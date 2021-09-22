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社會 社會焦點 保障人權

女大生遭陌生男搭訕糾纏躲進超商　父臉書PO「小心變態」挨告

▲長髮女,跟蹤。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

▲女大生遭陌生人尾隨搭訕嚇得要死，父親憂心po網提醒社區注意反挨告妨害名譽。（示意圖／pakutaso）

記者劉昌松／台北報導

40多歲陳姓男子去年萬聖節前後，在台北市師大校園外，跟著1名女大生不斷試圖攀談，女大生覺得害怕躲到超商裡報案，女大生的父親也憂心地在臉書po文，提醒社區注意變態出沒，並公布性騷擾申訴的公文，陳男控告女大生的父親涉嫌妨害名譽、洩漏個資，但台北地檢署認為po文已隱匿足以辨識的資料，22日處分不起訴。

女大生是在2020年10月30日晚間，在師大商圈發現遭人尾隨，當時跟著她的陌生男子追上她，不斷搭訕攀談，女大生不予理會，快步往前，最後進入學校綜合大樓的超商內，才終於擺脫陌生男子，警方事後循線查出，陌生男是名40多歲的陳姓男子，一路上嚇得半死的女大生決定控告刑事恐嚇罪。

陳男到案後否認騷擾女大生，稱當天是要到附近參加萬聖節活動，巧遇女大生，2人相談甚歡，並無任何不軌意圖，檢察官勘驗沿路監視畫面，發現女大生整個過程都頭也不回，完全沒有開心對談的樣子，認為女大生的確有可能因為突遭陌生男緊跟搭訕而感覺不舒服，但無證據顯示陳男有出言危害生命財產，所以不構成恐嚇罪，2020年底處分不起訴陳男。

另一方面，女大生的父親因為上臉書社團po文提醒周遭住戶，小心有變態出沒，並公開已申訴性騷擾案的公文，被陳男反控妨害名譽、違反《個資法》，但檢察官認為，女大生的父親已將公文中，可辨識陳男身分的資料都隱匿掉了，po文內容並不會讓人聯想到當事人身分，只是善意提醒網友注意安全，因此也將女大生的父親處分不起訴。

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