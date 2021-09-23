　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

雲林校園BNT開打5學生暈針　少數學生臨時取消普遍狀況良好

▲校園BNT疫苗接種雲林縣今（23）日開打，上午開始斗六正心中學及崙背國中2所學校學生率先施打。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲校園BNT疫苗接種雲林縣今日開打，上午開始斗六正心中學及崙背國中2所學校學生率先施打。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

校園BNT疫苗接種雲林縣今（23）日開打，上午開始斗六正心中學及崙背國中2所學校學生率先施打，有學生打完疫苗很開心，但也有少數學生臨時取消施打，今日學生接種情況均良好，正心中學有5名學生有暈針情況，稍作休息後集回教室上課。

斗六正心中學今天是高中部優先施打，校長林佳慧指出，學生接種BNT疫苗是很重要事情，學生也希望能早一點完成接種，縣內開打第一天安排高中部施打，學生知道要打BNT也很開心，校方也特別請導師加強宣導疫苗接種前、後注意事項，今天早自修也特別再廣播提醒學生務必吃完早餐再去打針。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲校園BNT疫苗接種雲林縣今（23）日開打，上午開始斗六正心中學及崙背國中2所學校學生率先施打。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲斗六正心中學校長林佳慧指出，學生接種BNT疫苗是很重要事情，學生也希望能早一點完成接種，縣內開打第一天安排高中部施打，學生知道要打BNT也很開心。（圖／記者蔡佩旻攝）

雲林縣衛生局說明，雲林縣內滿12歲至未滿18歲的國中、高中及五專一至三級學生，共計3萬4081人，各校統計接種BNT疫苗意願統計，同意接種有90.8%，其中校園集中有3萬163人、88.5%，自行到醫療院所有781人、2.3%。

雲林縣副縣長謝淑亞今日也到正心中學關心學生接種狀況，謝淑亞表示，現場聽到學生很開心要打BNT疫苗， 今天共有三所學校預計接種1556名學生，全縣國、高中陸續施打，預計在10月8日前全部完成。

▲校園BNT疫苗接種雲林縣今（23）日開打，上午開始斗六正心中學及崙背國中2所學校學生率先施打。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林縣內滿12歲至未滿18歲的國中、高中及五專一至三級學生，共計3萬4081人，各校統計接種BNT疫苗意願統計，同意接種有90.8%。（圖／記者蔡佩旻攝）

►聽Podcast #我在案發現場


【其他新聞】

►雲林職校男師遺言曝光　輕生前辦公桌留紙條叮囑校運業務

►快訊／雲林職校師廁所輕生　 全校緊急心理輔導

►中秋土地公生日拜麻糬　雲林麻糬店600盒免費領2hr秒殺　

►被宣告死亡11年！「失憶女」拼湊線索找到老家　中秋淚擁生母團圓

►獨／西螺麻糬名店門市擁有權鬧雙胞　兩陣營爆衝突！互告強制侵占

►爐烤牛排吃到飽只要XXX元！

ET快訊
快訊／5男女北捷發傳單：你小孩打的針可能是毒針
這地方國中小學生「每人發1000元」！
帥哥打莫德納狂掉髮　「百天後變全禿」恐怖近況曝
快訊／狂吸金10億！　天逸財經博士董座遭約談
《魷魚遊戲》嚴重出包！名片電話是真的　苦主氣炸：24小時狂響
投資大咖警告：此生最糟熊市不遠了！　金融將重創
快訊／新店溪戲水！他喊救命後消失　打撈上岸已無心跳
冰雹狂轟畫面曝！　如颱風掃台南
好食券剩111萬份「有望再加碼！」　五倍券個資下周一可修改

