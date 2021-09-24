國民黨主席選舉明登場！ 37萬黨員分布一次看　三大票倉逾13萬票

▲國民黨主席改選9月25日舉行，37萬黨員選出新黨魁。（示意圖／ETtoday資料照）



政治中心／綜合報導

第11屆國民黨主席選舉於9月25日改選，距離投票日倒數24小時，四位候選人行程滿檔，展開地面肉搏戰固票。比較去年選情低迷，今年因多了張亞中跟朱立倫互咬引起討論，盼能提升投票率突破去年的35.85％。根據統計，今年國民黨主席選舉人數合計有37萬711人，其中三大票倉分布在台北市、新北市、高雄市三區，共有13多萬張選票。

本次主席選舉設420個投票所，預定於10月31日舉行全代會（全國黨代表大會），因應防疫，全代會將採取實體會議和視訊會議的方式舉辦。根據國民黨章規定，主席任期為4年，因此新任主席上任後，任期將會到2025年10月。

去年國民黨面臨2020大選挫敗，黨內掀起「世代對決」由江啟臣對上郝龍斌，當時選舉氣氛低迷，投票率僅35.85％，最終江啟臣以8萬4860票當選第10任黨主席，打敗獲得3萬8483票的前副主席郝龍斌，江啟臣年僅48歲當選成為國民黨史上最年輕的黨主席。

國民黨110度各縣市選舉人數以及黃復興黨部合計有37萬711人，六都就佔17萬人左右；台北市4萬5202人、新北市4萬1483人、高雄市4萬5799人、台中市3萬1814人、桃園市2萬6266人、台南市2萬5471人。

其他各線數分布，基隆市6305人、宜蘭縣6897人、新竹縣9085人、新竹市8561人、苗栗縣1萬1185人、南投縣9322人、彰化縣2萬802人、雲林縣9970人、嘉義縣7619人、嘉義市6224人、屏東縣2萬813人、花蓮縣1萬594人、台東縣7897人、澎湖縣3718人、金門縣3433人、連江縣799人，海外黨員佔1萬1452人。

隨著黨魁選戰進入最後階段，各陣營全力催票、固票。張亞中在遭黨中央送考紀會事件後，聲勢一路高漲，中秋連假期間陸續前往花蓮、台中、屏東、高雄、桃園等地造勢、拜會，接著回台北後密集安排媒體專訪行程，選前最後3天則連續辦網路直播，持續以空戰累積聲量。

值得關注的是，前高雄市長韓國瑜22日上午與朱立倫通過電話後，前高雄副市長李四川代旋即表態挺朱。包括雲林縣長張麗善、南投縣長林明溱、台東縣長饒慶鈴、花蓮縣長徐榛蔚、連江縣長劉增應等接連表態挺朱立倫。

朱陣營表示，選前最後倒數將加強海、空戰訴求國民黨中道路線，「空」就是議題處理，「海」指黨員信、簡訊，要透過多管道的方式，訴求國民黨的中道路線。

至於江啟臣陣營部分，據了解，將在最後階段持續透過媒體傳達理念。一名中部政壇人士指出，中秋連假氛圍有微妙變化，3場黨主席政見會後，不少黨員看到朱立倫、張亞中互扣帽子，讓國民黨蒙上內鬥的影子；另基層原彌漫「棄保效應」，由於某陣營操作過猛，選票有回流江啟臣的跡象。

卓伯源近期勤走地方，也回到故鄉彰化爭取基層選票；他對自己的選情相當樂觀，並表示以過往選戰經驗來看，民調和實際支持度有一定出入，而國民黨的選票其實一直都在基層，接下來的幾天，還是會不停的拜訪，傾聽來自各地各界的聲音。

▼國民黨主席候選人江啟臣、朱立倫、張亞中、卓伯源。（合併圖／記者周宸亘攝、記者張一中攝、ETtoday資料照、記者黃克翔攝）

