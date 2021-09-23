快訊／校園廁所驚見屍體！男師返校輕生　千名師生緊急心理輔導

▲雲林縣一所職校今日上午傳出廁所內有人輕生。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣一所職校今日上午傳出廁所內有人輕生，一名男老師被發現在校園一處獨立的廁所中輕生，雖緊急送醫搶救，不幸仍回天乏術，校方目前緊急安排全校千餘名師生進行心理輔導，期將影響降到最低；案發經過及原因目前由警方調查中。

據了解，該名男老師年約50多歲，平時上課認真負責，很受學生歡迎，曾被診斷罹患憂鬱症，目前尚在請假中，為何在請假期間到學校去，警方與校方都還在了解中。校方表示，對於老師突然過世相當悲痛，將會協助家屬處理善後事宜，今天就會安排全校師生輔導。

根據監視器錄影像顯示，男老師約在今天清晨5點多開車到學校，將車停在學校側門外道路，步行進入校內，約早上8點多一名老師巡查廁所環境時發現男老師輕生，趕緊通報學校報警及通報消防局前往搶救，但男老師當下已失去生命徵象，至於該名男老師輕生原因，警方正調查釐清中。

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