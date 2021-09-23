台南體育處人力少2年後全運會怎麼辦？　藍軍要求成立體育局

▲台南市議會國民黨團書記長李中岑指出，體育處人力不足、預算短缺，請市府成立體育局，重新找回台南運動榮光。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市議會國民黨團23在定期大會開議時，指市民期待2023年全國運動會在台南登場，但沒有體育局，人力不足、預算短缺，大中小運動會都逐漸消失，選手切磋磨練的機會因此被剝奪，以前聽到選手來自台南，外縣市選手都「剉咧等」，現在則是不放在眼裡，為了重新找回台南運動榮光，要求成立體育局。

台南市國民黨市議會黨團書記長李中岑指出，她曾是一名划船選手，以前當選手時大小比賽不斷，源源的比賽機會成了更上層樓的養分，民進黨執政後，選手沒有出賽機會，實力怎麼磨練精進，台南市教育局本部現有225名員工，體育處另有47名員工，這樣的人力要負責學校運動場館的建設和修繕，怎有餘力辦妥後年登場的全國運動會，屆時是否要跟其他縣市借場館？成立體育局真的有這麼難嗎？

議員蔡淑惠表示，這次定期大會中教育局有10案墊付款案，其中體育處就佔9項，預算高達1.2億，朝好的一面看是運動場館翻新，但讓人擔憂的是體育處有這麼多的人力能分配？有辦法因應嗎？教育局難道就看著他們焦頭爛額無法顧及品質？市府應該正面回應成立體育局的呼聲了。

議員蔡育輝說，新營有一座工務局負責的多功能特色公園，教育局在同處也規畫特色公園，結果兩座公園不比還好，一比之下教育局的公園費用高，沒特色品質也不佳，體育處人力不足，後年還要辦全國運動會，更要處理這麼多學校的新建案，秘書長如果不趕緊調兵遣將，不但全國運動會會辦得很難看，墊付款新建案品質更堪慮。

議員林美燕說，教育局的專業就是辦教育，為何體育處還要包工程，以台南市橄欖球場為例，1千萬元的預算工程品質非常粗糙，現在聽說又爭取到體育署預算，一個工程要做就好好規劃好好做，東做一點西做一點只重外表怎會有品質，旁邊的籃球場部分也是看不到專業讓外界批評。

議員尤榮智說，下營區文小二運動公園沒有器材提供小朋友運動，周邊設施做得不夠，六甲運動公園就做得不錯，里民們都很滿意，希望能加強運動設施。

議員李鎮國則表示，各類球場設置意義是讓全民運動得以發展且永續經營，但有學校認養後，基於學校球員訓練及維護管理及對外收費後，民間使用隊伍從十幾隊變成現在只剩固定兩、三隊在使用，很多公部門運動設施與館室最後就變成專屬團體專屬球場，請市府重視這情況。

林燕祝認為，自辦市地重劃弊端重重，所以台南市府一直堅持公辦市地重劃，永康平實營區當年市府只拿出30多億重劃基金公辦市地重劃，賺了好多抵費地，但台南不少地主跟所謂財團自辦市地重劃，結果耗時10多年在司法訴訟上，土地還要不回來，市府應堅守公辦市地重劃的立場。

洪玉鳳認為，台南市堅持超過3公頃要公辦重劃，土地是私人的，市府與民爭利適合嗎？何況台南市地重劃3公頃限制根本沒有法源依據，只單單是賴清德一個行政命令就執行，是否應先強化監督機制，再談公辦或自辦重劃。

王家貞說，所有市府預算送到議會都獲得支持和肯定，但台南市府卻常常空口說白話，賴清德市長年代滿坑滿谷的承諾，說要在高鐵要做影視區，在天馬電台也要做影視區，當時台南鄉親都盼望李安要來，魏德聖要來，為何高鐵影視區跳票？現在只有天馬影視區？當時喊成那樣是為了吸引人民去炒土地嗎？

蔡育輝指出，2022年度總預算案中關於台南市實施平均地權基金附屬單位預算之市地重劃預算，相關作業程序涉及市府部分行政命令是否有違反上位法規和適法性，應在10月程序委員會提出再交由大會審議。

黃偉哲市長表示，提供選手及民眾友善運動環境是友善城市重要指標，台南市自2020年積極爭取教育部前瞻二期計畫，成功爭取2座全民運動館計畫經費計2.6億元，包含8個行政區共9案運動場館興(整)建計畫經費約1.2億元，2023年更將承辦全國運動會，已獲核定14處競賽場館經費逾1億7000萬元。

有關第2次程序委員會多位議員質詢關切今年館場工程案較多，人力是否足敷使用一節，目前體育處編制為3組、正式員額32人，後續將視市府財政及人力情況，先朝向充實人力、提升效能，其中升格體育局也可能是選項之一。