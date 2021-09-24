　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

女高中生尊師合照　樓梯間遭喇舌狂摸下體：不要反抗用心感覺

▲樓梯（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

狼師竟在學校樓梯間，對女學生上下其手。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者李忠憲／台中報導

天性開朗活潑的女高中生小真（化名），因家庭因素休學，卻遭鄒姓狼師盯上。鄒男見小真在校園練舞，假借要合照，竟對她喇舌還上下其手，邊摸下體邊說「不要反抗、用心去感覺」。台中高分院審結，認為鄒男否認犯行未道歉，還反指小真誣陷，依強制猥褻罪判1年2月。

判決書指出，台中某高中54歲鄒姓理科老師去年1月9日，在校園內遇到將滿18歲，因家庭因素休學中的女同學小真（化名），搭訕說要跟他拍照。小真因為當時在忙，告知隔天會在學校練舞，就沒理會。

隔日下午1點多，小真在1樓跟學姐、學妹練舞，鄒男又出現在現場。他跟小真說「我要跟妳合照！我們上樓請其他老師幫我們拍」，小真雖知道他是老師，但不認識也沒上過他的課，但基於禮貌，就跟老師一起搭電梯上到4樓導師室外一起自拍。

鄒男竟趁自拍時，先摟住小真腰部拉靠近身體，接著上下撫摸她的腰並嗅聞頭髮，誇讚她頭髮很香。小真內心覺得不舒服，合照後表示要下樓，鄒男卻以有事要商談為由，要她到側邊樓梯間談話。小真覺得不對勁，先用手機打LINE語音電話給在1樓的學姊請她上來4樓，學姐才問原因，鄒男就靠過來，小真只好趕緊掛電話。

鄒男在樓梯間跟小真坐在樓梯階梯上，跟小真訴說自己家裡發生的事情，接著竟伸出右手摟住小真腰部，左手竟直接從小真腹部往下，隔著內褲撫摸她的外陰部。小真立刻將手放兩腿間，試圖阻擋鄒男侵犯，但鄒男竟將小真的臉轉向自己，強行舌吻，把舌頭伸進她嘴巴，繼續撫摸下體，還說「不要反抗、用心去感覺」。小真用力推開鄒男，喝斥不要這樣，她才停手。

剛好小真學姐回電，小真表示要下樓，鄒男還問她的住處、工作地點及日後要如何聯絡。小真為了盡速脫身，也想知道鄒男全名蒐證，她提議可以互加LINE好友。她加完之後終於順利離開，趕緊躲到2樓廁所內，打電話給學姐。學姐跟學妹到場後，小真全身發抖、哭泣，告訴她們剛剛遭侵犯的事情。學姊跟學妹就陪著小真去找教官，由輔導老師通報家暴及性侵害防治中心，小真與母親也向警方報案，控告鄒男性侵。

鄒男法院審理時雖坦承有跟小真自拍，並在樓梯間談話，但否認性侵對方。他辯稱，他跟小真自拍時，「只是站得比較靠近」。他沒有摟腰，之後兩人一邊聊天，一邊移動到樓梯間，沒有拉著她往樓梯走；「我只是鼓勵小真，問一下她的家庭狀況、為何休學，根本沒有這些事情」。

台中高分院合議庭認為，小真與相關證人及校方性評會議記錄均有證據力，認定鄒男觸犯兒童及少年福利與權益保障法第112條第1項、刑法第224條之成年人對少年故意犯強制猥褻罪，另有觸犯性騷擾防治法部分，被強制猥褻罪吸收。

法官審酌鄒男為人師表，對品德教育宣揚更應以身作則，在校期間接受過性別平等教育相關研習，自應知道要尊重他人身體及性自主意願。竟為逞一時色慾，利用小真對師長尊敬與信賴，對她性騷擾及強制猥褻，戕害身心健全，更造成心理創傷。他犯後否認犯行，至今未與小真和解，也沒表達絲毫歉意，反指小真誣陷他，最後判他1年2月徒刑。

校方表示，鄒男在性評報告出爐後遭解聘，小真也已順利畢業。校方除在事發後持續輔導關心小真，也持續加強性平教育宣導，並要求老師務必遵守與學生間的分際。

【更多新聞】

姊夫全裸逼小姨子「吞吐」被拒　找老婆當面上演活春宮給她看

正妹體驗輕航機慘遭飛行教官摸胸　法院判他拘役45天再賠12.9萬

獨／前女友來要債　渣男賴帳摸胸！警驗出DNA還強辯是噴到口水

►爐烤牛排吃到飽只要XXX元！

ET快訊
iPhone13開賣　一圖秒懂刷哪張卡最便宜
百億白衣男力挺澎恰恰：我不會借你錢！　「霸氣保證」牽線契機曝
建中男選「高校少女」票數第一　主辦1舉動挨轟：輸不起
工程師當女友面性侵2閨蜜！　下場出爐
張秀卿18歲女兒「狂瘦6公斤」！　嬰兒肥消失
情侶「激情車震」嗨到翻車！　警察到場尷尬了
醒來就到門口了！iPhone 13到貨時間曝　果粉驚呆：太快

