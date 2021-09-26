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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

坦言不支持「亞中戰神」！羅智強：請看看張亞中的風度和氣度吧

▲▼張亞中受訪。（圖／記者宋良義攝）

▲張亞中受訪。（圖／記者宋良義攝）

記者董美琪／綜合報導

國民黨主席選舉25日晚間開票結果出爐，由朱立倫當選。許多張亞中支持者崩潰直喊，「恭喜國民黨滅黨成功！」、「集體退黨，唯一正解」。對此，國民黨台北市議員羅智強晚間發文直言，自己雖然不支持張亞中當黨主席，但「請看看張亞中的風度和氣度吧」。

▲▼國民黨黨主席網路直播辯論會會前會後堵訪-張亞中。（圖／記者黃克翔攝）

▲張亞中。（圖／記者黃克翔攝）

羅智強全文如下：

我想先説一個小故事
上個禮拜，我發表了我對張亞中老師當黨主席的擔憂
張老師的幕僚很客氣的和我連絡
我告訴對方
我雖然不支持張亞中老師擔任黨主席
仍然很尊敬張老師
但如果張亞中老師當選中國國民黨主席
我一樣會全力的支持
因為，我們還是有一個更重要的共同目標：下架民進黨
我依然會為這個理念繼續戰鬥
就像韓國瑜選總統時，我當烏鴉提出我的憂心，可是當韓國瑜初選通過，成為候選人後，我一樣全力輔選，絕不落於人後！
同樣的，我雖擔心張亞中當主席，國民黨的選舉會受到影響
但如果張亞中當選主席，我一樣會繼續為國民黨戰鬥，協助張亞中打破我自己的預言
這就是羅智強
所以
當我看到一些朋友
因為張亞中沒有當選主席
就喊著要退黨
說真的
請看看張亞中的風度和氣度吧
對於有人號召退黨、包圍黨中央
張老師直接表示反對
他尊重選舉結果
仍繼續為他相信的理念戰鬥
是的
國民黨的主席選舉選得很激烈
但民進黨的黨內選舉何嘗不是如此
看看蔡英文和賴清德初選時砍得血花四濺、皮開肉綻
但初選後
卻能搭檔參選正副總統
人家是怎麼做到「團結」二個字？
國民黨要擔心的不是黨內選舉的紛爭
要擔心的是對外戰鬥能不能齊心團結
如果今天張亞中沒選上黨主席大家就要退黨、就不再支持國民黨
那同樣的，如果今天張亞中選上，那是不是不支持張亞中的人，一樣要退黨、不再支持國民黨？
照這種邏輯
誰當黨主席都是選心酸的
因為結果都是有一半的人要退黨
有一半的人不再支持國民黨
然後
民進黨繼續躺著當選
民進黨繼續踐踏中華民國
是這樣嗎？
是的
許多張亞中老師的支持者已經狂洗羅智強粉專一個禮拜
如果這樣能讓各位出氣
那就儘量洗吧
但出完氣後
請你想想
是誰因為監督民進黨被法院判賠巨款？
是誰因為監督民進黨把自己100元、500元小額募來的第一桶政治獻金捐給韓國瑜？
是誰風吹雨打在街頭演講500場對抗民進黨？
我為捍衛中華民國、捍衛國民黨所付出的，絕不輸給任何人！
為了一場黨主席選舉
連我都要追殺不放過
我只能説
我問心無愧
也悉聽尊便！
最後，有件事，我也不吐不快
這次主席選舉，我最怒的一件事是
我不支持張亞中老師，張亞中的支持者要罵我承受
但我從頭到尾都説「不管江啟臣和朱立倫誰當選我都放心」
然後
一堆人來説我支持朱立倫、不支持江啟臣
需要學民進黨這種扭曲的招數嗎？

▼國民黨主席候選人朱立倫、張亞中。（合成圖／ETtoday資料照）

▲▼國民黨主席候選人朱立倫、張亞中。（合成圖／ETtoday資料照）

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