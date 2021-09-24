綠營佈局新北2022　議員參選人竟是前林口涉貪鄉長兒

▲陳霖翰（左二）與羅致政（右一）合影。（圖／翻攝自陳霖翰臉書）

記者呂晏慈、徐政璿／新北報導

中選會通過新北市第二選區變更案，將新莊、五股、泰山、林口，重新劃分成「五泰林」和新莊兩選區，牽動2022地方選情。民進黨立委羅致政特助陳霖翰宣布將爭取「五泰林」民進黨提名，但有地方人士爆料，陳曾擔任國民黨立委洪孟楷的助理，其父前新北市林口鄉長陳建財，更被控浮編工程預算牟利，今年遭重判12年。

對此，陳霖翰接受《東森新媒體ETtoday》訪問時回應，他因與民進黨政治理念貼近，加上地方長輩支持才決定參選，相信司法會給予父親公正判決。

陳霖翰8月底透過臉書宣布，在地方長輩與前輩們的鼓勵支持與愛戴下，他向羅致政提出請求，表示想參加2022年新北市林口區、五股區、泰山區市議員選舉，來為地方服務；他並感謝羅致政的肯定與支持，盼代表民主進步黨參選2022年新北市「林口區、五股區、泰山區」市議員選舉。

不過，有地方人士爆料，2019年洪孟楷參與國民黨淡水立委初選期間，陳霖翰曾經擔任洪孟楷的助理，出現在不少團隊合影照片中，其父陳建財也透過臉書表態支持洪孟楷。

地方人士指出，陳建財遭控在林口鄉長任內，找熟識的包商圍標工程，浮編雨水下水道疏浚工程款牟利。根據今年4月高等法院更一審判決，依《貪污治罪條例》「共同犯經辦公用工程浮報價額罪」，將陳重判12年徒刑、褫奪公權5年，犯罪所得268萬3709元予以追徵、沒收。還可上訴。

據了解，陳霖翰的家族在林口區頗有名望，因其地方頭人的角色，一舉一動均備受關注；陳建財很久以前曾經是民進黨員，由於沒有繳納黨費而遭停權，他曾以無黨籍當選台北縣議員、台北縣林口鄉長，今年5月透過網路申請加入民進黨，推薦人便是陳霖翰本人，目前該案仍待民進黨入黨複審小組審核。

對此，陳霖翰受訪回應，父親的案子還在司法程序當中，尚未定讞，相信司法最終可以給予公正判決，至於2019年擔任洪孟楷助理協助初選，是因為當時受到舅公、幸福水泥董事長陳兩傳拜託，不好意思拒絕長輩，加上當時沒有參加其他政治活動。

陳霖翰強調，他的家族一直以來都是無黨籍的「中間選民」，自己則從蔡英文2010年參選新北市長就被她深深感動，由於政治理念與民進黨較貼近，因緣際會向羅致政毛遂自薦擔任特助職務，後來也是因為地方長輩支持，才決定參選「五泰林」市議員。

▼羅致政特助陳霖翰宣布，將參選新北市議員。（圖／翻攝陳霖翰臉書）