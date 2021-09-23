疫情吃緊駐醫院支援　警IG秀勤務表怨「疑遇確診者」遭舉發

▲警察在和平醫院協助排解新冠篩檢民眾糾紛後，在IG秀出勤務表擔心遇到確診者。（資料照／記者李毓康攝）

記者劉昌松／台北報導

台北市警中正二分局林姓警員，在5月間奉派處理和平醫院民眾糾紛，事後在IG上秀出勤務表，抱怨並擔心可能接觸到疑似確診者，遭舉發涉嫌洩漏公務秘密，但台北地檢署調查認為，林警已隱匿民眾姓名，只是疏忽漏刪勤務表最後面的民眾住址，屬於過失洩密，事後已認錯刪文，23日依職權處分不起訴。

據了解，林姓警員在事發當天輪值到和平醫院駐衛，由於當時台北市萬華區被視為新冠疫情熱區，不少附近居民前往排隊等候篩檢，因此發生民眾爭執，林警處理完畢後，將同事工作群組中的勤務紀錄下載，另外上傳自己的IG，抱怨在疫情吃緊之際，可能遇到了確診者。

中正二分局發現林警將勤務表和疑似確診者身分曝光，趕緊調查並將林警依瀆職洩密等罪送辦，林警喊冤表示，已經將勤務表中，當事民眾的姓名隱匿掉了，沒想到勤務內容實在落落長，在一大段文字最後，還有提到民眾的住址，他沒注意到而不慎讓個資曝光。

檢察官調查，這份勤務表只是記錄值班警員工作摘要，並非應保密的刑案偵查，不過依照《傳染病防治法》規定，疑似感染者的個資也應保密，考量林警已經知道要隱匿民眾姓名，應該只是疏忽而漏了後面的住址，屬於過失犯，事後已經認錯並刪文，因此依職權處分不起訴。

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