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數位五倍券綁定台灣pay大塞車　民進黨立委也重批「難看啦」

▲▼行政院長蘇貞昌赴立法院施政總質詢 財政部長蘇建榮 內政部長徐國勇 囤房稅 立委江永昌。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨立委江永昌。（資料照／記者屠惠剛攝） 

記者呂晏慈／台北報導

振興五倍券22日開放線上綁定，首日即傳出不少信用卡及行動支付網站塞車狀況，民進黨立委江永昌忍不住在院會質詢時秀手機砲轟，「台灣Pay是國家隊，弄成這樣難看啦」；民進黨立委羅致政批評，經濟部好食券搞限量，經濟部長王美花卻又要民眾別急，根本邏輯矛盾。對此，王美花回應，會回去確認狀況。

立法院會昨天邀請行政院長蘇貞昌提出新冠疫苗接種、整備、受害救濟等相關事宜專案報告並備質詢。

江永昌下午質詢時當場發難，秀出手機批評台灣Pay直到下午仍無法登入綁定數位振興券，且他國會辦公室助理用5支手機操作都進不去，「今天當機問題到底是銀行出問題，還是經濟部指令有問題？」振興券數位綁定出狀況，應回去看是哪裡出狀況，既然是有簽約、限制性招標，該處罰就該究責，台灣Pay是台灣隊、國家隊，弄成這樣「難看啦！」

羅致政也說，民眾湧入官網進行數位綁定造成當機，王美花卻要大家不要急，但就是因好食券限量400萬份，大家才會蜂擁而至去登記，限量就是告訴民眾要趕快，一方面卻又要大家不要急，「這不是很矛盾嗎？」

民進黨立委蔡適應受訪則表示，網站與系統當機部分已在當下立即向行政院與各部會反應，提醒這周六（25日）開放實體券，登記勢必也會遇到相同的狀況，應該儘早改善系統的穩定度。

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