趙少康祝賀朱立倫當選　盼上任主席「立刻處理國民黨7問題」

▲趙少康祝賀朱立倫當選國民黨主席。（圖／翻攝趙少康臉書）

實習記者張鈞量／台北報導

國民黨主席選舉25日進行投票16時截止，根據截至發稿時最新開票進度，前主席朱立倫目前以7萬9801票，幾可篤定當選，而其他候選人得票情況是孫文學校校長張亞中5萬6524票，現任主席江啟臣3萬2432票，彰化前縣長卓伯源4914票，選務系統估計朱立倫勝選已毫無懸念。資深媒體人趙少康也透過臉書恭喜朱立倫，並點出「國民黨7大問題，呼籲朱立倫上任後立刻處理」。

趙少康表示，恭喜朱立倫當選國民黨主席。從當選的這一刻，朱立倫就要挑起改革國民黨、團結國民黨的重擔。這次主席選舉有4位優秀的黨內同志挺身而出，證明大家對國民黨的未來仍然充滿期待，更清楚國民黨必須提升戰力與轉型，才能成為推動國家前進的力量。

趙少康同時也提出，國民黨有7大問題，是朱立倫上任後必須立刻處理：

一、國民黨必須轉型成一個積極的戰鬥體，要時時發揮戰鬥藍的精神。

二、改變黨員結構，40歲以下年輕人比例要提高到至少30%。符合台灣整體成年人口比例。

三、兩岸政策要與時俱進，要以台灣2300萬人利益為核心。要用人民聽得懂的話說明清楚。

四、2022、2024選舉要贏，要有透明公平的提名辦法，為黨、為國家找到最好的人才。

五、團結才能打勝仗，要有容乃大，要號召韓粉、張粉、江粉全部歸隊。

六、張亞中能在這麼短時間竄起，得票數又這麼高，朱立倫必須探究原因，做為參考。

七、江啟臣擔任黨主席一年多來，國民黨民調由谷底翻升，朱立倫應該再接再厲繼續提升，並完成10月23日罷免基進黨立委陳柏惟及12月18日反萊豬等四大公投的政治任務。

趙少康說，歷經激烈一戰、估計超過5成的投票率，朱立倫脫穎而出，未來的路只能說任重道遠，除了恭喜，更多的是期許，朱主席的當務之急是「團結、團結、再團結」，期待國民黨再起。