鴻海子公司確診女員工逛SOGO忠孝館　北市發1550則簡訊示警

記者陳家祥／台北報導

位在台北市忠孝東路上的SOGO忠孝館，24日晚間傳出有確診者足跡消息，緊急宣布25日8樓將停業消毒一天。北市衛生局指出，SOGO為新北市確診個案「案16286」足跡，9月22日確診，Ct值大於30，感染源尚待釐清。曾到過的百貨已完成清消，8樓整層停業1天、8樓3個櫃位停業3天。

▲SOGO忠孝館。（圖／翻攝Google Maps）



北市衛生局下午召開記者會指出，案16286為新北市確診個案，為鴻海子公司20多歲女員工。9月19日曾至SOGO百貨忠孝店8樓，衛生局在24日接獲通報後，立即通知業者進行環境清消。

衛生局指出，百貨業者也配合宣布建物8樓在9月25日停業1日；其中，該樓層3個櫃位因風險較高，停業3日，同時並發送1550則簡訊預警，提醒曾與新冠肺炎確診者足跡相同之民眾，如有疑似症狀請主動就醫採檢。衛生局也已安排62人於25到27日之間進行採檢。

至於為何僅8樓停業？衛生局科長張惠美表示，案16286在9月19日下午2點時許，到SOGO百貨忠孝館，從地下1樓搭電梯到8樓，中間未經過其他樓層，且只有在其中的3個櫃位停留較久，因此僅要求業者將8樓停業靜置。