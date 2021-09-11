赴美打拼失利返台5年天天灌高粱　母要他找工作竟咆哮摔酒瓶

▲兒子長期失業在家酗酒，因不滿被母親碎念，竟在家咆哮甚至還怒摔酒瓶。（圖／視覺中國）

記者邱中岳／台北報導

北市警方接獲通報，在10日下午5時許，在1處民宅內有人酒醉大吼大叫，甚至還將酒瓶摔破，警消獲報後趕往現場，發現原來是兒子每天在家酗酒，不出門找工作被母親碎念，所以憤而摔碎酒瓶，所幸母親並無大礙。

警方調查，10日下午5時許，39歲的余姓男子因長年失業在家，而且每天在家酗酒不外出找工作，69歲的余母當場對兒子碎念，要兒子趕快出去找工作，不要每天在家裡喝酒，酒醉的余聽不下去，隨即大聲咆哮。

鄰居聽見吵鬧聲，隨即通知警消到場，警方到場後發現滿地的酒瓶碎玻璃，並且叫罵的余已經躺在沙發上睡著，母親要求將兒子強制送醫，但因余並沒有傷人，所以並未達到強制送醫要件。

警方在場也勸誡余男不可對家人動手，或者酒後發脾氣砸酒瓶罵人，最後也抄錄余男母子資料，並依規定通報家暴防治中心，也告知余母如有遇到被毆打、施暴等情形應立刻向警方反應。

據悉，余男原本與朋友前往美國「打拼」，在5年前失敗後返台就長期失業在家，也不願意透露在美國遇到甚麼瓶頸，非但不去找工作還常常在家喝高粱酗酒，喝完酒後就會在家咆哮甚至摔東西，讓母親相當無奈。

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