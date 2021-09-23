雲林四湖鄉國中小學生每人發1千　參天宮霸氣發助學金

▲參天宮為四湖鄉地方信仰中心，全台已有上萬處分靈，將普發全鄉國中小學生約900多人每人1000元助學金，預計於9月25日發放。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣因財政困難未跟進其他縣市普發現金，四湖鄉參天宮關聖帝君廟為鼓勵學生努力向學，決定普發全鄉國中小學生約900多人每人1000元助學金，預計於9月25日發放，由各校指派人員直接到廟領回，許多家長得知消息均歡喜表示一千元不無小補，未來孩子出社會有能力也要回饋家鄉善循環。

今年疫情期間，許多民眾到參天宮參拜，透露疫情影響收入，不僅生活困難，連孩子的教育費都出現問題，廟方得知後，覺得應該為鄉內孩子做些事，鼓勵孩子不要灰心、努力向學。參天宮主委吳孟宗表示，經廟方開會討論，決定針對鄉內國中小所有學生，每人發給1000元助學金，經統計，全鄉共11所公立國小、一所公立國中、一所私立高中，符合領取助學金者983名。

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吳孟宗說，再窮也不能窮教育，四湖鄉與其他雲林沿海鄉鎮一樣，面臨缺乏就業機會、人口不斷外流困境，但關聖帝君非常重視孩子的教育，疫情讓不少家庭經濟陷入困境，孩子的教育多少受到影響，一千元助學金雖不多，卻是充滿關聖帝君的愛心，讓孩子知道愛心無所不在，大家會互相扶助度過疫情難關。



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