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快訊／習近平發賀電給朱立倫　重申九二共識、反對台獨

▲▼習近平賀電，恭喜朱立倫當選黨主席。（圖／國民黨提供）

▲習近平賀電，恭喜朱立倫當選黨主席。（圖／記者徐政璿翻攝）

記者徐政璿／台北報導

國民黨由朱立倫重掌黨主席大位，未來國民黨的兩岸、外交政策也備受關注。中共國家總書記習近平今（26日）上午發出賀電給朱立倫表示，我兩黨在堅持「九二共識」、反對「台獨」的共同政基礎上良性互動，加強合作。

事實上，朱立倫2015年1月17日當選補選主席後，當晚也曾收到習近平賀電，內容盼在「九二共識、反台獨」共同政治基礎上續推兩岸關係和平發展。朱隨後也透過國民黨復電回應，兩岸雖同屬中華民族，仍應「求同尊異」，持續拉近彼此心理距離。

朱立倫昨（25日）晚間發表當選宣言表示，國民黨在兩岸路線上，會重新恢復兩岸的溝通管道與交流平台，在黨綱及黨章的規範之下進行交流，從民間社會力開始啟動，透過互動累積善意，成為推動區域和平的中道力量。

面對國際社會，朱立倫也強調，「我上任第一天，就會著手恢復駐美代表處，不會讓華府只有民進黨的聲音，不能讓我們在美國各界的朋友與海外僑胞失望。」

習近平賀電全文（2020.9.26）

台北

中國國民黨中央委員會

朱立倫先生台鑒：

值此先生當選中國國民黨主席之際，深表祝賀。

過去一個時期，我兩黨在堅持“九二共識”、反對“台獨”的共同政基礎上良性互動，加強合作，順應兩岸同跑共同願望，推動兩岸關係和平發展，造福兩岸同胞，成效有目共睹。當前，台海情勢複雜嚴峻，全體中華兒女要和衷共濟、團結向前，期望兩黨登高望遠，堅持共同政治基礎，堅守民族大義，為同的謀福祉，為台海謀和，為國家謀統一，為民謀覆興。

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