羅致政：對外交人員潑冷水髒水　只會更凸顯自己的無知

▲名嘴朱學恒送花圈到德國嗆聲駐德代表謝志偉 。（圖／翻攝自Facebook／朱學恒）



記者林銘翰／台北報導

名嘴「宅神」朱學恒13日表示，駐德代表謝志偉沒有盡到增進台德關係的責任，反而花比較多時間在鬥爭國民，因此他請柏林的花店送上4盆花環，希望用行動糾正謝志偉，民進黨立委羅致政認為，對外交人員潑冷水甚至潑髒水，只會更凸顯自己的無知。

朱學恒13日在臉書透露，他在柏林時間9月13日下午1時15分時，特別請柏林花店送了4個很漂亮的花環到謝志偉辦公室，上面的德文分別寫著「 爾俸爾祿」、「民膏民脂」、「下民易虐」、「上天難欺」，希望謝志偉能看懂。

對此，羅致政15日在臉書表示，2018年6月，他前往德國柏林出席「國際自由聯盟」（Liberal International）的會議，並利用空檔專程到代表處拜會謝志偉，同時也以外交委員會委員的身分跟駐處同仁座談。

羅致政說明，由於自己跟謝志偉是東吳大學的老同事，也是多年的好朋友，謝志偉特別請他中午到代表處附近的餐廳用個便餐。

羅致政指出，一進到餐廳，服務生用德文問訂位大名，只見謝志偉稍微拉高了音量用英文說「Taiwan embassy 」(台灣大使館），服務生也親切的稱呼「Yes, Mr. Ambassador！」

羅致政憶及，坐定後，自己好奇地問謝志偉剛才的對話情況，謝志偉微笑地向他說明，由於在德國尤其柏林，中國對台灣的打壓無所不用其極，在很多正式或公開的場合，不能用「Taiwan」更無法稱「embassy」，因此他要求代表處同仁，只要有機會就要突顯台灣，突顯大使舘的地位。

謝志偉也說，所以在外面餐廳訂位的時候，一定是用「Taiwan embassy」的名義，「這樣中共總沒法打壓了吧！」

羅致政說，自己又好奇追問，做為德文系教授、外語學院院長，明明可以德文對答如流，為什麼要用英文回答「Taiwan embassy」，只見謝志偉得意地說，柏林是國際都市，很多國際觀光客未必懂德文，所以他用英文回答，不只是要講給服務生聽，更要把握機會讓更多人聽到「Taiwan」。

羅致政表示，頓時間，他了解到為什麼理應輕聲細語的外交官，要拉高音量地說出「Taiwan embassy」了。

羅致政強調，外交經常就是在這種細膩操作下的點點滴滴累積，這恐怕是某些人永遠無法理解的工作內容，而對外交人員潑冷水甚至潑髒水，只會更凸顯自己的無知。

羅致政也說，感謝第一線外交人員的勞心勞力，讓台灣在世界被聽到、被看到，「謝大使加油！駐處同仁加油！」