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市府外洩個資疑案誤會一場　查明因部分長者未留電話請里長協助聯絡

▲台南市議員陳怡珍指控，市府涉嫌洩露民眾個資，由不相干的人電話通知長者施打疫苗。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市議員陳怡珍接獲陳情，質疑市府洩露民眾個資，由不相干人聯絡長者打疫苗，經市府調查係誤會一場，並無洩露個資或「黑針」問題。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市議員陳怡珍質疑市府洩露民眾個資，由不相干人聯絡長者打疫苗，經市府調查，係中西區衛生所收到1400位莫德納疫苗第二劑施打名單，中秋連假由10間診所犧牲假期接種1千多人，因部分名單未註明連絡電話，診所拜託里長協助連絡當事人注射意願而引起誤會，並無洩露個資或「黑針」問題。

市府指出，不少長者於7月初注射莫德納疫苗第一劑，等了2個多月，不知哪時候才能打第二劑？中央流行疫情指揮中心日前公布75歲以上注射莫德納疫苗第二劑，經中央、地方政府至各區衛生所的公文流程，中西區衛生所於9月18日收到施打名單資料。

中西區衛生所考量到中秋4天連假，又要顧及診所人力調度，為了讓長者安心注射莫德納疫苗第二劑，趕緊連絡中西區轄內診所，經查僅有10間診所願犧牲假期支援，不過診所收到的名單中，部分未註明施打長者的連絡電話，因此拜託里長協助連絡當事人注射意願。中西區衛生所表示，10間診所犧牲假期接種1千多人，並無「黑針」問題。

此外，有長者反映接到不相干人的電話通知接種疫苗時間、地點，認為資料遭到外洩！代為通知的五條港里長沈廉哲出面澄清，診所於9月19日中午收到名單，計畫20日、21日接種疫苗，因時間緊迫，又碰到中秋連假，診所除了電話通知，也拜託里長詢問未註明連絡電話的當事人。

沈廉哲表示，不只是拜託他的這家診所，其他9家應該也有「未註明連絡電話」的問題，事情很單純，但里長1個人要在短時間連絡里內10多人，能力有限，因此又拜託部分鄰長、志工幫忙協助通知，才引起長者誤會，以為個資遭市府外洩，這純粹是誤會一場，他們只希望這些長者都能順利接種莫德納疫苗第二劑疫苗，提升防疫防護力。

台南市衛生局指出，疫苗注射，為國家重要之政策，為保護市民身體健康，不受病毒的侵害，同時保障市民疫苗注射之權益，該局依據傳染病防治法及中央疫苗注射政策，就接種對象、各醫療院所的量能，再依所分配之疫苗數、種類別及所預約的名單，造冊進行疫苗接種。

目前台南市有4種新冠疫苗同時施打，有關第二劑長者的施打，為確保市民的疫苗注射權益，衛生局在造冊完成並妥善規劃及安排轄內接種作業與場次後，會透過公務體系，商請各里幹事、里長、區政工作人員及衛生所協助通知。

台南市副市長趙卿惠24日在防疫記者會上，提醒區政和衛生所等相關造冊通知的工作人員，務必請以最嚴謹的方式，保護名冊內所有個人資料。台南市衛生局及所轄各衛生所，於個人資料之蒐集、處理或利用，相當嚴謹，除依法律之規定外，並尊重當事人之權益，依誠實及信用方法為之，絕不逾越特定目的之必要範圍，在利用上並與蒐集之目的具有正當合理之關聯。服務的工作容易引起誤會，將會請所有工作人員更加小心嚴謹面對。

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