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

高校女神第1名是「建中男生」　主辦單位回應了

雲林四湖鄉國中小學生每人發1千　參天宮霸氣發助學金

「奇美疫苗隊」前進校園　提供學生新冠免疫防護力

快訊／台中校園開打BNT首日　1200人缺席、40學生身體不適

彰化施打BNT首日87學生請疫苗假　5萬劑莫德納9／28配發

雲林校園BNT開打5學生暈針　少數學生臨時取消普遍狀況良好

電動車上國道不再焦慮　首座充電站座落中山高西螺休息站

80年爆紅後突然封筆！大辣募資「尋找消失的漫畫家」曾正忠成傳奇

鴻海唾液快篩「未經核准」　食藥署：內部測試給100人用都不違法

花蓮首場校園BNT疫苗接種　2天將完成3500名學生施打

龍劭華化煙長眠...遺孀、子女一路陪伴　女兒陳璇「你是我們的光」：好好走，慢慢走

當越野車開？轎車疑想切換車道 下秒卡分隔島...尷尬畫面全都錄

龍劭華女兒淚憶父親：我真的很想他...　曝他過世前一天囑咐「我就不回去了」

楊丞琳中秋應景一身黃　登百層樓大風中唱《仰望》

深夜偷開趴！3姊妹聽見「開門聲」　秒躺平裝睡...網笑：最小的慢一拍

金剛.小嫻「雞翅一隻賣40」被嫌貴　哽咽淚吐辛酸！「待40度廚房3hrs」

陸練習生「我隊長說了算！」金鍍我：太鬱悶...　強勢要隊友「不要再提意見」硬加入獨舞

笑死！女友貼心餵駕駛男友飲料 他用力一吸超傻眼...喝了個寂寞

蕭敬騰登百層高樓《披星戴月的想你》　中秋熱唱坐擁《星辰大海》美呆了

「黑狗兄，一路好走」陳美鳳淚崩送龍劭華　《美麗人生》片場最後1句話：我隨時Stand by

高校女神第1名是「建中男生」　主辦單位回應了

雲林四湖鄉國中小學生每人發1千　參天宮霸氣發助學金

「奇美疫苗隊」前進校園　提供學生新冠免疫防護力

快訊／台中校園開打BNT首日　1200人缺席、40學生身體不適

彰化施打BNT首日87學生請疫苗假　5萬劑莫德納9／28配發

雲林校園BNT開打5學生暈針　少數學生臨時取消普遍狀況良好

電動車上國道不再焦慮　首座充電站座落中山高西螺休息站

80年爆紅後突然封筆！大辣募資「尋找消失的漫畫家」曾正忠成傳奇

鴻海唾液快篩「未經核准」　食藥署：內部測試給100人用都不違法

花蓮首場校園BNT疫苗接種　2天將完成3500名學生施打

為雲林種下希望！北港高中設女排隊　議員揪運動器材公司捐助

澎湖醫院職場霸凌導致業務斷層　監察院通過糾正衛福部

在家卻被通知「包裹沒人收」　送貨員1張照讓他氣炸：有夠大膽！

蔡健雅搶收BC「7萬元針織衫」還不夠　成功勸敗鳳小岳犒賞妻

動作巨星嗆「我沒在看萊恩的電影」　引本人爆笑回應

手作一起變幸福「魔法狗料理」　入門從1湯匙開始：裝滿愛和營養

快訊／5男女捷運台大醫院站發傳單：你的小孩打的針可能是毒針

下機才知被美國強行遣返　海地移民「怒追飛機丟鞋」畫面曝

史上最大鑽石竟拿來切片！這2副「古董眼鏡」估拍天價　鏡片藏玄機

「已逝主角親姊」現身影院　《回眸》觀眾哭成一片淚海

北捷府中站女被襲胸＋扯開上衣 「上身全裸」遭百公斤男壓倒狂毆

生活熱門新聞

第三波超強水逆「5星座＝重災戶」慘了！

首位苦主！數位綁定「秒刷10080元」妹子錯慘了

離婚改娶前妻妹　人夫怒她交新歡

動滋券今年不能買「這類物品」！　鄉民後悔炸：勾了才發現

