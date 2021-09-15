　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

羅致政：對外交人員潑冷水髒水　只會更凸顯自己的無知

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／朱學恒）

▲名嘴朱學恒送花圈到德國嗆聲駐德代表謝志偉 。（圖／翻攝自Facebook／朱學恒）

記者林銘翰／台北報導

名嘴「宅神」朱學恒13日表示，駐德代表謝志偉沒有盡到增進台德關係的責任，反而花比較多時間在鬥爭國民，因此他請柏林的花店送上4盆花環，希望用行動糾正謝志偉，民進黨立委羅致政認為，對外交人員潑冷水甚至潑髒水，只會更凸顯自己的無知。

朱學恒13日在臉書透露，他在柏林時間9月13日下午1時15分時，特別請柏林花店送了4個很漂亮的花環到謝志偉辦公室，上面的德文分別寫著「 爾俸爾祿」、「民膏民脂」、「下民易虐」、「上天難欺」，希望謝志偉能看懂。

對此，羅致政15日在臉書表示，2018年6月，他前往德國柏林出席「國際自由聯盟」（Liberal International）的會議，並利用空檔專程到代表處拜會謝志偉，同時也以外交委員會委員的身分跟駐處同仁座談。

羅致政說明，由於自己跟謝志偉是東吳大學的老同事，也是多年的好朋友，謝志偉特別請他中午到代表處附近的餐廳用個便餐。

羅致政指出，一進到餐廳，服務生用德文問訂位大名，只見謝志偉稍微拉高了音量用英文說「Taiwan embassy 」(台灣大使館），服務生也親切的稱呼「Yes, Mr. Ambassador！」

羅致政憶及，坐定後，自己好奇地問謝志偉剛才的對話情況，謝志偉微笑地向他說明，由於在德國尤其柏林，中國對台灣的打壓無所不用其極，在很多正式或公開的場合，不能用「Taiwan」更無法稱「embassy」，因此他要求代表處同仁，只要有機會就要突顯台灣，突顯大使舘的地位。

謝志偉也說，所以在外面餐廳訂位的時候，一定是用「Taiwan embassy」的名義，「這樣中共總沒法打壓了吧！」

羅致政說，自己又好奇追問，做為德文系教授、外語學院院長，明明可以德文對答如流，為什麼要用英文回答「Taiwan embassy」，只見謝志偉得意地說，柏林是國際都市，很多國際觀光客未必懂德文，所以他用英文回答，不只是要講給服務生聽，更要把握機會讓更多人聽到「Taiwan」。

羅致政表示，頓時間，他了解到為什麼理應輕聲細語的外交官，要拉高音量地說出「Taiwan embassy」了。

羅致政強調，外交經常就是在這種細膩操作下的點點滴滴累積，這恐怕是某些人永遠無法理解的工作內容，而對外交人員潑冷水甚至潑髒水，只會更凸顯自己的無知。

羅致政也說，感謝第一線外交人員的勞心勞力，讓台灣在世界被聽到、被看到，「謝大使加油！駐處同仁加油！」

►超低價！一家五口住礁溪兆品爽玩兩天

ET快訊
龍劭華身體早有狀況！醫：扣打用完　暴瘦8kg「2數值爆表」
第2劑莫德納等不到！　可能「混打高端」10月有結果
批iPhone 13「史上最弱」升級！　彭博：沒動力換
快訊／龍劭華85大樓招魂　遺孀兒女忍悲痛帶他回家
一張圖秒懂怎麼領！　郵局10／4預約「紙本五倍券」
龍劭華國中青澀照曝光！　導師6字評語充滿正能量
直播一半「接龍劭華死訊」！女星吐一輩子遺憾
快訊／龍劭華遺體相驗結束　死因出爐

