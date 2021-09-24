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社會 社會焦點 保障人權

國中女遭玷污被嗆破麻　男同學母懺「養了個強暴犯」詭變拒道歉

記者邱中岳／台北報導

北市信義國中6月份疫情期間，1名國中女學生遭男同學性侵，雙方家長原同意男同學如道歉可和解，但男方須保密，不料男方疑似四處講，甚至男方的「正宮女友」還將小花拉進群組痛罵「勾引別人男朋友、破麻」等不堪字眼，小花母親得知後要男同學出面道歉。被害女學生母親出面指控，涉性侵的男同學，其家長還是學校性平會成員，後來男方家長通報學校，但校方根本毫無表示，讓人懷疑是想掩蓋事實，全案已由社工帶女學生報警處理。

北市1名14歲的女國中生（化名：小花），國小時隨著母親返國唸書，就讀國中後因適應不良情緒偶爾不穩，在8年級下學期時，1名同班男學生的母親，因得知小花壓力大，便透過小花母親，邀請小花在疫情期間到家中與兒子一起唸書。

▲▼國中女兒遭男同學性侵，母親控訴，對方答應道歉卻反悔，校方獲悉竟無作為。（圖／記者邱中岳攝）

▲國中女兒遭男同學性侵，被害人母親控訴，對方答應道歉卻反悔，校方獲悉竟無作為。（圖／記者邱中岳攝）

當時男同學母親還承諾，因小花是女生，所以向小花母親承諾會讓小花跟自己睡同房，並不會單獨讓男同學與小花相處，但卻在6月某天，男同學趁母親外出洗頭，竟趁隙闖進母親房間對正在床上睡覺的小花伸出狼爪。

小花母親獲悉後要求對方家長出面說明，並要求家長告知男同學不得將此事伸張出去，但男同學卻疑似四處講，甚至男同學的「正宮女友」還將小花拉進群組痛罵「勾引別人男朋友」、「破麻」等不堪字眼，小花母親得知後要男同學出面道歉。

小花母親要對方在教室出面澄清道歉，但最後卻沒有下文，男同學母親私訊表示，「我真的萬萬沒想到我養了個強暴犯」，但事後不道歉還惡人先告狀，主動告知校方，企圖誤導校方將問題推到小花身上，但校方之後也對此事不聞不問，讓小花母親氣憤。

▲▼國中女兒遭男同學性侵，母親控訴，對方答應道歉卻反悔，校方獲悉竟無作為。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲事發後男方母親私訊回應，「我真的萬萬沒想到我養了個強暴犯」，但最後卻沒有道歉還讓小孩悄悄轉學。（圖／記者邱中岳翻攝）

8月中旬校方通報社工，社工了解後帶小花前往北市婦幼隊報案，但開學時發現該名男同學已悄悄轉學，小花母親問校方僅回答「他轉學了，沒有辦法要他回來道歉」。

《東森新媒體ETtoday》去電涉嫌性侵小花的男同學母親，她接電話一聽到是記者後，先回應「哪個簡同學？」後來聽是到關於兒子發生的事情，隨即告知「不用喔」就掛上電話。

另外，校方表示，當初接獲此事隨即啟動相關機制進行調查，但現在2當事人已經轉學，女方也提出告訴，目前交由司法單位進行釐清。

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