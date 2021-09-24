稱明黨魁之爭「最有機會改變」　張亞中催票：一起救黨救國救兩岸

▲張亞中。（資料照／記者黃克翔攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨主席改選明登場，候選人、孫文學校總校長張亞中24日一早發文感謝支持者，並稱不管結果如何，在參選過程中投射在其自身的關懷與鼓勵，他都已經贏了。在現實面上，張亞中強調此次是國民黨最有機會改變的一場選舉，並以「一起救黨、救國、救兩岸」為口號為自己催票。

張亞中24日在臉書以「謝謝你們陪我走到這裡」為題寫道，親愛的黨員同志們：中國國民黨主席選舉的最後一天，明天就要投票了！在這段日子裡，他看到各位同志，賣力的在街頭社區，在網路社群，在故舊友朋，在晨昏日常，為他拉票，真的非常感動。「中國國民黨的基層，曾幾何時，有過這樣一種自發的踴動，展現無比的能量，謝謝你們！」

張亞中說，更特別的是，在參選過程中，還有更多國民黨的黨友，也給予他溫暖的關懷與鼓勵，光是這樣情感投射在自己身上的光熱，「不管選舉結果如何？亞中都已經贏得這場選戰了」。

「萬花叢中過，片葉不沾身」，張亞中表示自己的參選之路，已到尾聲，這將是他一生中最刻骨銘心的記憶，也是一抒書生報國之志，最接近理想的一刻，而所有的鬼擾魔考，都是光榮的印記；所有的難堪攻訐，都是尊貴的加冕。

「亞中在一張張企盼的臉上，看到大家對國運衰頹的憂心；在一雙雙渴求的眼中，看到大家對本黨羸弱的怨懟。亞中肩負著這樣殷切的冀求，莊嚴立誓，一定要為兩岸營造一個和平安全的環境，讓台灣的繁榮進步得以持續發展。」

張亞中認為，今天的統治者用「民主獨裁」，讓台灣人民恐懼莫名，壓抑噤聲；用「抗中保台」，遂行其竊國野心，大肆搜括掠奪；用「反中、仇中」，為其施政無方遮羞，傲慢自滿；用「窮台虛耗」，終結台灣，以迎武統；正因為如此，台灣人民亟待一個強而有力，不隨波逐流，不趨炎媚俗，不軟弱虛矯的在野黨，早日以政黨輪替，解百姓於倒懸，濟國祚於危傾。

張亞中強調，這是中國國民黨最有機會改變的一場選舉，也是真正由自主黨員決定台灣命運的一場選舉，讓亞中站在群眾中間，一起奮力推綠障，一起牽手護持台灣，一起救黨、救國、救兩岸。

▼張亞中參選政見摘要。（圖／記者許立昕整理製表）