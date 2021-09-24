女高中生尊師合照　樓梯間遭喇舌狂摸下體：不要反抗用心感覺

狼師竟在學校樓梯間，對女學生上下其手。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者李忠憲／台中報導

天性開朗活潑的女高中生小真（化名），因家庭因素休學，卻遭鄒姓狼師盯上。鄒男見小真在校園練舞，假借要合照，竟對她喇舌還上下其手，邊摸下體邊說「不要反抗、用心去感覺」。台中高分院審結，認為鄒男否認犯行未道歉，還反指小真誣陷，依強制猥褻罪判1年2月。

判決書指出，台中某高中54歲鄒姓理科老師去年1月9日，在校園內遇到將滿18歲，因家庭因素休學中的女同學小真（化名），搭訕說要跟他拍照。小真因為當時在忙，告知隔天會在學校練舞，就沒理會。

隔日下午1點多，小真在1樓跟學姐、學妹練舞，鄒男又出現在現場。他跟小真說「我要跟妳合照！我們上樓請其他老師幫我們拍」，小真雖知道他是老師，但不認識也沒上過他的課，但基於禮貌，就跟老師一起搭電梯上到4樓導師室外一起自拍。

鄒男竟趁自拍時，先摟住小真腰部拉靠近身體，接著上下撫摸她的腰並嗅聞頭髮，誇讚她頭髮很香。小真內心覺得不舒服，合照後表示要下樓，鄒男卻以有事要商談為由，要她到側邊樓梯間談話。小真覺得不對勁，先用手機打LINE語音電話給在1樓的學姊請她上來4樓，學姐才問原因，鄒男就靠過來，小真只好趕緊掛電話。

鄒男在樓梯間跟小真坐在樓梯階梯上，跟小真訴說自己家裡發生的事情，接著竟伸出右手摟住小真腰部，左手竟直接從小真腹部往下，隔著內褲撫摸她的外陰部。小真立刻將手放兩腿間，試圖阻擋鄒男侵犯，但鄒男竟將小真的臉轉向自己，強行舌吻，把舌頭伸進她嘴巴，繼續撫摸下體，還說「不要反抗、用心去感覺」。小真用力推開鄒男，喝斥不要這樣，她才停手。

剛好小真學姐回電，小真表示要下樓，鄒男還問她的住處、工作地點及日後要如何聯絡。小真為了盡速脫身，也想知道鄒男全名蒐證，她提議可以互加LINE好友。她加完之後終於順利離開，趕緊躲到2樓廁所內，打電話給學姐。學姐跟學妹到場後，小真全身發抖、哭泣，告訴她們剛剛遭侵犯的事情。學姊跟學妹就陪著小真去找教官，由輔導老師通報家暴及性侵害防治中心，小真與母親也向警方報案，控告鄒男性侵。

鄒男法院審理時雖坦承有跟小真自拍，並在樓梯間談話，但否認性侵對方。他辯稱，他跟小真自拍時，「只是站得比較靠近」。他沒有摟腰，之後兩人一邊聊天，一邊移動到樓梯間，沒有拉著她往樓梯走；「我只是鼓勵小真，問一下她的家庭狀況、為何休學，根本沒有這些事情」。

台中高分院合議庭認為，小真與相關證人及校方性評會議記錄均有證據力，認定鄒男觸犯兒童及少年福利與權益保障法第112條第1項、刑法第224條之成年人對少年故意犯強制猥褻罪，另有觸犯性騷擾防治法部分，被強制猥褻罪吸收。

法官審酌鄒男為人師表，對品德教育宣揚更應以身作則，在校期間接受過性別平等教育相關研習，自應知道要尊重他人身體及性自主意願。竟為逞一時色慾，利用小真對師長尊敬與信賴，對她性騷擾及強制猥褻，戕害身心健全，更造成心理創傷。他犯後否認犯行，至今未與小真和解，也沒表達絲毫歉意，反指小真誣陷他，最後判他1年2月徒刑。

校方表示，鄒男在性評報告出爐後遭解聘，小真也已順利畢業。校方除在事發後持續輔導關心小真，也持續加強性平教育宣導，並要求老師務必遵守與學生間的分際。

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