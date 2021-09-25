柯文哲嗆「快降一級」　陳時中：情緒性發言大可不必

記者周姈姈／台北報導

本土新冠疫情趨緩，確診數字也從雙位數降成個位數，何時降為一級警戒是近日的熱門話題，台北市長柯文哲就開嗆「領薪水不知民間疾苦，希望可以快降為一級」，對此，指揮官陳時中回應，疫情期間大可不必情緒性發言，控制疫情、生活正常化，中央跟地方要一起合作。

▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）



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針對台北市長柯文哲希望可以快降為一級警戒一事，指揮官陳時中於今（25）日下午記者會回應，疫情期間大可不必情緒性發言，重點是策略一步一步往前走，控制疫情、生活正常化，中央跟地方要一起合作。

中央流行疫情指揮中心今(25)日公布國內新增5例COVID-19確定病例，均為境外移入；另確診個案中無新增死亡。

指揮中心表示，今日新增5例境外移入個案，為3例男性、2例女性，年齡介於10多歲至30多歲，分別自阿拉伯聯合大公國(案16287)、美國(案16288)、衣索比亞(案16289)、菲律賓(案16290)及孟加拉(案16291)入境，入境日介於今(2021)年9月10日至9月23日，皆持有搭機前3日內檢驗陰性報告。

指揮中心統計，截至目前國內累計3,267,405例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含3,249,272例排除)，其中16,181例確診，分別為1,548例境外移入，14,579例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計110例移除為空號。2020年起累計841例COVID-19死亡病例，其中829例本土，個案居住縣市分布為新北市411例、臺北市318例、基隆市28例、桃園市26例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，臺東縣、雲林縣、臺南市、南投縣、高雄市及屏東縣各1例；另12例為境外移入。