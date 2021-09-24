科技救人　台南市消防局使用遙控式動力救生圈進行救溺

▲台南市消防局人員，以今年度新裝備「遙控式動力救生圈」下水馳援，順利救援民眾並帶往岸上。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市消防局於24日接獲報案，在安平區觀夕平台海域有1名男子往深海方向走入，疑似要尋短，台南市消防局人員，以今年度新裝備「遙控式動力救生圈」即刻馳援，順利救援民眾並帶往岸上。

24日上午約10時1名男子情緒激動一直往深海方向走入，民眾見狀報案請消防局協助，消防局接獲通報派遣轄下安平、永華及和緯等分隊前往了解，現場除了看到該民眾情緒激動持續往深海方向走入外，也看到現場留有遺書，消防局救援人員在完成個人安全裝備著裝後，目視該員距岸邊約100公尺，隨即利用消防局今年新裝備「遙控式動力救生圈」，乘載救援人員，並攜帶魚雷浮標迅速到達該員身邊，由於該員剛開始情緒激動，不願與消防局救援人員接觸，經消防局救援人員專業判斷，該員本身具備游泳能力，在無立即危險下，於周邊持續警戒、陪伴與溝通，經幾番溝通協調下，該員終於願自行上岸。

台南市長黃偉哲表示，人生難免會遇到難關，在一時的情緒下產生了輕生的念頭，希望市民朋友如遇到類似情況，可以多想想身邊關心你的人、愛你的人甚至是家人，不要讓不幸的消息讓身邊的人抱憾終生，畢竟人生沒有跨不過去的關卡，也沒有走不過去的難關，只要心懷希望，遇到事情總能有辦法解決。

消防局局長李明峯表示，本次藉由民眾捐贈的遙控式動力救生圈，成功將1名原本可能溺水的民眾救上岸，可見該裝備確實是消防局科技救災的利器，明年度也將續行採購，配發給轄下民眾易溺水區域之分隊，以提升消防人員救災效率。

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