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

彭文正疑遇碰瓷黨！被控「圓環撞機車」　查無碰撞痕不起訴

槍響後轎車底盤爆炸起火　20歲黑衣屁孩投案：債務糾紛給個警告

台苯出售「金雞母」爆利益輸送　4董事聯名向北檢告發背信

胸器女帶結婚照「驗明正身」　赴警局領完嫁妝超開心

噁男喊一見鍾情想硬來！反遭「戳眼、踹弟弟」秒軟　被告下場曝

噁男自製「恐怖箱」竟開洞伸下體！騙6名國中女學生伸手摸鳥

工程師當女友面性侵2閨蜜！惡狼死不認罪　法官怒判抓去關8年

女高中生尊師合照　樓梯間遭喇舌狂摸下體：不要反抗用心感覺

基隆無牌車占用車位3年！林右昌怒了：一天處理完畢

台大高材生慘了！被國安局退訓PTT公開情報官機密　遭起訴求重判

笑死！女友貼心餵駕駛男友飲料 他用力一吸超傻眼...喝了個寂寞

劉真離世1年半…辛龍「雙雙節」洩思念　友人不捨「該走出來了」網心疼打氣

太誇張！喝全素菇湯撈到「帶骨雞」　店家賠一鍋又有肉他氣炸：連錯4次

KID帶女友「東區妹仔」甜蜜旅行　她誇「你好可愛」全程戴墨鏡啦！

深夜偷開趴！3姊妹聽見「開門聲」　秒躺平裝睡...網笑：最小的慢一拍

鄉長「警察弟」帶頭談判起衝突！　廟前鬥毆2人傷...警局記大過調職

《換乘戀愛》真心話廝殺！主持人尖叫「問得好」　普玹.珉在雙向猛攻...前任浩民：我太遲了啊

阿公阿嬤2個月前嗆丟掉 一換季「親手縫窩」抱金孫哄睡

揭FB廣告詐騙！花1千買防水噴漆 實測修補裂縫失敗...讓他直接爆氣

西班牙老峰火山爆發！岩漿噴湧　滾燙熔岩「吞噬泳池」百棟民宅毀

彭文正疑遇碰瓷黨！被控「圓環撞機車」　查無碰撞痕不起訴

槍響後轎車底盤爆炸起火　20歲黑衣屁孩投案：債務糾紛給個警告

台苯出售「金雞母」爆利益輸送　4董事聯名向北檢告發背信

胸器女帶結婚照「驗明正身」　赴警局領完嫁妝超開心

噁男喊一見鍾情想硬來！反遭「戳眼、踹弟弟」秒軟　被告下場曝

噁男自製「恐怖箱」竟開洞伸下體！騙6名國中女學生伸手摸鳥

工程師當女友面性侵2閨蜜！惡狼死不認罪　法官怒判抓去關8年

女高中生尊師合照　樓梯間遭喇舌狂摸下體：不要反抗用心感覺

基隆無牌車占用車位3年！林右昌怒了：一天處理完畢

台大高材生慘了！被國安局退訓PTT公開情報官機密　遭起訴求重判

歐陽娜娜撞衫Jennie網轟學很大！　被抓包「穿法全複製」糗了

彭文正疑遇碰瓷黨！被控「圓環撞機車」　查無碰撞痕不起訴

高虹安陷學歷疑雲　蔡壁如力挺：莫須有假新聞

Nissan證實全新戰神GT-R將採輕油電動力　車迷：錢給你趕快做

世紀復合王菲7年「會結婚嗎？」　謝霆鋒罕見給答案了！

iPhone 13「粉色實機照」曝光！　果粉一看驚呆：怎麼那麼淡

「莫德納粉」慌了！千萬人已打第1劑…67萬人無奈加選AZ

藍鳥觸身球引衝突懲處出爐　投手不滿結果想上訴

北東轉涼4地區迎雨！蒲公英可能「增強中颱」　下周為台帶來1影響

「3+11」補充報告在野黨不買單　李彥秀批蘇貞昌：罹患精神分裂症

「牙齦抹煞車油」止牙痛！開洞膿狂洩 他臉腫2倍...口腔塞滿惡臭膿包醫嚇歪

社會熱門新聞

男按鈴20分鐘妻才開門　馬桶驚見「綠光」

獨／龜殼花阻冤枉路　捷克「跑山獸」尋獲山友遺體哭了

即／雲林職校師廁所輕生　 全校心理輔導

「台科大小姐」投資虛擬幣挖礦　30歲生日隔天她選擇離世

