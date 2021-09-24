　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

19歲女遭討債後人間蒸發　6縣市大搜尋！免費Wi-Fi揭真相

▲警方透過手機定位發現張女手機定位在高雄市鳳山區及屏東縣林邊、佳冬的位置，除請當地警方協助也立即前往定位點找尋，在20日晚間終於取得張女消息，將張女順利帶返家。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲警方透過手機定位發現張女手機定位在高雄市鳳山區及屏東縣林邊、佳冬的位置，除請當地警方協助也立即前往定位點找尋，在20日晚間終於取得張女消息，將張女順利帶返家。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

斗六長安派出所日前走進一名張姓男子憂心忡忡告訴警員，19歲的女兒可能遭人控制行動，恐有危險。張男說，女兒在外欠下債款，債主曾到家中協調債務處理，之後女兒離家便再無消息，因此請求警方協尋。 警方獲報後，啟動緊急協尋機制，循跡搜尋雲、中、彰、投、高等地最後在屏東尋得張女平安與父團圓。

一名張姓男子在9月19日下午5點左右前往斗六警分局長安派出所報案，張男向警方表示，9月初時19歲的女兒就因在外有債務糾紛，與債主一同返家協調還債，但是他當時因病住院，月中出院兒子才告知有債主到家討債一事，張男查詢與女兒最後一次訊息聯絡是在月初，傳訊過去等待一週仍未獲已讀，擔心女兒遭人控制行動自由恐怕有生命危險，因此報警請求警方協尋。

斗六警分局獲報立即成立專案協尋群組，啟動緊急協尋機制展開搜尋，經調閱張女行車軌跡發現有向彰化及南投方向移動，立即請彰化及南投警方調閱行車軌跡以確定張女行蹤。另張男告知警方，女兒也有可能會去找母親，但是與前妻離異多年也沒有聯絡方式；警方查得張男前妻目前居住在台中，但經詢問也是僅獲得與女兒最後對話也是在月初，之後即斷聯。

警方透過手機定位發現張女手機定位在高雄市鳳山區及屏東縣林邊、佳冬的位置，除請當地警方協助也立即前往定位點找尋。另透過臉書、IG等社群軟體向張女好友發送訊息，請求好友們一同協尋，多方努力，在20日晚間終於取得張女消息，由斗六警分局第三組組長程正裕及長安所所長洪國堯等員在高雄市鳳山區將張女順利帶返家。

警方了解後得知，張女月初因為債務問題不想讓造成家人的負擔才離家，離家後跑到高雄市鳳山區的市場工作，行動電話又因為欠費而遭停話，並不是故意不與家人聯絡，也剛好因有連線到免費wi-fi才知道家屬在找他，很抱歉造成大家的困擾，張父與弟弟也終於放心。

張男對於警員漏夜從高雄將女兒接回，讓父女團聚相當感動，更是在報案後27小時立即找尋到失聯的女兒，相當肯定警方辦案效率。斗六警分局長蔡進明表示，同仁秉持著鍥而不捨的精神積極協助民眾尋回失蹤人口，熱心與努力相當值得嘉勉。

▲警方透過手機定位發現張女手機定位在高雄市鳳山區及屏東縣林邊、佳冬的位置，除請當地警方協助也立即前往定位點找尋，在20日晚間終於取得張女消息，將張女順利帶返家。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲警方在20日晚間終於取得張女消息，由斗六警分局第三組組長程正裕及長安所所長洪國堯等員在高雄市鳳山區將張女順利帶返家。（圖／記者蔡佩旻翻攝）
 


►聽Podcast #我在案發現場


【其他新聞】

►雲林職校男師遺言曝光　輕生前辦公桌留紙條叮囑校運業務

►快訊／校園廁所驚見屍體！男師返校輕生　千名師生緊急心理輔導

►中秋土地公生日拜麻糬　雲林麻糬店600盒免費領2hr秒殺　

►被宣告死亡11年！「失憶女」拼湊線索找到老家　中秋淚擁生母團圓

►獨／西螺麻糬名店門市擁有權鬧雙胞　兩陣營爆衝突！互告強制侵占

►3大「狗公園」讓毛小孩爽翻天

ET快訊
莫德納粉慌了！67萬人無奈加選AZ　最快施打時間曝
快訊／高虹安遭質疑假博士　指導教授李傑發聲了
7 Plus用5年！想衝13 Pro「多久能適應沒Home鍵
百萬情侶YouTuber分手！　刪光5年互整影片
4歲童下體慘被剪破！　恐怖保母涉凌虐落跑
10秒搞定！超商「紙本五倍券」明早預訂　流程、優惠一次看
澎恰恰「棄連千毅」改上她直播！　丟丟妹：你被利用了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

