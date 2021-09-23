雲林校園BNT開打5學生暈針　少數學生臨時取消普遍狀況良好

▲校園BNT疫苗接種雲林縣今日開打，上午開始斗六正心中學及崙背國中2所學校學生率先施打。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

校園BNT疫苗接種雲林縣今（23）日開打，上午開始斗六正心中學及崙背國中2所學校學生率先施打，有學生打完疫苗很開心，但也有少數學生臨時取消施打，今日學生接種情況均良好，正心中學有5名學生有暈針情況，稍作休息後集回教室上課。

斗六正心中學今天是高中部優先施打，校長林佳慧指出，學生接種BNT疫苗是很重要事情，學生也希望能早一點完成接種，縣內開打第一天安排高中部施打，學生知道要打BNT也很開心，校方也特別請導師加強宣導疫苗接種前、後注意事項，今天早自修也特別再廣播提醒學生務必吃完早餐再去打針。

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▲斗六正心中學校長林佳慧指出，學生接種BNT疫苗是很重要事情，學生也希望能早一點完成接種，縣內開打第一天安排高中部施打，學生知道要打BNT也很開心。（圖／記者蔡佩旻攝）

雲林縣衛生局說明，雲林縣內滿12歲至未滿18歲的國中、高中及五專一至三級學生，共計3萬4081人，各校統計接種BNT疫苗意願統計，同意接種有90.8%，其中校園集中有3萬163人、88.5%，自行到醫療院所有781人、2.3%。

雲林縣副縣長謝淑亞今日也到正心中學關心學生接種狀況，謝淑亞表示，現場聽到學生很開心要打BNT疫苗， 今天共有三所學校預計接種1556名學生，全縣國、高中陸續施打，預計在10月8日前全部完成。

▲雲林縣內滿12歲至未滿18歲的國中、高中及五專一至三級學生，共計3萬4081人，各校統計接種BNT疫苗意願統計，同意接種有90.8%。（圖／記者蔡佩旻攝）

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