台南市府個資外洩？　陳怡珍：不相干人通知長者施打疫苗

▲台南市議員陳怡珍指控，市府涉嫌洩露民眾個資，由不相干的人電話通知長者施打疫苗。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

施打疫苗流程，出現個資外洩的疑慮嗎？台南市議員陳怡珍，接到里長反映，竟有非鄰里長、區公所、衛生局或診所相關人員，直接到長者家中通知長者施打疫苗，陳怡珍說，原本應由行政、里政系統通知，台南市政府怎麼會把民眾個資外洩，市府一定要給交代。

陳怡珍說，長者正進行接種第二劑疫苗的流程，但里長發現，有部分長者，竟然接到不相干人的電話通知接種的時間、地點，讓長者認為資料遭到外洩。陳怡珍說，個資外洩是非常嚴重的，況且這樣會讓重要的接種資訊，形成多頭馬車，讓真正的衛生系統面臨不被信任的危機。

陳怡珍表示，民眾非常憤怒，認為自己的隱私被侵犯，疫苗接種資訊，有其個人選擇，更有各種專業性。個資外洩，不循正常管道來通知長者，是市府要拿這些資訊來做人情嗎？她要求市府要調查。台南市議長郭信良也裁示市府須送調查報告給議會。

陳怡珍說，現在都2021年的新時代，防疫、衛生是政府本就應該提供給民眾的，而不是用給予的心態來處理這件事，市府是不是就是有這樣的想法，才把個資給不相關的人，讓他們趁這個時刻，好像認為打疫苗是「施給民眾恩惠」，才會由不相干的人通知長者，這真的非常不恰當。