他鎖車門扯衣「妳當小三」硬上　遭戳眼踹老二擊潰「納妾意志」

人妻一週壞壞3次　一句「妳是我的女人」讓工程師夫綠炸

19歲女遭討債後人間蒸發　6縣市大搜尋！免費Wi-Fi揭真相

4歲童下體慘被剪破！滾水淋腳爛到見骨　恐怖保母涉凌虐落跑

條子鴿挨告了！被控「造謠妨害社會安寧」　他神隱未現身警局

感情觸礁坐橋墩抽煙跌落10米深河床　他「大」字形躺地：我還好

高雄中秋嚴抓酒駕232件　大刀開鍘機車族！警曝3關鍵母湯心態

外海180公里放飛賽鴿訓練卻失蹤　主人接電話驚：被「擄」走了

最後戰神曝！法拉利F12 Berlinetta將二拍　瑪莎拉蒂跑車陪榜

發票中獎開心PO網13人遭「空中攔胡」　心機女賤招曝

笑死！女友貼心餵駕駛男友飲料 他用力一吸超傻眼...喝了個寂寞

深夜偷開趴！3姊妹聽見「開門聲」　秒躺平裝睡...網笑：最小的慢一拍

劉真離世1年半…辛龍「雙雙節」洩思念　友人不捨「該走出來了」網心疼打氣

KID帶女友「東區妹仔」甜蜜旅行　她誇「你好可愛」全程戴墨鏡啦！

太誇張！喝全素菇湯撈到「帶骨雞」　店家賠一鍋又有肉他氣炸：連錯4次

鄉長「警察弟」帶頭談判起衝突！　廟前鬥毆2人傷...警局記大過調職

阿公阿嬤2個月前嗆丟掉 一換季「親手縫窩」抱金孫哄睡

《換乘戀愛》真心話廝殺！主持人尖叫「問得好」　普玹.珉在雙向猛攻...前任浩民：我太遲了啊

揭FB廣告詐騙！花1千買防水噴漆 實測修補裂縫失敗...讓他直接爆氣

西班牙老峰火山爆發！岩漿噴湧　滾燙熔岩「吞噬泳池」百棟民宅毀

他鎖車門扯衣「妳當小三」硬上　遭戳眼踹老二擊潰「納妾意志」

人妻一週壞壞3次　一句「妳是我的女人」讓工程師夫綠炸

19歲女遭討債後人間蒸發　6縣市大搜尋！免費Wi-Fi揭真相

4歲童下體慘被剪破！滾水淋腳爛到見骨　恐怖保母涉凌虐落跑

條子鴿挨告了！被控「造謠妨害社會安寧」　他神隱未現身警局

感情觸礁坐橋墩抽煙跌落10米深河床　他「大」字形躺地：我還好

高雄中秋嚴抓酒駕232件　大刀開鍘機車族！警曝3關鍵母湯心態

外海180公里放飛賽鴿訓練卻失蹤　主人接電話驚：被「擄」走了

最後戰神曝！法拉利F12 Berlinetta將二拍　瑪莎拉蒂跑車陪榜

發票中獎開心PO網13人遭「空中攔胡」　心機女賤招曝

翁偉倫／貴重木藝品恐為盜伐贓物　守護山林森森不息

高雄洲際酒店年底開幕　網搶訂房回憶出國旅行

每年4萬役男申請　內政部提「彈性入營」入法：可大幅縮短等待時間

西班牙奇蹟之屋！火山爆發災區全毀　「這棟例外」震撼對比曝光

納豆出道10年才懂主持　曝「錄影被臭罵」全場空氣凝結

他鎖車門扯衣「妳當小三」硬上　遭戳眼踹老二擊潰「納妾意志」

《斯卡羅》經典場景！屏東「欖仁溪瀑布」一秒走進亞馬遜森林

比基尼妹濕身嬌喊！擺拍下秒「1.2m鯊魚」蹭腿搶鏡　驚恐1幕曝光

高一姐姐打BNT躺沙發唉唉叫　柯基犬往「打針手臂」巴下去

49歲男住院…半夜屢聽見「詭聲」！太太1舉動　神秘巧合出現了

社會熱門新聞

男按鈴20分鐘妻才開門　馬桶驚見「綠光」

獨／龜殼花阻冤枉路　捷克「跑山獸」尋獲山友遺體哭了

即／雲林職校師廁所輕生　 全校心理輔導

「台科大小姐」投資虛擬幣挖礦　30歲生日隔天她選擇離世

豐原男3年來總遇到她挨告　法官看監視器還清白

即／台北信義區惡火　社宅陷火窟

被退訓PTT公開情報官機密　台大高材生遭起訴

