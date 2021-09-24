蘇貞昌3+11補考「道歉還藏自誇」　國民黨立委轟冷血政府不認疏失

▲國民黨24日再次因不滿3+11報告占領議場。（圖／翻攝自YouTube／國會頻道）

記者蘇晏男／台北報導

針對行政院「3+11補充報告」中蘇貞昌表示「對於給國人的照顧沒有做到百分之百好，基於對生命的尊重，對於每一條寶貴生命的消逝，我都深感遺憾與抱歉」，國民黨立委陳以信24日批評，連道歉都還要自誇兩句，說是沒有達到一百分才道歉，這個草菅人命的冷血政府，竟自大自滿到如此程度，真令人心寒悲哀。

國民黨立委李德維則譴責，道歉是「基於對生命的尊重」，不是坦承因為自己疏失，我大蘇內閣還是很棒，只是「沒有做到百分之百好」。

至於3+11為何沒有會議紀錄？李德維表示，該報告改稱：「決策是指揮中心同仁於4月13日向指揮官陳時中面報後拍板」，「行政部門也不是每場都有做成紀錄，這是行政機關慣常運作的模式，並非沒有會議紀錄就是疏忽草率」。他認為，說來說去，還是疫情指揮官陳時中扛，不管你信不信，反正我自己是信了的姿態。

李德維也指，報告中依舊否認3+11是疫情「破口」，因為4月17日爆發諾富特飯店群聚感染事件後，相關機組員、飯店員工及其同住家人共1790人進行居家檢疫採檢結果顯示，「並無職場或家庭以外的社區接觸者確診」，因此沒有證據顯示機師與諾富特飯店群聚感染事件，與後來發生的社區疫情有關。

李德維表示，「這樣的道歉與說詞，你接受嗎？」

立法院6月17日朝野黨團協商通過，要求行政院就3+11決策釐清過程，3個月內成立調查小組，提出書面調查報告給立法院。9月17日立法院第4會期開議，邀請蘇貞昌赴議場對「3+11」決策過程進行專案報告，而該12頁書面報告前一天也送至立法院。

但在野黨批評整份12頁報告不僅隻字未提民進黨立委范雲，還大內宣防疫政策，甚至有在野立委遲未收到書面報告，譴責政院藐視國會等。此外，國民黨甲級動員杯葛蘇貞昌專案報告，議事空轉一天。

國民黨團22日再批3+11調查報告內容歌功頌德、沒有檢討和道歉，要求行政院重寫。行政院24日上午應國民黨團要求，將「國籍航空機組員隔離『3+11』決策過程專案報告」的補充報告送赴立法院，蘇貞昌也需到議場備詢；然而，國民黨團批評該報告沒有檢討防疫疏失的誠意，再次占領議場。

根據立法院議程，24日上午8時40分討論「國籍航空機組員隔離『3+11』決策過程專案報告」及「第四會期施政總質詢」相關事宜，但由於朝野無法達成共識，預計上午11時半繼續研商。

▼陳以信在臉書上傳的部分3+11補充報告。（圖／翻攝自Facebook／陳以信）