　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

國民黨主席選舉明登場！ 37萬黨員分布一次看　三大票倉逾13萬票

▲▼【決戰2020-贏回台灣】凱道造勢大會,現場民眾擠滿凱道,大國旗進場。（圖／記者季相儒攝）

▲國民黨主席改選9月25日舉行，37萬黨員選出新黨魁。（示意圖／ETtoday資料照）

政治中心／綜合報導

第11屆國民黨主席選舉於9月25日改選，距離投票日倒數24小時，四位候選人行程滿檔，展開地面肉搏戰固票。比較去年選情低迷，今年因多了張亞中跟朱立倫互咬引起討論，盼能提升投票率突破去年的35.85％。根據統計，今年國民黨主席選舉人數合計有37萬711人，其中三大票倉分布在台北市、新北市、高雄市三區，共有13多萬張選票。

本次主席選舉設420個投票所，預定於10月31日舉行全代會（全國黨代表大會），因應防疫，全代會將採取實體會議和視訊會議的方式舉辦。根據國民黨章規定，主席任期為4年，因此新任主席上任後，任期將會到2025年10月。

去年國民黨面臨2020大選挫敗，黨內掀起「世代對決」由江啟臣對上郝龍斌，當時選舉氣氛低迷，投票率僅35.85％，最終江啟臣以8萬4860票當選第10任黨主席，打敗獲得3萬8483票的前副主席郝龍斌，江啟臣年僅48歲當選成為國民黨史上最年輕的黨主席。

國民黨110度各縣市選舉人數以及黃復興黨部合計有37萬711人，六都就佔17萬人左右；台北市4萬5202人、新北市4萬1483人、高雄市4萬5799人、台中市3萬1814人、桃園市2萬6266人、台南市2萬5471人

其他各線數分布，基隆市6305人、宜蘭縣6897人、新竹縣9085人、新竹市8561人、苗栗縣1萬1185人、南投縣9322人、彰化縣2萬802人、雲林縣9970人、嘉義縣7619人、嘉義市6224人、屏東縣2萬813人、花蓮縣1萬594人、台東縣7897人、澎湖縣3718人、金門縣3433人、連江縣799人，海外黨員佔1萬1452人。

隨著黨魁選戰進入最後階段，各陣營全力催票、固票。張亞中在遭黨中央送考紀會事件後，聲勢一路高漲，中秋連假期間陸續前往花蓮、台中、屏東、高雄、桃園等地造勢、拜會，接著回台北後密集安排媒體專訪行程，選前最後3天則連續辦網路直播，持續以空戰累積聲量。

值得關注的是，前高雄市長韓國瑜22日上午與朱立倫通過電話後，前高雄副市長李四川代旋即表態挺朱。包括雲林縣長張麗善、南投縣長林明溱、台東縣長饒慶鈴、花蓮縣長徐榛蔚、連江縣長劉增應等接連表態挺朱立倫。

朱陣營表示，選前最後倒數將加強海、空戰訴求國民黨中道路線，「空」就是議題處理，「海」指黨員信、簡訊，要透過多管道的方式，訴求國民黨的中道路線。

至於江啟臣陣營部分，據了解，將在最後階段持續透過媒體傳達理念。一名中部政壇人士指出，中秋連假氛圍有微妙變化，3場黨主席政見會後，不少黨員看到朱立倫、張亞中互扣帽子，讓國民黨蒙上內鬥的影子；另基層原彌漫「棄保效應」，由於某陣營操作過猛，選票有回流江啟臣的跡象。

卓伯源近期勤走地方，也回到故鄉彰化爭取基層選票；他對自己的選情相當樂觀，並表示以過往選戰經驗來看，民調和實際支持度有一定出入，而國民黨的選票其實一直都在基層，接下來的幾天，還是會不停的拜訪，傾聽來自各地各界的聲音。

▼國民黨主席候選人江啟臣、朱立倫、張亞中、卓伯源。（合併圖／記者周宸亘攝、記者張一中攝、ETtoday資料照、記者黃克翔攝）

▲▼國民黨主席候選人江啟臣、朱立倫、張亞中、卓伯源。（合併圖／記者周宸亘攝、記者張一中攝、ETtoday資料照、記者黃克翔攝）

►爐烤牛排吃到飽只要XXX元！

ET快訊
高中男打疫苗裂肺尖叫！「同學圍觀狂拍」影片爆紅
佩甄「深V泳裝」辣曬超兇北半球　醫生尪一看表情超母湯
一日雙颱「蒲公英」恐飆成強颱！入秋首變天雨報到　2地區降溫