豐原男3年來總遇到她挨告　法官看監視器還清白

即／台北信義區惡火　社宅陷火窟

揪人夫壞壞50次　小三還甩正宮巴掌

8民宅設1824台挖礦機　竊電費用高達6400萬

擋路罵敗類　消防員提告：為何我被羞辱

慶生變凶殺　直接拿刀刺殺同桌友人

即／高雄五福橋驚見無名女屍

騎士遭撞頭重創慘死　口罩浸血泊中

被退訓PTT公開情報官機密　台大高材生遭起訴

蘆洲男欠運將千元車資…1小時後墜樓亡

更多熱門

相關新聞

15歲印度少女遭33男集體性侵8個月

15歲印度少女遭33男集體性侵8個月

印度馬哈拉什特拉邦發生一起恐怖案件，一名年僅15歲的少女遭到男友性侵，過程被拍成影片，沒想到男友還以影片加以要脅，並聯同多名友人性侵。少女遭受多達33名男子輪暴，期間長達近8個月，事件曝光後點燃眾怒。

揪人夫壞壞50次　小三還甩正宮巴掌

揪人夫壞壞50次　小三還甩正宮巴掌

色狼性侵未遂　保釋條件替全村女洗衣半年

色狼性侵未遂　保釋條件替全村女洗衣半年

高校女神第1名是建中男生　主辦單位回應了

高校女神第1名是建中男生　主辦單位回應了

四湖鄉國中小學生每人發1千　參天宮霸氣發助學金

四湖鄉國中小學生每人發1千　參天宮霸氣發助學金

關鍵字：

猥褻性侵學校校園高中老師學生台中高分院

讀者迴響

熱門新聞

震撼！葛仲珊深夜「宣布退出演藝圈」

林俊傑提告網紅求償118萬！他囂張回應氣炸全網

男按鈴20分鐘妻才開門　馬桶驚見「綠光」

麥當勞桌上堆滿餐　外送員一看拒接罵翻

高中男打疫苗崩潰尖叫　影1天破百萬

母象巨腿踩爆沼澤鱷魚！驚人甩屍畫面曝

獨／龜殼花阻冤枉路　捷克「跑山獸」尋獲山友遺體哭了

連千毅要500次才問到「真人娜美妻」電話！

男粉絲性侵女神網紅3天2夜　連生理期也不放過

《魷魚遊戲》名片上電話是真的　苦主：24小時響不停

首位苦主！數位綁定「秒刷10080元」妹子錯慘了

「蔡依林恩師」被親哥強行關進養護院

即／雲林職校師廁所輕生　 全校心理輔導

澎恰恰get救命符！起底白衣男背景超狂

《魷魚遊戲》6個遊戲早就公開！答案就在「牆壁上」　網看傻

更多

最夯影音

更多
笑死！女友貼心餵駕駛男友飲料 他用力一吸超傻眼...喝了個寂寞

笑死！女友貼心餵駕駛男友飲料 他用力一吸超傻眼...喝了個寂寞
劉真離世1年半…辛龍「雙雙節」洩思念　友人不捨「該走出來了」網心疼打氣

劉真離世1年半…辛龍「雙雙節」洩思念　友人不捨「該走出來了」網心疼打氣

太誇張！喝全素菇湯撈到「帶骨雞」　店家賠一鍋又有肉他氣炸：連錯4次

太誇張！喝全素菇湯撈到「帶骨雞」　店家賠一鍋又有肉他氣炸：連錯4次

KID帶女友「東區妹仔」甜蜜旅行　她誇「你好可愛」全程戴墨鏡啦！

KID帶女友「東區妹仔」甜蜜旅行　她誇「你好可愛」全程戴墨鏡啦！

深夜偷開趴！3姊妹聽見「開門聲」　秒躺平裝睡...網笑：最小的慢一拍

深夜偷開趴！3姊妹聽見「開門聲」　秒躺平裝睡...網笑：最小的慢一拍

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

秋季線上寵物展開跑囉！

秋季線上寵物展開跑囉！

即日起至9月底，秋季線上寵物展滿千免運 結帳滿$1500再送寵物營養保健品 馬上逛逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面