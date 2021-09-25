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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

王金平看到棄保痕跡「黨和民眾越來越遠」　李明璇：怕手抖浪費票

記者許宥孺、吳世龍／高雄報導

國民黨主席暨代表選舉25日登場，立法院前院長王金平上午於路竹老家投票，受訪時表示，不排除有「棄保」效應，認為勝出的人要好展現最高領導風範，沒當選的人也要展現氣度。另外，韓家軍女神李明璇也是候選人之一，表示自己很緊張，就怕蓋錯浪費一票。

▲▼王金平今回路竹老家投票，與在地鄉親談話熱絡。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲立法院前院長王金平今回路竹老家投票，與在地鄉親談話熱絡。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼前立法院長王金平。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼前立法院長王金平。（圖／記者許宥孺翻攝）

立法院前院長王金平25日返回高雄老家投票，路竹天后宮一早就有許多黨員排隊等待投票。王金平表示，希望未來的黨主席能實施自己的政見，他也提醒，黨員應多多走入群眾，以黨為中心並跟民眾多互動，贏得民眾的支持和認同最重要。

王金平也認為，目前國民黨和民眾距離越來越遠，有幾個鄉鎮也才一個黨工，「能結合多少民眾？不可能啦！」希望多關心年輕人事務，各種活動都要參與，為他們籌辦必要活動，讓年輕人能夠認同黨，也能經常跟年輕黨員討論時事、黨的問題，相信未來還是會有更多年輕人投入正派的國民黨。

▲▼前立法院長王金平。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲王金平不排除有棄保效應。（圖／記者許宥孺翻攝）

由於此次選舉，國民黨內競爭激烈，選後黨內是否能團結？王金平表示，看誰當選，當選後該怎麼撫平選舉過程的磨擦和爭執，勝利的人要好好展現出黨的最高領導風範，包容一切，大家互相容忍、理解、體諒和接受；沒當選的人也要展現風度和氣度，協助配合支持未來黨的領導。

至於此次選舉是否出現棄保可能性？王金平表示，「好像有這個痕跡吧！」他認為，國民黨當然沒有分裂的本錢，對黨奉獻、支持，失敗的人還是要展現氣度，過程中的爭議就把它消滅掉。

▲▼韓家軍女神、最美主持人李明璇。（圖／記者吳世龍攝）

▲韓家軍女神、最美主持人李明璇。（圖／記者吳世龍攝）

有「韓家軍女神」稱號的李明璇，此次也是黨代表候選人，她在中午12點現身三民區黨部，近日宣布懷孕的她，已看得出腹部凸顯，但四肢依舊纖細。

▲▼「韓家軍女神」李明璇至三民區黨部投票。（圖／記者吳世龍攝）

▲▼韓家軍女神、最美主持人李明璇現身三民區黨部投票。（圖／記者吳世龍攝）

▲▼「韓家軍女神」李明璇至三民區黨部投票。（圖／記者吳世龍攝）

李明璇笑說，自己是候選人之一，今天心情蠻緊張的，蓋下去時，怕抖到、沾到墨水，浪費自己這一票怎麼辦。她表示，這次選舉競爭很激烈，但不管今天黨主席是誰勝出，每個黨員都還是要支持勝出的黨主席，團結很重要，才有辦法對抗民進黨。

▲▼韓家軍女神、最美主持人李明璇。（圖／記者吳世龍攝）

高雄市國民黨員含黃復興黨員有4萬5799人，投票時間從上午8點至下午4點，預估今日投票率約六成。

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