19歲女遭討債後人間蒸發　6縣市大搜尋！免費Wi-Fi揭真相

▲警方透過手機定位發現張女手機定位在高雄市鳳山區及屏東縣林邊、佳冬的位置，除請當地警方協助也立即前往定位點找尋，在20日晚間終於取得張女消息，將張女順利帶返家。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

斗六長安派出所日前走進一名張姓男子憂心忡忡告訴警員，19歲的女兒可能遭人控制行動，恐有危險。張男說，女兒在外欠下債款，債主曾到家中協調債務處理，之後女兒離家便再無消息，因此請求警方協尋。 警方獲報後，啟動緊急協尋機制，循跡搜尋雲、中、彰、投、高等地最後在屏東尋得張女平安與父團圓。

一名張姓男子在9月19日下午5點左右前往斗六警分局長安派出所報案，張男向警方表示，9月初時19歲的女兒就因在外有債務糾紛，與債主一同返家協調還債，但是他當時因病住院，月中出院兒子才告知有債主到家討債一事，張男查詢與女兒最後一次訊息聯絡是在月初，傳訊過去等待一週仍未獲已讀，擔心女兒遭人控制行動自由恐怕有生命危險，因此報警請求警方協尋。

斗六警分局獲報立即成立專案協尋群組，啟動緊急協尋機制展開搜尋，經調閱張女行車軌跡發現有向彰化及南投方向移動，立即請彰化及南投警方調閱行車軌跡以確定張女行蹤。另張男告知警方，女兒也有可能會去找母親，但是與前妻離異多年也沒有聯絡方式；警方查得張男前妻目前居住在台中，但經詢問也是僅獲得與女兒最後對話也是在月初，之後即斷聯。

警方透過手機定位發現張女手機定位在高雄市鳳山區及屏東縣林邊、佳冬的位置，除請當地警方協助也立即前往定位點找尋。另透過臉書、IG等社群軟體向張女好友發送訊息，請求好友們一同協尋，多方努力，在20日晚間終於取得張女消息，由斗六警分局第三組組長程正裕及長安所所長洪國堯等員在高雄市鳳山區將張女順利帶返家。

警方了解後得知，張女月初因為債務問題不想讓造成家人的負擔才離家，離家後跑到高雄市鳳山區的市場工作，行動電話又因為欠費而遭停話，並不是故意不與家人聯絡，也剛好因有連線到免費wi-fi才知道家屬在找他，很抱歉造成大家的困擾，張父與弟弟也終於放心。

張男對於警員漏夜從高雄將女兒接回，讓父女團聚相當感動，更是在報案後27小時立即找尋到失聯的女兒，相當肯定警方辦案效率。斗六警分局長蔡進明表示，同仁秉持著鍥而不捨的精神積極協助民眾尋回失蹤人口，熱心與努力相當值得嘉勉。

▲警方在20日晚間終於取得張女消息，由斗六警分局第三組組長程正裕及長安所所長洪國堯等員在高雄市鳳山區將張女順利帶返家。（圖／記者蔡佩旻翻攝）





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