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

蔡正元斷言江啟臣當選機率低　「球被柯文哲截掉支持者當然生氣」

宏都拉斯邦交拉警報？　蔡英文談話強調「台宏醫療、經濟互動」

羅致政：對外交人員潑冷水髒水　只會更凸顯自己的無知

台灣參加明年環太平洋軍演？　陳玉珍：人為刀俎我為魚肉「無益處」

游錫堃評兩蔣政權殘酷　朱立倫批：為黑兩蔣不惜美化日本殖民史

憂打不到莫德納疫苗　國民黨團提案要外交部拜託美國政府催貨

上網買彩色書卻收到「黑白盜版」　蘇巧慧要智財局積極作為

蔡壁如批蘇貞昌玩數字遊戲　「在意老人家嗎、百姓的命不重要？」

獨／挺過Delta風暴！　今全台喜迎「本土+0」

不捨龍劭華猝逝民進黨立委悼念　「感謝一生在演藝事業奉獻」

獨養2智能障礙兒...28歲整天哭鬧 媽靠手工餅乾撐家計「我很快樂」

Sandy曝妹婚禮差點「忘記載鹿希派」　家族合照弟弟還「遭請走」存在感堪憂XD

哈士奇暴衝遭撞翻2圈「毫髮無傷」跑回喜看凹洞的車...飼主慘賠2-3萬

E奶網紅潘緣涉跨境運毒！ 操盤進8公斤大麻「只收虛擬幣」

資深藝人龍劭華過世！享壽68歲　突昏倒送醫搶救無效...

