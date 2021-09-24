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社會 社會焦點 保障人權

北市信義區社宅起火因曝！11樓現疑點　工地保全驚：無可疑人員

▲▼信義區社宅大火。（圖／翻攝信義區三兩事臉書社團）

▲24日凌晨信義區興建中的公共住宅冒出火煙，警消到場約30分鐘撲滅火勢。（圖／翻攝信義區三兩事臉書社團）

記者邱中岳／台北報導

北市信義區在24日凌晨1時許，於嘉興街181巷9弄內正在興建的公共住宅，11樓突然竄出火煙，警消到場緊急撲滅火勢，現場燃燒雜物面積達33平方公尺，但並無人員受傷，現場工地保全也表示，當時沒有可疑人員進出，調閱監視器也未發現，可能因電線走火或菸頭未熄滅導致起火原因。

北市信義區嘉興街181巷9弄，1處正在興建公共住宅的工地，在24日凌晨1時許突然冒出火煙，火光伴隨濃煙從11樓冒出，警消獲報後緊急馳援搶救，出動74名警消灌救，最後才順利將火勢撲滅，警方聞訊也到現場協助。

據悉，火勢約在30分鐘左右撲滅，起火點在公共住宅的11樓處，工地保全人員表示，工地1樓有監視器，工地周邊也有鐵皮圍牆，大門出入口也有保全看守，初步調閱監視器，發現案發前後並無相關可疑人等進出，初步排除人為縱火可能。

案發後，工地主任也到場指出，起火點是白天正在施做模板裝設，所以現場有存放大量木製模板以及施作工具，不排除是電線、電器走火，也可能是白天工人未熄滅的菸頭悶燒所致，目前將交由火調單位處理釐清事發原因。

位於信義區嘉興街181巷的「六張犁社宅」基地位置靠近台北101、世貿、北醫商圈，地點條件佳，距離捷運六張犁站僅約15分鐘，預計興建地下3層樓，地上22層樓，預計完工後將吸引民眾搶租，但卻在興建至一半時發生火警。

快訊／台北信義區暗夜大火「社宅陷火窟」　居民嚇醒：家裡都煙味

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