台南校園BNT疫苗接種秩序良好　黃偉哲籲學生多休息留意身體狀況

▲台南市副市長趙卿惠表示，22日開始一直到10月8日，總計有86162人接受接種，目前秩序還算良好，若有不舒服或過敏現象也應立即向師長或家長反映。（圖／記者林悅翻攝，下同）



記者林悅／台南報導

台南市副市長趙卿惠，針對家長關注學生接種BNT疫苗相關事宜表示，台南校園BNT疫苗接種作業，22日開始一直到10月8日，總計有86162人接受接種，目前秩序還算良好，趙卿惠呼籲完成接種的孩子要多喝水、多休息、量測體溫並避免劇烈運動，若有不舒服或過敏現象也應立即向師長反映。

副市長趙卿惠表示，23日是校園BNT疫苗接種的第2天，秩序算良好，不過偶爾也會有學生認為身體有一點疲累，所以23日也有一些學生請了疫苗假，疫苗假是不計在出勤缺的紀錄中的，希望學生多休息，也請家長多留意自家孩子在施打疫苗後的身體狀況，若學生真的有不舒服，不適或是反應很大話就要就醫。

教育局表示，學校在施打的部分，包括動線的安排，救護設備的準備，學校也做了蠻多的調整，包括在情境上的安排會有音樂，或者是多準備開水，還有後續課程的安排都會朝向比較靜態的部分，這個都希望讓孩子的情緒、還有身體狀況在第一時間我們的導師、校方都能夠注意，而且做一些安排。

副市長趙卿惠說，在學校的部分，市府做了萬全準備，包括在動線，還有施打場域都會非常地適切，希望家長少一點擔心，學校老師也非常盡心盡力，在前一天或者是施打當天結束之後，也會透過他們一些家長聯絡的方式來告訴家長今天施打的狀況，是不是有一些需要再提醒的部分，十分感謝學校校長或老師，非常地辛苦。

衛生局說，以往不管是接種單位或是像學校，其實都有入校施打流感的經驗，不管是動線安排、場地，市府會因地制宜，所以這個部分就是請家長不用擔心，除了等候區之外，還有醫師評估區，還有接種區跟休息區，那這次在休息區的部分，我們也在緊急救護的部分有提高規格地來安排，會去做一個比較妥適安排跟處理。

衛生局提醒民眾，有時候當下的一些不良反應，如果已經都緩解了，那會返家休息，那還是要提醒家長，要持續地關心，家長可以去盡量留意學生的一些症狀，尤其是所謂的耐受不良反應，因為有時候平常走路走樓梯都不會喘，如果這個學生平常都很OK，那突然走路走到一半或是爬樓梯會喘，那可能我們就是稍微留意一下，就是一些輕微的症狀都可以多關心，然後多詢問。



台南市衛生局指出，台南市自展開COVID-19疫苗接種作業起，至22日止，共接種100萬6364劑次，人口涵蓋率46.3％；第二劑涵蓋率7.6％；劑次涵蓋率53.9％。

針對校園BNT疫苗接種部分，衛生局表示，23日是台南市校園BNT疫苗接種作業的第二天，共有12所學校學生接種，分別為白河商工、後壁高中、港明高中、新化高中、永仁高中、長榮女中、台南二中、佳里國中、安定國中、忠孝國中、中山國中、九份子國中，預計接種人數為7576人。

衛生局進一步說明，BNT疫苗是國內唯一可以接種於18歲以下青少年的疫苗，12至17歲優先安排施打。經統計，昨日關廟國中共接種393人，接種後請假人數108人，請假比率27.48％；慈濟高中979人，請假人數402人，請假比率41.06％。

市府再次提醒青少年朋友，接種前詳閱接種須知，接種後持續觀察身體狀況；根據臨床試驗顯示，BNT疫苗接種第二劑之副作用發生比率高於第一劑，可能出現頭痛、腹瀉、關節痛、肌痛、注射部位疼痛腫脹、疲勞、畏寒、發燒及噁心，通常輕微並於數天內消失。

如有持續發燒超過48小時、嚴重過敏反應如呼吸困難、氣喘、眩暈、心跳加速等不適症狀，或接種後28天內出現急性和持續性胸痛、呼吸急促或心悸等疑似心肌炎或心包膜炎的症狀，應儘速就醫並告知醫師曾接種疫苗缺勤紀錄。