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15歲少女遭33男集體性侵8個月！　男友拍下過程「揪友人輪流洩慾」

▲印度當局下令停播紀錄公車輪姦案的紀錄片《印度的女兒》，引發當地人民與電視台強烈的不滿。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 印度性侵案頻傳，當局2015年下令停播公車輪暴案紀錄片，人民不滿走上街頭。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

印度馬哈拉什特拉邦發生一起恐怖案件，一名年僅15歲的少女遭到男友性侵，過程被拍成影片，沒想到男友還以影片加以要脅，並聯同多名友人性侵。少女遭受多達33名男子輪暴，期間長達近8個月，事件曝光後點燃眾怒。

根據《每日郵報》，這起事件發生於馬哈拉什特拉邦塔納縣，少女男友1月底對她加以性侵，還將過程拍下，並以影片脅迫少女與他見面，夥同多名友人在塔納縣的不同地點輪流性侵少女至少4至5次。截至9月22日為止，他們的犯行持續將近8個月。

當地警察局長卡拉雷（Dattatray Karale）說明，已經成立特別調查小組偵辦此案，受害者列出的33名嫌犯皆於22日依性侵、反覆性侵、輪流性侵及性侵未成年者罪嫌立案，截至23日共逮捕24人，並拘留2名未成年者，現正持續搜捕其餘7名嫌犯。憤怒的民眾包圍警局，使得警方不得不派出人力維持秩序。據報受害者目前狀況穩定，正於一家政府醫院接受治療。

印度2012年12月發生震驚國際的德里巴士輪暴案，當時一名女學生和男友乘坐公車，在車上遭受5名男乘客毆打及輪流性侵，搶救13天後不治。這起事件點燃國民怒火，也引起國際關注，促進印度修訂性侵法，但類似案件仍層出不窮，光是2020年通報的性侵案就超過2.8萬件。

印度警方長期被指責，在防止暴力犯罪上努力不足或未將性侵犯移送法辦，使得民眾對警方十分不信任。加上社會對性侵受害者的污名化，實際上案件數量可能更多。

《宇宙人外信》中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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