面引網論戰

男超車不爽被叭...惡意逼車擋路　下車「安娜」！騎士女友嚇：別吵架

陳零九、邱鋒澤登「廣播金鐘」表演　《地球上最浪漫的一首歌》電台金曲

修電鋸換墊片250元...阿伯嫌貴　老闆玩笑「吃掉免錢」他秒吞下

月球別跑啊！中秋節模型「罷工」　馬路上失控狂滾...陸2男賣力猛追

屈中恆突冒「在座的各位都是垃圾」　嚇到吳怡霈..他趕緊解釋

邵雨薇穩交吳慷仁曝「20歲時想生棒球隊」　連俞涵「10歲就決定不生」：不會讓步的！

曹格愛女Grace 11歲超正模樣曝！　「招牌包子臉消失」羞笑變少女

報關業遭嚴查2000↑包裹堆成山　業者不滿怒訴：購買人才是破口

朱立倫「求同尊異」重啟認同？　仇長根：兩岸得先化解這件事　

文化興市，藝術建城　2021上海城市空間藝術季開幕

12歲女童偷偷撿回收賣錢！員警聽「背後原因」鼻酸：媽媽騙了她

朱立倫承諾「國民黨不會變小綠」　大陸學者：可惜沒強調這4個字

快訊／孟晚舟包機抵達深圳　現場揮國旗、紅地毯、紅布條接機

女研究生傳遭性侵輕生！校方一查「曝驚人真相」：剛入學不久

孟晚舟獲釋今晚抵深圳　陸外交部再批美：針對中國公民政治迫害

We愛短片大賽台灣動畫《河豚》奪金！導演黃秉安：這是一趟療癒之旅

情書　用真誠的愛跨越言語和文字的鴻溝

第五屆We愛兩岸青年短片大賽台灣導演奪金！王令麟期許兩岸因「We愛」更美好

無套換妻！　多金水果商激戰嫩妹「來不及拔出」下場曝

焦凡凡驕傲：整整6年狂被要電話！家人力讚婁峻碩2點「催婚進度曝」

快訊／06：21花蓮規模5.7地震　最大震度4級

快訊／06：21地牛翻身　台北明顯搖晃

快訊／斯洛伐克贈送16萬劑AZ到了　今晨06：15抵台

蒲公英「開眼了」估今轉強颱　清晨全台最低溫18.8度

「台東鐵花商圈」是美食寶藏地　烤飯糰令人讚嘆、水果冰棒IG先打卡

悍將主場迎戰兄弟　陳仕朋、黃恩賜土投對決

「中國版咆哮者」抵珠海　殲-16D首度公開展示

雄風、天弓國產飛彈量產　中科院估明年營收增318億元

女Coser「單布刺客裝」太邪惡 網：重播3hr正常嗎？

大陸熱門新聞

最正農村女教師真面目現形　網怒轟：真美但吐了

17歲高中生當爸　養3年才知不是親生

女研究生傳遭性侵輕生！校方調查結果逆轉

12歲女童偷撿回收賣錢！員警聽原因鼻酸

即／孟晚舟抵深圳　現場紅地毯迎接

朱立倫承諾「國民黨不會變小綠」　大陸學者：可惜沒強調這4個字

18歲跨欄美少女神似IU　顏值爆表萬人暴動

2021上海城市空間藝術季開幕

朱提「求同尊異」大陸怎回應

拿到iPhone 13嗨過頭　開箱手滑全碎了

8歲童吃零食　20分鐘後眼球溶解

2歲女童偷吃一口媽媽「巧克力」命危　慘烈病況曝

蛛絲蛋白造光阻劑 陸中科院團隊3D製造加工技術突破14奈米

孟晚舟獲釋　陸外交部批美：政治迫害

更多熱門

相關新聞

羅智強：看看張亞中的風度和氣度吧

羅智強：看看張亞中的風度和氣度吧

國民黨主席選舉25日晚間開票結果出爐，由朱立倫當選。許多張亞中支持者崩潰直喊，「恭喜國民黨滅黨成功！」、「集體退黨，唯一正解」。對此，國民黨台北市議員羅智強晚間發文直言，自己不支持張亞中當黨主席，但「請看看張亞中的風度和氣度吧」。

張亞中恐怖票數　與韓國瑜神秘連結

張亞中恐怖票數　與韓國瑜神秘連結

國民黨又錯失一次世代交替機會

國民黨又錯失一次世代交替機會

朱立倫台南得票率53.24％

朱立倫台南得票率53.24％

蔣萬安盼朱立倫「3實踐2不忘」

蔣萬安盼朱立倫「3實踐2不忘」

關鍵字：

國民黨朱立倫習近平聚同化異求同尊異九二共識

讀者迴響

熱門新聞

全聯最新中獎發票名單出爐

快訊／06：21地牛翻身　台北明顯搖晃

屈中恆頒獎一半...突喊：在座各位都是垃圾　吳怡霈嚇傻

工程師命喪5星飯店！還原奪命前40分鐘

女友貼心幫叫晚餐！外送員看地址傻眼

最正農村女教師真面目現形　網怒轟：真美但吐了

快訊／06：21花蓮規模5.7地震　最大震度4級

17歲高中生當爸　養3年才知不是親生

《與惡》排第二！「最強台劇」網答案超一致

女研究生傳遭性侵輕生！校方調查結果逆轉

7旬翁新婚「嗨到猝死」！子女一聽告繼母

澎恰恰「棄連千毅」改上她直播！

快訊／第56屆廣播金鐘獎完整得獎名單出爐！

家長拒繳學費！19歲女大生轟：40萬看清你們

載女兒險遭外送員擊落！台中爸按喇叭被嗆

更多

最夯影音

更多
交流道「無視大車」不打燈強切入　三寶下場曝！網喊：沒有讓我失望

交流道「無視大車」不打燈強切入　三寶下場曝！網喊：沒有讓我失望
悠哉阿伯路中央「慢慢騎車」看風景 後方駕駛撞上傻眼...畫面引網論戰

悠哉阿伯路中央「慢慢騎車」看風景 後方駕駛撞上傻眼...畫面引網論戰

男超車不爽被叭...惡意逼車擋路　下車「安娜」！騎士女友嚇：別吵架

男超車不爽被叭...惡意逼車擋路　下車「安娜」！騎士女友嚇：別吵架

陳零九、邱鋒澤登「廣播金鐘」表演　《地球上最浪漫的一首歌》電台金曲

陳零九、邱鋒澤登「廣播金鐘」表演　《地球上最浪漫的一首歌》電台金曲

修電鋸換墊片250元...阿伯嫌貴　老闆玩笑「吃掉免錢」他秒吞下

修電鋸換墊片250元...阿伯嫌貴　老闆玩笑「吃掉免錢」他秒吞下

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

秋季線上寵物展開跑囉！

秋季線上寵物展開跑囉！

即日起至9月底，秋季線上寵物展滿千免運 結帳滿$1500再送寵物營養保健品 馬上逛逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面