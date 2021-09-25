快訊／張亞中「恐怖票數」曝光　有望續攻台北、高雄市長

▲孫文學校總校長張亞中。（圖／記者宋良義攝）

政治中心／台北報導

國民黨主席選舉今（25日）落幕，孫文學校總校長張亞中在選舉最後關頭緊咬前主席朱立倫，激出黨內基層「亡黨感」，雖然未能當選，但已在各地囊括3成以上選票。藍營人士分析，以張亞中的得票率，有望續攻6都地方縣市首長，尤其張在雙北得票率約4成，有機會成為一名活棋。

藍營人士表示，目前台北市有立委蔣萬安、市議員羅智強2名強棒，張亞中若要參選，恐會釀成黨內分裂，且台北市選民結構不利張亞中參選；但高雄自從韓國瑜被民進黨惡意罷免後，目前苦無人選，可成為被派去艱困選區的一名超級大黑馬。

張亞中今晚受訪表示，恭喜朱立倫當選，很遺憾這次黃花崗革命失敗了，但他也似乎埋下未來參選伏筆：「離未來成功距離又更近了。」

在這次的黨主席選舉中，張亞中在台北市與高雄市這兩個國民黨員主要票倉的選區中，緊咬著朱立倫，在新竹市與金門縣這兩個選區也擊敗了朱立倫與其他對手，拿下領先票數。

其中，在台北市部分，朱立倫得7611票，得票率44.11%；張亞中得7355票，得票率42.63%。張亞中的得票率只輸給朱立倫1.48％。

高雄市部分，朱立倫得9992票，得票率41.7%；張亞中得9221票，得票率38.48%。張亞中的得票率只輸給朱立倫3.22％

張亞中在新竹市與金門縣都勝朱立倫。其中新竹市張亞中1548票，得票率43%；朱立倫1371票，得票率38.08%；金門縣張亞中得824票，得票率44.16%；朱立倫則得739票，得票率39.6%。

至於出身台中的江啟臣，在這次選舉中，除了海外黨員得票數居於領先外，在自己的家鄉台中市也拿下了第一的得票數，江啟臣得8162票，得票率44.41%，大幅超越得4653票的朱立倫與得5230票的張亞中。