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

國民黨主席選舉明登場！ 37萬黨員分布一次看　三大票倉逾13萬票

蘇貞昌嘆疫苗「蔡總統用盡了命在催」：外媒都報導台灣奇蹟

國民黨團揚言強烈杯葛　恐阻2400億軍購特別條例付委

降二級前再傳好消息！　侯友宜：今隔離期滿的1003人檢測皆為陰性

台灣申請CPTPP被批急就章　王定宇：9項配套修法能臨時生出來？

團結全黨！朱立倫誓言明年六都過半　2024贏回中華民國

江啟臣拚連任！　50秒競選廣告堅定喊話「承擔沒有盡頭堅持前進」

「我國政府才能代表台灣人民申請加入CPTPP」　外交部：中國無權置喙

考試院修法：公務員每日上班不得超過12小時　每月加班上限60小時

29立委「搶救朱立倫」　憂國民黨若走極端路線將成大災難

笑死！女友貼心餵駕駛男友飲料 他用力一吸超傻眼...喝了個寂寞

劉真離世1年半…辛龍「雙雙節」洩思念　友人不捨「該走出來了」網心疼打氣

KID帶女友「東區妹仔」甜蜜旅行　她誇「你好可愛」全程戴墨鏡啦！

鄉長「警察弟」帶頭談判起衝突！　廟前鬥毆2人傷...警局記大過調職

太誇張！喝全素菇湯撈到「帶骨雞」　店家賠一鍋又有肉他氣炸：連錯4次

《換乘戀愛》真心話廝殺！主持人尖叫「問得好」　普玹.珉在雙向猛攻...前任浩民：我太遲了啊

深夜偷開趴！3姊妹聽見「開門聲」　秒躺平裝睡...網笑：最小的慢一拍

揭FB廣告詐騙！花1千買防水噴漆 實測修補裂縫失敗...讓他直接爆氣

金宣虎用頭甩繩「小踏步+跳躍」全身是戲　「超強動態視力」自己也嚇呆

林敬倫新手練車「誤踩油門」全員嚇爆　江宏傑出借休旅車…緊張到舌頭打結XD

國民黨主席選舉明登場！ 37萬黨員分布一次看　三大票倉逾13萬票

蘇貞昌嘆疫苗「蔡總統用盡了命在催」：外媒都報導台灣奇蹟

國民黨團揚言強烈杯葛　恐阻2400億軍購特別條例付委

降二級前再傳好消息！　侯友宜：今隔離期滿的1003人檢測皆為陰性

台灣申請CPTPP被批急就章　王定宇：9項配套修法能臨時生出來？

團結全黨！朱立倫誓言明年六都過半　2024贏回中華民國

江啟臣拚連任！　50秒競選廣告堅定喊話「承擔沒有盡頭堅持前進」

「我國政府才能代表台灣人民申請加入CPTPP」　外交部：中國無權置喙

考試院修法：公務員每日上班不得超過12小時　每月加班上限60小時

29立委「搶救朱立倫」　憂國民黨若走極端路線將成大災難

陽台被鐵窗封死！母女被大火燒成焦屍　驚悚畫面曝

恆大風暴恐懼暫歇　美股漲506點週線翻紅

入秋首波東北風今報到！4地區有雨轉涼　蒲公英恐成強颱

人妻玩交友軟體出軌「兩邊都被放生」　閨蜜嗆小王結局更慘

國民黨主席選舉明登場！ 37萬黨員分布一次看　三大票倉逾13萬票

曾狂言「沒1萬美元我絕不起床」　90年代超模整形失敗永久毀容

張育成雙重賽首戰先發二壘敲安打　第2戰將先發游擊手

U23世界盃／3投飆破150！中華7比0擊敗德國　莊陳仲敖9K奪勝

工程師領高薪卻單身　他點出「2大關鍵」：難怪會覺得女性膚淺

諾貝爾得主楊振寧百歲大壽　小54歲嬌妻「一身紅裙現身」氣質照曝光

BTS防彈少年團三度登聯合國演講　為全球年輕時代發聲「籲接種疫苗」

政治熱門新聞

快訊／侯友宜宣布：新北明天起降回二級警戒

疫苗遲不到貨　蘇貞昌：蔡總統用盡了命在催

考試院提修法：公務員每月加班上限60小時

高虹安遭恩師履歷除名？翁達瑞揭3原因

鄭文燦發布新增3名副發言人　皆是美女

