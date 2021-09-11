美國考慮台灣駐美代表處更名　羅致政揭兩點重要意義

▲民進黨國際部主任羅致政。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

外媒《金融時報》報導，拜登政府考慮朝向將駐美國華盛頓「台北經濟文化代表處」（Taipei Economic and Cultural Representative Office in the United States，Tecro）名字，加入「台灣」2字，改為「台灣代表處」（Taiwan Representative Office）。對此，民進黨國際部主任、民進黨立委羅致政11日受訪表示，無法證實此事，但若代表處更名有兩層重要意涵：一是台灣的代表性比台北更強，二是可更廣泛地反應代表處的功能。

《金融時報》報導，華府正認真考慮將「駐美國台北經濟文化代表處」更名為「台灣代表處」，這項變革得到白宮國家安全會議印太事務協調總監坎伯（Kurt Campbell）力挺，國安會內部和國務院處理亞洲事務的官員也廣泛支持此事，但拜登政府尚未拍板，此事還需美國總統拜登簽署行政命令才生效。

對此，羅致政表示，讓駐美機構可以彰顯「台灣」，讓實質功能及名稱均能更名符其實，是台灣長期以來努力的方向，不過，他無法證實台美雙方是否有在談論正名一事。

羅致政指出，現在我國駐美機構叫「台北經濟文化代表處」，若能更名為「台灣代表處」，將有兩層意義：一是「台灣」和「台北」分別代表中華民國及城市，代表的主權意涵更強；二是現在「經濟文化」的名稱有點侷限，沒有包含外交及政治的功能，倘若可以拿掉，更可以反映代表處的功能。