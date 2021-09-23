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孩童家庭防疫補貼、勞工生活補貼30日截止　勞工局提醒民眾把握申請

▲孩童家庭防疫補貼、全時及部分工時受僱勞工生活補貼申請截止日，市府請符合申請資格但還未申請的市民朋友把握機會盡速申請。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲孩童家庭防疫補貼、全時及部分工時受僱勞工生活補貼申請截止日，市府請符合申請資格但還未申請的市民朋友把握機會盡速申請。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市副市長趙卿惠23日下午代表市長黃偉哲召開防疫記者會，特別提醒下週四9月30日為孩童家庭防疫補貼、全時及部分工時受僱勞工生活補貼申請截止日，請符合申請資格但還未申請的市民朋友把握機會盡速申請。

▲孩童家庭防疫補貼、全時及部分工時受僱勞工生活補貼申請截止日，市府請符合申請資格但還未申請的市民朋友把握機會盡速申請。（圖／記者林悅翻攝，下同）

行政院紓困方案的「孩童家庭防疫補貼」項目自2021年6月15日開始受理申請。台南市政府提醒家中有國小學生及學齡前幼兒、國高中及五專前三年參心障礙學生的家長，可以盡速選擇網路、實體ATM或郵局臨櫃任一管道申請。

▲孩童家庭防疫補貼、全時及部分工時受僱勞工生活補貼申請截止日，市府請符合申請資格但還未申請的市民朋友把握機會盡速申請。（圖／記者林悅翻攝，下同）

教育局表示，台南市符合領取資格人數約為15萬1663人，估計台南還未領取家長只剩數百位。提醒市民朋友把握時間，如有問題，可洽教育部諮詢專線02-7752-3766，或打台南市教育局諮詢專線06-299-1111轉7753。

▲孩童家庭防疫補貼、全時及部分工時受僱勞工生活補貼申請截止日，市府請符合申請資格但還未申請的市民朋友把握機會盡速申請。（圖／記者林悅翻攝，下同）

另外，同樣在9月30日截止申請的還有「全時受僱勞工生活補貼」及「部分工時受僱勞工生活補貼」。台南市政府也提醒符合資格的勞工朋友把握最後申請時間。

▲孩童家庭防疫補貼、全時及部分工時受僱勞工生活補貼申請截止日，市府請符合申請資格但還未申請的市民朋友把握機會盡速申請。（圖／記者林悅翻攝，下同）

勞工生活補貼申請條件，需要在2021年4月份有四種投保紀錄之一，包括就業保險、65歲以上受僱參加勞工保險、已領勞保老年給付，受僱參加職災保險、已領其他社會保險養老給付，受僱參加勞保或職保。

▲孩童家庭防疫補貼、全時及部分工時受僱勞工生活補貼申請截止日，市府請符合申請資格但還未申請的市民朋友把握機會盡速申請。（圖／記者林悅翻攝，下同）

此外，部分工時勞工還須符合符合月投保薪資23100元（含）以下及未領其它同性質補貼，就可以申請。有2份以上兼職只能領取1份。全時受僱勞工則還要符合月投保薪資在24000至38000元，並且5、6、7月薪資較4月減少20％，且薪資減少月份當月底需於同一僱主投保單位加保。勞工局長王鑫基提醒符合上述補助資格的勞工朋友盡速至對應管道申請，以免權益受損。

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