許維恩生日大禮讓他下跪1小時！　王家梁感動哭：有妳真好

最後救護畫面曝！龍劭華猝逝高雄　劇組吃飯找不到人...開門見倒床邊

藝人龍劭華過世！享年68歲　高雄85大樓內昏倒搶救無效亡

藝人龍劭華過世！享壽68歲　高雄85大樓內昏倒搶救無效亡

謝金燕示範「吃不胖技能」　捧便當熱舞！經紀人看了都胃痛

蔡正元斷言江啟臣當選機率低　「球被柯文哲截掉支持者當然生氣」

宏都拉斯邦交拉警報？　蔡英文談話強調「台宏醫療、經濟互動」

羅致政：對外交人員潑冷水髒水　只會更凸顯自己的無知

台灣參加明年環太平洋軍演？　陳玉珍：人為刀俎我為魚肉「無益處」

游錫堃評兩蔣政權殘酷　朱立倫批：為黑兩蔣不惜美化日本殖民史

憂打不到莫德納疫苗　國民黨團提案要外交部拜託美國政府催貨

上網買彩色書卻收到「黑白盜版」　蘇巧慧要智財局積極作為

蔡壁如批蘇貞昌玩數字遊戲　「在意老人家嗎、百姓的命不重要？」

獨／挺過Delta風暴！　今全台喜迎「本土+0」

不捨龍劭華猝逝民進黨立委悼念　「感謝一生在演藝事業奉獻」

法官與外界飲宴遭彈劾　何俊英：樹立新標準！但仍須避免獵巫

蔡正元斷言江啟臣當選機率低　「球被柯文哲截掉支持者當然生氣」

龍劭華猝逝「網上全震驚」！鄉民罕見一片好評　盛讚2點喊可惜

新創公司最愛「7種員工特質」　適應力要強、最後一點做到的很少

IG、微信「打工陪聊」誘騙裸照　婦援會揭新型態「集團式犯罪」

紅毛猩猩淪性奴　天天被剃毛供村民享樂！10多年後仍難回正常生活

英國會禁陸駐英大使進入　陸使館：短視、魯莽、懦夫！

可幫5家人領！郵局五倍券10／4～10／30先預約再領券　方式一次看

驚悚對撞瞬間曝！OL遭逆撞雙腿慘斷　車頭全爛碎片噴滿地　

40特警攻堅假公安集團嚇壞　跨境詐騙虛幣洗白

政治熱門新聞

獨／挺過Delta風暴！　今全台喜迎「本土+0」

五倍券官網來了！唐鳳今宣布「5000.gov.tw」正式頁面

謝志偉300字回擊朱學恒　回收放廁所

五倍券加碼76.9億！7種券抽836萬份、數位綁定這1種直接送

新北餐廳明天起開放內用？　侯友宜下午宣布

快訊／北市293人PCR出爐！裝修工妻影響文山2校　191學生明天復課

萬安44號演習今下午登場　將收到空襲警報簡訊

蔡英文視導佳冬戰備道首度起降　IDF、F-16V、幻象、E-2K完成任務

朱立倫曝2022六都市長佈局 　啟動不信任民進黨政府投票

快訊／五倍券數位綁定9月22日上線　預約官網「5000.gov.tw」

「一齣爛戲整死張亞中、嫁禍江啟臣」　邱毅：朱立倫有羞恥心就退選

新北禁公共場域烤肉「在家可以烤嗎？」　侯友宜：不支持

新北幼兒園老師被罵翻　他要家長摸摸手機「有沒有做一件事」

快訊／蘇貞昌下令「鬆綁防疫管制」　顧及人民生計、生活便利性

更多熱門

相關新聞

謝志偉300字回擊朱學恒　回收放廁所

謝志偉300字回擊朱學恒　回收放廁所

名嘴「宅神」朱學恒13日送德文翻譯版花環到德國柏林的駐德國台北代表處辦公室，並譏諷駐德代表謝志偉「希望你能看懂」。對此，謝志偉15日在臉書PO出3張照片，表示有同仁將垃圾桶裡的花撿起來，插在玻璃瓶裡裝飾男女洗手間，讓他忍不住脫口大讚「哇！環保又美學！」高EQ回擊朱學恒的譏諷，也獲得許多網友讚賞。

民進黨：朱學恒送喪禮花圈羞辱外交官

民進黨：朱學恒送喪禮花圈羞辱外交官

朱學恒送花嗆謝志偉　民進黨團：刷存在感

朱學恒送花嗆謝志偉　民進黨團：刷存在感

花環送到德國！朱學恒「爾俸爾祿」嗆謝志偉

花環送到德國！朱學恒「爾俸爾祿」嗆謝志偉

史上最方便！　德總理推「快閃接種站」

史上最方便！　德總理推「快閃接種站」

關鍵字：

朱學恒謝志偉柏林德國羅致政

讀者迴響

熱門新聞

即／龍劭華死因出爐！檢方曝「疾病因素」

快訊／資深藝人龍劭華過世！享壽68歲

快訊／龍劭華高雄85大樓27樓猝逝　警方回應了

龍劭華永別了！親友扶靈慟喊「下車了」

LINE「收回訊息」功能消失？她查原因崩潰

龍劭華、楊可涵2度演爺孫　這部台劇3演員當天使了

龍劭華最後通話對象曝！疑下午向櫃台求助心臟不適

龍劭華過世現場畫面曝！開門見人倒床邊

66萬人還沒申請！勞動部1萬元生活補貼9月底申請截止　錯過不受理

龍劭華「坐在沙發走的」！25年妻撕心裂肺哭喊

雙胞胎墜10F慘死　媽媽還在開直播

iPhone 12大跳水！　蘋果官網最新價格一次看

YouTuber叫兒裝哭忘剪掉　網爆罵

E奶網紅潘緣涉跨境運毒！操盤進8公斤大麻

Junior上山看小鬼！「奇妙巧合」讓他一震：地球上最浪漫

更多

最夯影音

更多
獨養2智能障礙兒...28歲整天哭鬧 媽靠手工餅乾撐家計「我很快樂」

獨養2智能障礙兒...28歲整天哭鬧 媽靠手工餅乾撐家計「我很快樂」
Sandy曝妹婚禮差點「忘記載鹿希派」　家族合照弟弟還「遭請走」存在感堪憂XD

Sandy曝妹婚禮差點「忘記載鹿希派」　家族合照弟弟還「遭請走」存在感堪憂XD

哈士奇暴衝遭撞翻2圈「毫髮無傷」跑回喜看凹洞的車...飼主慘賠2-3萬

哈士奇暴衝遭撞翻2圈「毫髮無傷」跑回喜看凹洞的車...飼主慘賠2-3萬

E奶網紅潘緣涉跨境運毒！ 操盤進8公斤大麻「只收虛擬幣」

E奶網紅潘緣涉跨境運毒！ 操盤進8公斤大麻「只收虛擬幣」

資深藝人龍劭華過世！享壽68歲　突昏倒送醫搶救無效...

資深藝人龍劭華過世！享壽68歲　突昏倒送醫搶救無效...

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

毛爸媽必看 滿額送好禮！

毛爸媽必看 滿額送好禮！

即日起至9/17參加毛孩打牙祭活動，全站結帳滿額送寵物營養食品！快到寵物雲毛毛商城

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面