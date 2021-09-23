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雲林職校男師遺言曝光　輕生前辦公桌留紙條叮囑校運業務

▲雲林縣某職校今日上午傳出有男老師在操場側邊一處獨立廁所內輕生，被另一名巡檢校園環境的老師現後緊急送醫搶救，不幸仍回天乏術。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣某職校今日上午傳出有男老師在操場側邊一處獨立廁所內輕生，被另一名巡檢校園環境的老師現後緊急送醫搶救，不幸仍回天乏術。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣某職校23日上午傳出有男老師在操場側邊一處獨立廁所內輕生，被另一名巡檢校園環境的老師現後緊急送醫搶救，不幸仍回天乏術；據了解，該名男教師兼任體育組長，是學生都很喜歡的老師，去年因患重度憂鬱症請長假療養中，但如何會跑回學校輕生，校方與警方都還在調查了解。

據悉，輕生的男教師年約50多歲，平時上課認真負責，很受學生歡迎，在該校任職約三十年，但在去年開始出現情緒不穩定情況，就醫後診斷出患有重度憂鬱症，且有輕生傾向，校方在中秋節前讓他休一個月長假進行療養，中秋節連假期間曾與學校同事通電話，學校擔心他的病況，昨天更至男教師住家慰問關心。

警方獲報後前往調查，經調閱監視器發現這位男老師並非從學校正門進校，約在今天清晨5點10分在右，先將車子停放在學校測門附近的圍牆邊，然後步行進入校園，約早上8點多一名老師巡查廁所環境時發現男老師輕生，趕緊通報學校報警及119前往搶救，但男老師當下已失去生命徵象，至於該名男老師輕生原因，警方正調查釐清中。

校方在男教師的辦公桌上，發現一張字條，上面寫著有關他承辦的校運業務，叮囑要大家如何上網報名等事項，但並未留下遺書。校方目前協助家屬料理善後，並對學生老師進行心理輔導。警方將現場封鎖調查，現場初步認定疑為輕生，詳細情況仍待進一步釐清。

▲雲林縣某職校今日上午傳出有男老師在操場側邊一處獨立廁所內輕生，被另一名巡檢校園環境的老師現後緊急送醫搶救，不幸仍回天乏術。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣某職校今日上午傳出有男老師在操場側邊一處獨立廁所內輕生，被另一名巡檢校園環境的老師現後緊急送醫搶救，不幸仍回天乏術。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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