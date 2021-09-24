全運會女足賽遇新北這疫情　雲林隊沒打疫苗忍痛棄賽

▲雲林縣混齡女子足球隊，首度進軍全國運動會，卻因家長擔心疫情及隊員都未接種疫苗棄賽，忍痛放棄孩子的參賽權，球員們互相打氣「相約兩年後再來！」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

2021全國運動會女子足球賽賽程提前至9月22日至27日，雲林縣3所國中畢業和在校生組成的混齡女子足球隊，首度進軍全國運動會，卻因家長擔心疫情及隊員都未接種疫苗棄賽，忍痛放棄孩子的參賽權，雲林足協、縣府和選手均同表可惜、遺憾，球員們互相打氣「相約兩年後再來！」。

雲林縣女子足球運動約在30多年前起步，國、高中選手都外縣市挖角，曾培育不少優秀選手，甚至有多人進入國家木蘭足球隊，雖曾中斷多年，但近幾年大埤國中、崙背國中及東仁國中等校也默默為女足發展而努力。雲林今年首次組隊且打進全運會，隊員為能代表雲林參賽興奮，選手利用週六、日在崙背國中集訓三個月。

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雲林縣足球委員會總幹事廖育韋今天受訪指出，全運會女足賽原訂是10月16日比賽，因配合中華女足比賽計賽，主辦單位在9月10日召開緊急會議決議提早到9月22日登場，由於當時新北市某幼兒園疫情延燒，加上多數球員都沒打疫苗，半數家長不願意冒險讓孩子北上比賽，只好棄賽，隊員雖感失望，但大家相約2年後再一起打拚，為雲林爭光。

東仁國中選手陳韻如、楊蕎憶、鍾佳恩說，平常利用假日和其他學校的學姊一起練球、培養默契，因很難得有機會站上全國性運動場舞台，大家都盡全力苦練，希望能爭取好成績，雖然家長認為健康重要而棄賽，難免失望，不過只要練好球技，以後還是有機會，絕不會因一次無法參賽就放棄。

雲林縣教育處長邱孝文表示，女足隊有14人未滿18歲，無法施打疫苗，在疫苗接種和比賽的時序無法取得協調之下，被迫放棄參賽，縣府也已把棄權的公文寄達全運會，對此甚感遺憾，希望以後類似事情不要再發生。

▲雲林縣混齡女子足球隊，首度進軍全國運動會，卻因家長擔心疫情及隊員都未接種疫苗棄賽，忍痛放棄孩子的參賽權，球員們互相打氣「相約兩年後再來！」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）





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