雲林校園BNT開打36學生送醫！1人過敏住院中　699人發燒頭痛請假

▲雲林縣校園BNT國、高中學生昨日開打，雲林縣府教育處統計，今日3校共有699名學生請疫苗假，主要都是發燒、頭痛、手臂酸痛等症狀，今天第2天有21所學校施打。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣校園BNT國、高中學生昨（23）日開打，第一天有3所學校正心中學、林內國中、崙背國中3所學校率先接種，共1539人施打，雲林縣府教育處統計，今日3校共有699名學生請疫苗假，主要都是發燒、頭痛、手臂酸痛等症狀，今天第2天有21所學校施打。

雲林縣昨日林內國中、崙背國中正心中學高中部3所學校學生接受BNT疫苗接種，依據造冊，有意願施打學生有1556人，除有4人臨時變更意願不打，其中13人經現場醫師評估不宜接種，實際完成施打1539人。

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昨天放學前統計有36名學生出現暈針情況，29人休息後無大礙，有7人出現過度換氣情況送醫，其中6人醫師看診後返家休息，有1人疑似有過敏症狀住院觀察。

今天上午學校回報縣政府教育處，共有699人請疫苗假，分別為林內國中施打139人，57人請假，其中有2人自行就醫，1人退燒後已返家，另1人頭痛、呼吸困難；崙背國中427人施打，請假200人，其中有一名女學生昨天住院觀察；正心中學973人施打，442人請假。

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