揭朱立倫蹭韓國瑜事蹟「勢利嘴臉」　邱毅嗆：見高就拜的權貴少爺

▲邱毅。（資料照／記者林敬旻攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨主席改選25日登場，候選人朱立倫前日曝與前高雄市長韓國瑜通話，對方不僅替他加油打氣，也點名前韓市府人馬站台幫忙。但是，已表態支持另位候選人張亞中的前立委邱毅，批評朱對韓的態度在2018選戰前後一冷一熱，充分顯示出勢利嘴臉、權貴少爺的特色，不是什麼好品德。

邱毅24日上午在臉書粉專「邱毅『談天論地話縱橫』」直指朱立倫很喜歡蹭別人，不僅是缺乏自信的體現，也是投機性格的本質，更是權貴少爺的特色。

邱毅說，當前總統李登輝提出《兩國論》時，朱立倫以立委身分公開呼應，力挺支持，當時見諸於各媒體報導；但在前總統陳水扁時期，自己對抗扁家及其親信的貪腐，受盡打壓屈辱，從未見朱立倫挺身支持，2004年抗議「319槍擊案」、2006年「反貪腐紅衫軍」，都不曾見過朱的蹤影。到了前總統馬英九時期，朱立倫又蹭上馬金，硬是換掉本可尋求連任的時任台北縣長周錫瑋，使自己由桃園跳到台北縣（新北市），成為最大的諸侯。

接著，邱毅又指，韓國瑜選高雄市長的艱苦階段，曾數度北上求見朱立倫，希望朱能助一臂之力，朱以市政忙碌為由，冷漠以對；但韓國瑜選上高雄市長，韓流無敵，朱立倫馬上換張臉孔，也不再忙碌了，還親身南下見韓，一見面就熱情擁抱，直呼「好兄弟」。前後「一冷一熱」，充分顯示出勢利的嘴臉。

邱毅批評朱立倫，現在想選黨主席，又想蹭韓國瑜，爭取韓粉的支持，還説謊吹牛騙人，「見高就拜，見低就踩」的少爺特性，還真是始終如一，亙久長存。「不過，這種愛蹭人的勢利算計可不是什麼好品德，年輕人可千萬別學習，學壞了就惹人討厭了！」