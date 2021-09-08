民進黨英系立委聯合發聲：政府速撥疫苗奬勵金協助基層診所

▲民進黨英系立委羅致政等人發出「中央速撥補助，協助基層診所」聯合聲明。（圖／羅致政提供）



記者林銘翰／台北報導

中央流行疫情指揮中心日前宣布，基層診所醫師疫苗接種行政費調升至新台幣100元，民進黨派系「英系」立委8日發出聯合聲明，認為撥款工作受到拖延、緩不濟急，造成不少診所的經營困難，甚至停診歇業，呼籲衞福部速撥行政費、奬勵金給基層診所。

民進黨立委陳明文、劉櫂豪、羅致政、蘇治芬、莊瑞雄、江永昌、蔡易餘、王美惠、吳玉琴、邱泰源等人8日上午發出「中央速撥補助，協助基層診所」聯合聲明，隸屬黨內派系「湧言會」的民進黨立委管碧玲也加入聲援。

聲明指出，在這次全民對抗疫情的過程中，基層診所的醫護人員，不論在防疫通報、協助篩檢、疫苗接種的工作上，都無怨無悔、功不可沒，但另一方面，疫情爆發以來，基層診所業績直線下滑，有的已經撐不下去，急需政府的紓困協助。

聲明表示，為感謝基層診所醫師協助疫苗接種，指揮中心於7月22日宣布，行政費調升至100元，並依施打人數給予獎勵費，希望有助於補貼不收取掛號費的損失，此項政策也得到立法院不分黨派立委的支持與肯定。

然而，聲明也說，由於相關造冊、行政流程、會計作業等因素，使得相關的撥款工作受到拖延、緩不濟急，甚至造成不少診所的經營困難，停診歇業。

聲明呼籲，衞福部應速撥行政費、奬勵金給基層診所，這不僅是政府對醫護承諾的積極兌現，更是幫助基層診所度過難關，讓他們能夠繼續留在防疫戰場的必要作為。

▼隸屬「湧言會」的民進黨立委管碧玲也加入聲援。（圖／管碧玲提供）