莊人祥：第十期BNT有望從64歲往下開

清華「最正」學生會長遭爆料　校友曝選舉黑幕

全台姓氏統計數據曝　第1果然是他們！

數位共同綁定後悔！「1類人改領紙本」時間曝光

八大行業盼解封「傳10/1有望降一級」　指揮中心回應了

五倍券成功綁數位！他1原因「後悔了」

「7天零確診了」原因曝　醫分析解除二級機率

怕變姐夫地上紅包沒人撿！2天後被年輕男帶走

秋分到！新颱最快明誕生大迴轉路徑曝

蕎蕎喬奶烤蛋黃酥　彎腰深溝送福利！百萬人瘋看

更多熱門

相關新聞

孩童防疫、勞工生活補貼30日截止

孩童防疫、勞工生活補貼30日截止

台南市副市長趙卿惠23日下午代表市長黃偉哲召開防疫記者會，特別提醒下週四9月30日為孩童家庭防疫補貼、全時及部分工時受僱勞工生活補貼申請截止日，請符合申請資格但還未申請的市民朋友把握機會盡速申請。

國道首座電動車充電站　座落中山高西螺休息站

國道首座電動車充電站　座落中山高西螺休息站

台南校園BNT疫苗接種秩序良好

台南校園BNT疫苗接種秩序良好

花蓮首場校園BNT接種　2天3500名學生施打

花蓮首場校園BNT接種　2天3500名學生施打

獨／北市嗡嗡包擬朝「郵寄到家」

獨／北市嗡嗡包擬朝「郵寄到家」

關鍵字：

BNT新冠疫情疫情雲林防疫正心中學疫苗

讀者迴響

熱門新聞

夜間跑廁所超過2次快就醫

8歲童吃零食　20分鐘後眼球溶解

劉真離世1年半…辛龍22日準時發文！網一看鼻酸

「台科大小姐」投資虛擬幣挖礦　30歲生日隔天她選擇離世

全聯買到「隱藏商品」！她回家一擺美翻

即／雲林職校師廁所輕生　 全校心理輔導

豐原男3年來總遇到她挨告　法官看監視器還清白

罕見！33歲男2年來用「肛門射精、陰莖排便」

第三波超強水逆「5星座＝重災戶」慘了！

「蔡依林恩師」被親哥強行關進養護院

KID放閃正牌女友！東區妹仔「下衣失蹤」美腿辣翻

學生愛遲到　25歲師脫口罵：蘑菇

首位苦主！數位綁定「秒刷10080元」妹子錯慘了

連千毅正宮難得火辣現身！

40元雞翅之亂！金剛和解網友：誤會彼此

更多

最夯影音

更多
龍劭華化煙長眠...遺孀、子女一路陪伴　女兒陳璇「你是我們的光」：好好走，慢慢走

龍劭華化煙長眠...遺孀、子女一路陪伴　女兒陳璇「你是我們的光」：好好走，慢慢走
當越野車開？轎車疑想切換車道 下秒卡分隔島...尷尬畫面全都錄

當越野車開？轎車疑想切換車道 下秒卡分隔島...尷尬畫面全都錄

龍劭華女兒淚憶父親：我真的很想他...　曝他過世前一天囑咐「我就不回去了」

龍劭華女兒淚憶父親：我真的很想他...　曝他過世前一天囑咐「我就不回去了」

楊丞琳中秋應景一身黃　登百層樓大風中唱《仰望》

楊丞琳中秋應景一身黃　登百層樓大風中唱《仰望》

深夜偷開趴！3姊妹聽見「開門聲」　秒躺平裝睡...網笑：最小的慢一拍

深夜偷開趴！3姊妹聽見「開門聲」　秒躺平裝睡...網笑：最小的慢一拍

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

秋季線上寵物展開跑囉！

秋季線上寵物展開跑囉！

即日起至9月底，秋季線上寵物展滿千免運 結帳滿$1500再送寵物營養保健品 馬上逛逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面