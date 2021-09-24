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全國第一　2021國家卓越建設獎台南共奪32件

▲2021國家卓越建設獎揭曉，全國政府機關共160件獲獎，台南市政府成為大贏家，共32件工程獲獎全國最多。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲2021國家卓越建設獎揭曉，全國政府機關共160件獲獎，台南市政府成為大贏家，共32件工程獲獎全國最多。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

2021國家卓越建設獎揭曉，全國政府機關共160件獲獎，台南市政府成為大贏家，共32件工程獲獎外，也榮獲2座國際級全球卓越建設獎、2座國家卓越建設獎的卓越獎，是全國最多。

副總統賴清德24日到台南也誇獎台南的成就，台南市長黃偉哲說，很感謝副總統的鼓勵，長官的鼓勵當然很高興，但最重要的努力還是在自己，能得這麼多獎，是需要自己努力的，未來臺南市政府一定會更努力。

▲2021國家卓越建設獎揭曉，全國政府機關共160件獲獎，台南市政府成為大贏家，共32件工程獲獎全國最多。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市政府都發局以「Tainan Axis + The Spring」榮獲國際級之全球卓越建設獎「永續發展類─銀獎」，市長黃偉哲除嘉勉得獎的承辦人員外，更表示都發局的作品能從眾多參賽案件中，脫穎而出，實屬不易，他肯定同仁在市政建設的努力，並期勉團隊持續精進。

都發局表示，「Tainan Axis + The Spring」是以河樂廣場、海安路周邊及街道美術館，運用都市更新手段為設計出發點，拆掉既有建築物，利用廣場、綠地、親水空間的設計操作，重新開啟這塊土地與水互動、對話的關係，是現有都市更新發展的一大成功躍進。

▲2021國家卓越建設獎揭曉，全國政府機關共160件獲獎，台南市政府成為大贏家，共32件工程獲獎全國最多。（圖／記者林悅翻攝，下同）

「河樂廣場The Spring」以「城市潟湖」為設計概念進行規劃，打造市區內最大的親水潟湖親水空間，並串起府城軸帶及藍綠雙環節點，使府城呈現嶄新面貌。

▲2021國家卓越建設獎揭曉，全國政府機關共160件獲獎，台南市政府成為大贏家，共32件工程獲獎全國最多。（圖／記者林悅翻攝，下同）

「海安路周邊及街道美術館」透過街道景觀改善及步行空間營造的方式，整合地下停車場地面構造物、停車空間、視覺景觀與活動場域營造等問題，強調以減法設計，回復都市綠園道，型塑綠意、人文藝術街，讓人們重新擁有都市綠地的生活空間，並復甦周邊地區商業經濟。

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