藍揚言杯葛　恐阻2400億軍購特別條例付委

蘇揆白紙黑字道歉？　立法院明先朝野協商

降二級前再傳好消息！　侯友宜：今隔離期滿的1003人檢測皆為陰性

朱立倫誓言明年六都過半　2024贏回中華民國

高普考增列需用名額941名　考試院拍板

激戰三民區！李佳玲槓上王浩宇狠嗆

北市「熊好券」今開放登記！10月8日抽獎

台灣申請CPTPP被批急就章　王定宇：9項配套修法能臨時生出來？

「我國政府才能代表台灣人民申請加入CPTPP」　外交部：中國無權置喙

更多熱門

相關新聞

國民黨勢必實質分裂

國民黨勢必實質分裂

國民黨黨主席選到相互攻擊，實在是始料未及。張亞中控訴朱立倫扣他「紅統」帽子，朱立倫抓著老伙伴李四川又跟韓國瑜通電話以拉攏韓粉，若干挺朱縣市長紛紛表態，年輕黨員則連署發文「只挺團結」，在在說明連自家人都開始憂心，週末過後的國民黨會不會分裂？

朱立倫誓言明年六都過半　2024贏回中華民國

朱立倫誓言明年六都過半　2024贏回中華民國

江啟臣拚連任　堅定喊話「承擔沒有盡頭堅持前進」

江啟臣拚連任　堅定喊話「承擔沒有盡頭堅持前進」

蘇揆白紙黑字道歉？　立法院明先朝野協商

蘇揆白紙黑字道歉？　立法院明先朝野協商

趙少康酸蔡政府用台澎金馬申請CPTPP　「過去批國民黨矮化的氣焰呢」

趙少康酸蔡政府用台澎金馬申請CPTPP　「過去批國民黨矮化的氣焰呢」

關鍵字：

國民黨主席國民黨黨魁朱立倫江啟臣張亞中投票率

讀者迴響

熱門新聞

林俊傑提告網紅求償118萬！他囂張回應氣炸全網

連千毅要500次才問到「真人娜美妻」電話！

獨／龜殼花阻冤枉路　捷克「跑山獸」尋獲山友遺體哭了

高中男打疫苗崩潰尖叫　影1天破百萬

男粉絲性侵女神網紅3天2夜　連生理期也不放過

《魷魚遊戲》名片上電話是真的　苦主：24小時響不停

一日雙颱蒲公英恐飆強颱　入秋首變天

《魷魚遊戲》6個遊戲早就公開！答案就在「牆壁上」　網看傻

首位苦主！數位綁定「秒刷10080元」妹子錯慘了

「蔡依林恩師」被親哥強行關進養護院

連千毅正宮難得火辣現身！

「台科大小姐」投資虛擬幣挖礦　30歲生日隔天她選擇離世

饗食天堂吃到飽一人才865元

即／雲林職校師廁所輕生　 全校心理輔導

豐原男3年來總遇到她挨告　法官看監視器還清白

更多

最夯影音

更多
笑死！女友貼心餵駕駛男友飲料 他用力一吸超傻眼...喝了個寂寞

笑死！女友貼心餵駕駛男友飲料 他用力一吸超傻眼...喝了個寂寞
劉真離世1年半…辛龍「雙雙節」洩思念　友人不捨「該走出來了」網心疼打氣

劉真離世1年半…辛龍「雙雙節」洩思念　友人不捨「該走出來了」網心疼打氣

KID帶女友「東區妹仔」甜蜜旅行　她誇「你好可愛」全程戴墨鏡啦！

KID帶女友「東區妹仔」甜蜜旅行　她誇「你好可愛」全程戴墨鏡啦！

鄉長「警察弟」帶頭談判起衝突！　廟前鬥毆2人傷...警局記大過調職

鄉長「警察弟」帶頭談判起衝突！　廟前鬥毆2人傷...警局記大過調職

太誇張！喝全素菇湯撈到「帶骨雞」　店家賠一鍋又有肉他氣炸：連錯4次

太誇張！喝全素菇湯撈到「帶骨雞」　店家賠一鍋又有肉他氣炸：連錯4次

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

秋季線上寵物展開跑囉！

秋季線上寵物展開跑囉！

即日起至9月底，秋季線上寵物展滿千免運 結帳滿$1500再送寵物營養保健品 馬上逛逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面