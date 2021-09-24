2050淨零碳排目標邁進　全國首座負碳排示範工廠台南啟用　

▲全台首座負碳排示範工廠，在成功大學安南校區落成啟用，將可協助企業減少溫室氣體排放及帶動綠色經濟效益。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



台南市政府長期致力推動低碳永續城市，近10年溫室氣體排放量已減少20％以上，且太陽光電備案容量已達2.29GW，為全國第一，並積極攜手各界促成全台首座負碳排示範工廠，於24日在成功大學安南校區落成啟用，將可協助企業減少溫室氣體排放及帶動綠色經濟效益。

台南市長黃偉哲與副總統賴清德及產官學界代表，共同出席見證這歷史性的一刻，黃偉哲期許台南市逐步朝向2050年淨零碳排目標邁進。立委賴惠員及市議員呂維胤皆到場共襄盛舉。





台南市長黃偉哲表示，台南市政府積極打造低碳城市，台南市目前在綠能光電的成果可說是全台第一，截至上個月備案容量已達2.29GW，而致力碳排的減少不僅是台南、台灣，更是全球國家所面臨的嚴肅課題，也是今天啟用負碳排示範工廠的目的，他很感謝也很期待成大、所有的企業與公部門攜手努力，早日朝向低碳島的目標邁進。



國內首座負碳排示範工廠以模擬鋼鐵業、石化業的煙道環境設置，主要是以二氧化碳與氫氣做化學反應轉化成烷類等碳捕獲及再利用的技術，該技術是國際上公認有助於減少溫室氣體排放到大氣層的技術之一，不僅能有效減少二氧化碳排入大氣中，更能為企業創造綠色經濟效益，未來將推廣應用至中油、中鋼、台電、台塑等各產業，將CO2資源化，作為石化原料的新碳源，達成經濟與環保雙贏。



經發局指出，目前全球包含Google、微軟、Facebook等超過300家知名大企業都已加入「RE100倡議」，承諾在2050年以前達成100％使用綠電，而台灣總部會員也有11家，包含在台南設廠的台積電、台達電、聯華電子等都是指標性的企業成員，而綠能向來是南市府重視的城市發展項目，台南累計太陽光電備案容量已達2.29GW，為全國第一，因此讓Google看到台南能源轉型的決心，不僅購買綠電，也加碼投資建置資料中心。





市府於今年5月11日，在綠色和平組織等見證下，在安平古堡簽署「台南市氣候緊急宣言」，提出2030年永續發展願景，包括再生能源容量達4.5GW、市區公車全面電動化、溫室氣體排放量較2005年減少20%以上，且逐步落實2050年淨零碳排目標。



為降低溫室氣體排放量，南市府持續推動工業能源轉型，鼓勵減少使用生煤，加強資源循環再利用以減少廢棄物產生，目前台南的溫室氣體排放量已由2010年2687公噸逐年下降至2019年2104公噸，明顯減少20％以上。



經發局長陳凱凌指出，台南市提早因應極端氣候可能帶來的衝擊，積極推動太陽光電技術提升及設置、市區公車電動化、輔導工業能源轉型等方案，期許未來台南相關產業如石化業、鋼鐵業等大排放源皆可引進該技術，進而減少溫室氣體排放，善盡企業保護環境的責任，也期待政府及企業共同合作，公私協力朝2050年浄零碳排邁進。





黃偉哲強調，減碳是全球性的議題，且攸關台灣未來的發展，不僅是經濟議題，更是國安議題，很高興成大能結合產業界做出第一座負碳排的示範工廠，並將二氧化碳捕捉成有用的工業原料，現在大家關注台灣加入CPTPP，石化、煉鋼產業可減少關稅，但更重要的是做好碳排管理，讓石化、煉鋼等重工業及高科技產業減少衝擊，因此今天啟用的負碳排示範工廠是一個里程碑，希望加速朝淨零碳排邁進。