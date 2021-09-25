快訊／朱立倫當選國民黨魁　柯文哲祝賀：共同善盡在野黨責任

記者陳家祥／台北報導

國民黨25日舉行黨主席選舉，儘管選票尚未全部開出，但目前朱立倫已橫掃超過8萬票篤定當選。民眾黨主席、台北市長柯文哲晚間也透過聲明，祝賀朱立倫當選國民黨主席，並喊話共同善盡在野監督的責任，不負人民所託。

柯文哲表示，這次國民黨主席選舉激烈，透露對現況不滿的人民殷切的期待，期盼朱主席當選後，發揮在野黨實質有效監督功能，為建構更優質的政黨政治、更健康的民主政治而努力，「大家共同善盡在野監督的責任，不負人民所託」。

另外，民眾黨也透過新聞稿恭喜朱立倫當選新任國民黨主席，期盼朱主席能帶領國民黨扮演好「最大在野黨」的角色，與民眾黨一起發揮實質且有效的監督功能，才是找回台灣人民信任的重要關鍵。

民眾黨認為，朱立倫主席的出線，代表國民黨基層支持者在政策論述路線上做出中道選擇，但除了路線之外，民眾黨深信，人民仍然期盼國民黨不只是嘴巴上當「戰鬥藍」，而是拿出實際作為。

例如在立法院的議事運作上，無謂的杯葛、犧牲其他在野黨的質詢權益，早已不被主流民意所接納，在質詢台上用科學、理論、數據揭開民進黨執政腐敗無能的真面目，這才是展現在野黨戰鬥力的真本事。

良好的政黨政治有助於國家向前邁進，民眾黨將會持續擦亮「最強在野」品牌，善盡監督政府職責，也期待國內各政黨能秉持理性務實態度，良性競爭、互相砥礪，才是台灣人民之福。