揪人夫壞壞50次　小三還甩正宮巴掌

8民宅設1824台挖礦機　竊電費用高達6400萬

即／高雄五福橋驚見無名女屍

蘆洲男欠運將千元車資　司機苦等目睹墜樓亡

慶生變凶殺　直接拿刀刺殺同桌友人

工程師當女友面性侵2閨蜜　法官怒判抓去關8年

擋路罵敗類　消防員提告：為何我被羞辱

更多熱門

相關新聞

四湖鄉國中小學生每人發1千　參天宮霸氣發助學金

四湖鄉國中小學生每人發1千　參天宮霸氣發助學金

雲林縣因財政困難未跟進其他縣市普發現金，四湖鄉參天宮關聖帝君廟為鼓勵學生努力向學，決定普發全鄉國中小學生約900多人每人1000元助學金，預計於9月25日發放，由各校指派人員直接到廟領回，許多家長得知消息均歡喜表示一千元不無小補，未來孩子出社會有能力也要回饋家鄉善循環。

雲林校園BNT開打5學生暈針

雲林校園BNT開打5學生暈針

國道首座電動車充電站　座落中山高西螺休息站

國道首座電動車充電站　座落中山高西螺休息站

高雄男深夜遭強押上車　派出所前跳車求救

高雄男深夜遭強押上車　派出所前跳車求救

雲林職校男師遺言曝光　留紙條叮囑校運業務

雲林職校男師遺言曝光　留紙條叮囑校運業務

關鍵字：

討債失聯失蹤雲林斗六警分局

讀者迴響

熱門新聞

震撼！葛仲珊深夜「宣布退出演藝圈」

林俊傑提告網紅求償118萬！他囂張回應氣炸全網

麥當勞桌上堆滿餐　外送員一看拒接罵翻

男按鈴20分鐘妻才開門　馬桶驚見「綠光」

高中男打疫苗崩潰尖叫　影1天破百萬

母象巨腿踩爆沼澤鱷魚！驚人甩屍畫面曝

獨／龜殼花阻冤枉路　捷克「跑山獸」尋獲山友遺體哭了

連千毅要500次才問到「真人娜美妻」電話！

《魷魚遊戲》名片上電話是真的　苦主：24小時響不停

男粉絲性侵女神網紅3天2夜　連生理期也不放過

首位苦主！數位綁定「秒刷10080元」妹子錯慘了

「蔡依林恩師」被親哥強行關進養護院

排9天搶iPhone 13頭香！睡門口被警察趕　亞太頭香姊直升1TB大容量

澎恰恰get救命符！起底白衣男背景超狂

iPhone 13粉色實機照曝　網驚：怎麼那麼淡

更多

最夯影音

更多
笑死！女友貼心餵駕駛男友飲料 他用力一吸超傻眼...喝了個寂寞

笑死！女友貼心餵駕駛男友飲料 他用力一吸超傻眼...喝了個寂寞
深夜偷開趴！3姊妹聽見「開門聲」　秒躺平裝睡...網笑：最小的慢一拍

深夜偷開趴！3姊妹聽見「開門聲」　秒躺平裝睡...網笑：最小的慢一拍

劉真離世1年半…辛龍「雙雙節」洩思念　友人不捨「該走出來了」網心疼打氣

劉真離世1年半…辛龍「雙雙節」洩思念　友人不捨「該走出來了」網心疼打氣

KID帶女友「東區妹仔」甜蜜旅行　她誇「你好可愛」全程戴墨鏡啦！

KID帶女友「東區妹仔」甜蜜旅行　她誇「你好可愛」全程戴墨鏡啦！

太誇張！喝全素菇湯撈到「帶骨雞」　店家賠一鍋又有肉他氣炸：連錯4次

太誇張！喝全素菇湯撈到「帶骨雞」　店家賠一鍋又有肉他氣炸：連錯4次

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

秋季線上寵物展開跑囉！

秋季線上寵物展開跑囉！

即日起至9月底，秋季線上寵物展滿千免運 結帳滿$1500再送寵物營養保健品 馬上逛逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面